An oder nicht an? So lautete die Frage kürzlich noch, wenn es um die Veranstaltungsbeleuchtung im Sendesaal ging. (PETRA STUBBE)

Die Aufgaben, die ein Lichttechniker während eines Konzerts im Sendesaal über viele Jahre zu erledigen hatte, sind schnell erklärt: „An und Aus – mehr ging nicht“, fasst Techniker Robin Röse kurz zusammen. Seit Neuestem kreiert er nun Lichtstimmungen auf dem Touchscreen am digitalen Mischpult. Acht LED-Scheinwerfer lassen sich damit steuern. Für die Anschaffung gab es einen Zuschuss vom Bund. Doch die Umstellung auf die digitale Technik war eine Herausforderung: Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Veranstaltungstechniker Robin Röse steht in einem winzigen Kabuff gleich neben dem Konzertsaal. Noch bis vor Kurzem war dies hier sein Arbeitsplatz an Konzertabenden. Während die Musiker im Sendesaal für das Publikum spielten, wartete er am Sicherungskasten auf seinen Einsatz. Von hier aus steuerte der Techniker die Beleuchtung im Saal und auf der Bühne. Zur Verfügung standen ihm dafür nur die Kippschalter an der Wand. Der Sicherungskasten war die „analoge Lichtsteuerungsanlage“, sagt Röse schmunzelnd.

„Farbiges Licht haben wir vor den Veranstaltungen mit Kunststofffolien an den einzelnen Scheinwerfern realisiert und eine Lampe einfach mal runter dimmen, war gar nicht möglich“, gibt der Techniker Einblick in die frühere Ausstattung des Sendesaals. Wer dort schon mal ein „Konzert im Dunkeln“ besucht hat, kann ein Lied davon singen, wie es ist, wenn ein hell erleuchteter Saal von einem Moment auf den anderen in absoluter Finsternis versinkt. Wohl vor Schreck über die plötzliche Dunkelheit stolperte demnach manch einer Hals über Kopf aus der Sitzreihe und verließ den Raum. Diese Zeiten sind vorbei. Das Erlebnis für das Publikum, den Klang der Musik im Dunkeln besonders intensiv wahrzunehmen, kann nun mit einem sanften Übergang langsam eingeleitet werden.

Und Techniker Robin Röse steht nicht mehr nebenan im Kabuff, sondern etwas abseits der Stuhlreihen am neuen Mischpult. Auf dem Touchscreen-Feld, leuchtet eine digitale Farbpalette. Mit einem Fingerwischen über das dargestellte Spektrum wechselt die Scheinwerfer-Beleuchtung im Saal zum Beispiel von Gelb zu Orange und geht langsam über in ein tiefes Rot. Der Techniker taucht den Raum in wechselnde Farben und kann sie regelrecht mischen, indem er die einzelnen Scheinwerfer nacheinander ansteuert. Im Vergleich zu seiner früheren Tätigkeit am Sicherungskasten, wirkt das fast wie Zauberei. Wo vorher lediglich An oder Aus möglich war, können jetzt unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugt werden.

„20 000 Euro hat die Umstellung auf die digitale Lichttechnik gekostet“, sagt Peter Schulze, Künstlerischer Leiter des Sendesaals. „Die Hälfte davon haben wir als Verein selbst bezahlt und den Rest haben wir als Zuschuss bekommen, das ist Teil des Deals“, erklärt Schulze das bundesweite Förderprogramm „Initiative Musik“. Das Geld dafür stammt aus dem Etat der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und die Antragstellung sowie die Mittelvergabe läuft über eine gemeinnützige Projektgesellschaft. Livemusik-Spielstätten, die ihre Ton-, Licht- oder Musiktechnik von Analog- auf Digitalbetrieb umstellen wollen, können einen Antrag auf Zuschuss stellen. Die Kofinanzierung soll einen Anreiz dafür schaffen, die Umrüstung anzugehen.

Im Sendesaal sei das dringend nötig gewesen, sagt Robin Röse. Angeschafft haben sie das Mischpult und acht energiesparende LED-Scheinwerfer. Die ersetzen die alten 2000-Watt-Spots, die nicht nur Licht, sondern vor allem auch Wärme erzeugt haben. Die „Bratpfannen“, wie der Techniker sagt, haben den Musikern den Schweiß auf die Stirn getrieben und davon abgesehen, auch ihre Instrumente verstimmt. Vor allem klassische Instrumente reagieren empfindlich auf Wärmeunterschiede.

„Ein Flügel verändert seinen Ton, wenn die Umgebung wärmer wird, genau wie eine Violine, eine Bratsche oder ein Kontrabass“, weiß der Veranstaltungstechniker. Was für einen Liebhaber kaum hörbar sei, nehme ein Kenner der klassischen Musik durchaus recht deutlich wahr. Allen voran die Profimusiker selbst, die ungern etwas dem Zufall überlassen – und zwar nicht nur was den Klang ­betrifft, sagt Röse. „Manche Künstler reisen mit ihrem eigenen Lichttechniker an, der vor Ort seinen individuellen Lichtplan umsetzen möchte.“ Mit der neuen Technik sei der ­Sendesaal jetzt besser in der Lage, auf die Bedürfnisse von hochkarätigen Musikern ­einzugehen.

Dieser Anspruch deckt sich mit der Zielsetzung der „Initiative Musik“. Nach Angaben der gleichnamigen Projektgesellschaft soll die finanzielle Förderung Spielstätten technisch in die Lage versetzen, ein zeitgemäßes Konzertangebot auf internationalem Niveau zu gewährleisten. Im Zuge der zweiten Förderungsrunde in diesem Jahr, haben bundesweit 188 Musikklubs Zuschüsse für die digitale Modernisierung erhalten. Von den rund 1,2 Millionen Euro Gesamtförderung, flossen 14 000 Euro nach Bremen. Neben dem Sendesaal haben drei weitere Liveklubs davon profitiert. Während das Litfaß im Bremer Ostertor in die Tontechnik investiert hat, haben sich das Papp und das Modernes ebenfalls für eine verbesserte Lichtatmosphäre entschieden. Mit 10 000 Euro ging der Bärenanteil der Gesamtsumme jedoch an den Sendesaal.

Dort ist eine solche Umrüstung nicht nur eine Frage des Geldes, denn das Gebäude steht bekanntlich unter Denkmalschutz. Feste Installationen seien vor Ort kaum zu verwirklichen und die Alternative einer frei stehenden Scheinwerfer-Lösung ersetze zwar die Wandmontage, wirke sich jedoch wiederum negativ auf die Akustik im Saal aus, erklärt der Techniker.

Vor diesem Hintergrund habe es einige Diskussionen mit dem Denkmalschutzbeauftragten gegeben. Es musste ein Kompromiss gefunden werden, der sich nun an der Wand abzeichnet: Die Anbringung der neuen Scheinwerfer schont augenscheinlich die alten Holzleisten, wirkt aber angesichts der vielen Kabelstränge erkennbar provisorisch. Die Gespräche in dieser Sache dauerten weiter an, sagt Röse.