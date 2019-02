Musste korrigierend eingreifen: Olesya Golovan vom Amt für soziale Dienste mit einem Plan des neuen Unterstands. (PETRA STUBBE)

Ortstermin auf dem Spielplatz am Vorkampsweg: Heute soll es losgehen. Heute soll der neue Unterstand für Jugendliche aufgebaut werden – so, wie es der Horn-Leher Jugendbeirat gemeinsam mit dem Amt für Soziale Dienste geplant hat. Ein Minibagger rollt auf dem Platz neben den Tischtennisplatten vor und zurück, ein Gabelstapler liefert Material an. Diesmal scheint alles zu klappen. Keine Selbstverständlichkeit, denn die Neugestaltung des Spielplatzes hat sich in den vergangenen Jahren als außerordentlich pannenträchtiges Projekt dargestellt.

Der bunte Holzunterstand, der vor knapp zwei Jahren neben statt über den dazugehörigen Bänken auf dem Spielplatz errichtet worden war, liegt in Stücke zersägt an seinem bisherigen Standort. Man habe im Amt für Soziale Dienste zunächst überlegt, ihn zu erhalten, sich dann aber doch dagegen entschieden, sagt Olesya Golovan, zuständig für die Spielraumförderung im Bremer Nordosten. Auf die Gründe geht sie nicht näher ein.

Die Pläne für das Nachfolgemodell, das heute neu montiert werden soll, hat Golovan dabei. Eine halboffene Holzhütte mit Seitenwand und fest installierten Bänken und Tischen soll künftig an der Stirnseite des kleinen Areals am Rand des Spielplatzes stehen. Golovan deutet auf den neuen Standort, dann runzelt sie die Stirn. Die vier stattlichen Löcher, die gerade von dem Minibaggern ausgehoben wurden, sind nicht dort, wo Golovan hindeutet, sondern mehrere Meter entfernt an der Längsseite des Platzes. „Das ist falsch“, ruft sie sichtlich irritiert und läuft zu den Arbeitern hinüber, um Schlimmeres zu verhindern. „Ein Missverständnis“, sagt sie, als sie zurückkehrt. Die Arbeiter würden ihre Arbeit jetzt am richtigen Standort fortsetzen. Marie Dießelberg vom Jugendbeirat und Ortsamtsmitarbeiterin Jessica Jagusch sind erleichtert. Der Standort war schließlich im Vorfeld mit Bedacht ausgewählt worden: den hohen Wall als Witterungsschutz im Rücken mit Blick auf das gesamte Spielplatz-Areal.

Mühsamer Weg durch die Instanzen

„Der Spielplatz wird relativ häufig von Jugendlichen genutzt, um sich zu treffen“, berichtet Dießelberg. Volljährige Schüler des benachbarten Horner Gymnasiums verbrächten hier zum Beispiel gerne ihre Freistunden. Oft säßen sie dann auf den fest installierten Tischtennisplatten, „von daher ist der neue Unterstand eine echte Verbesserung“, sagt sie.

Auch Dieter Mazur (Grüne), Sprecher des Fachausschusses Soziales, zeigt sich auf Nachfrage „hocherfreut, dass es nun endlich losgeht“. Gerechnet habe er mit der Umsetzung zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich noch nicht. „Normalerweise wird bei solchen Außenarbeiten ja erst der Winter abgewartet“, sagt er. Nun überwiege die Freude darüber, dass „diese scheinbar unendliche Geschichte“ zu einem Ergebnis kommen könnte, das alle zufriedenstelle. „Es bleibt aber auch die Enttäuschung, dass sich drei Institutionen – Beirat, Sozialausschuss und Jugendbeirat – in jahrelanger Arbeit mit dieser Fehlkonstruktion befassen mussten, bis der mühsame Weg durch die Instanzen nun zu einem hoffentlich glücklichen Ende führt“, kritisiert Mazur.

Nach nunmehr immerhin 30 Jahren durchgängiger Beiratsarbeit bleibe es für ihn ein Rätsel, warum gerade Renovierungen oder Veränderungen an Spielplätzen häufig solche Mühen und langen Zeitabläufe erforderten, sagt er. „Ich erinnere an den Versuch, vor gefühlt 20 Jahren eine Betonmauer aus einer Sandkiste auf dem Spielplatz Fultonstraße zu entfernen – auch das war schon einmal eine unendliche Spielplatzgeschichte in Horn-Lehe, die sich über mehrere Jahre hinzog“, berichtet der Sprecher. Wenn der Jugendunterstand vollendet sei, bleibe ihm nur ein großes Dankeschön an alle Akteure und insbesondere auch den Jugendbeirat für seinen Einsatz. „Und schließlich auch die Hoffnung, dass der Unterstand von den Jugendlichen gerne angenommen und nicht innerhalb kürzester Zeit zerlegt wird, wie wir das an anderer Stelle leider schon erleben mussten“, betont Mazur.

Platz für ein Graffiti-Projekt

Damit sich die künftigen Nutzer möglichst gut mit ihrem neuen Treffpunkt identifizieren können, soll die Seitenwand des Unterstands Platz für ein Graffiti-Projekt bieten, das der Jugendbeirat als nächstes auf die Beine stellen will. Auch ein „Kummerkasten“ soll noch an dem neuen Unterstand installiert werden, ebenso in die Tischplatten eingelassene Schachfelder. Rund 20 000 Euro hat Oleysa Golovan für das Projekt insgesamt zur Verfügung. Ob dem Unterstand noch weitere Maßnahmen folgen, werde man sehen. „Das läuft in enger Abstimmung mit dem Jugendbeirat“, betont Golovan.

Für Jugendliche einen attraktiven Treffpunkt im Stadtteil zu schaffen, ist mittlerweile ein relativ dringendes Anliegen geworden, berichtet Jessica Jagusch. In jüngster Vergangenheit nutzten viele von ihnen bar an Alternativen offenbar das Parkdeck des Rewe-Marktes im Mühlenviertel, um sich zu treffen. Der Eigentümer habe sich diesbezüglich ans Ortsamt gewandt. Bevor das Thema breiter diskutiert werde, solle aber zunächst bei einem ersten Treffen mit dem Jugendbeirat geklärt werden, ob es sich tatsächlich um Jugendliche oder junge Erwachsene handele, sagt sie.

Auf dem Spielplatz sind inzwischen die neuen Markierungen für den Unterstand ­gesteckt – diesmal an der Stirnseite. Einer der Mitarbeiter erkundigt sich sicherheitshalber, ob so nun alles richtig sei. Ein letzter prü­fender Blick von Golovan, Jagusch und Dießelberg – alle drei nicken. Es kann also losgehen.