Auf dem Wahlaufsatz sind drei Kandidaten zu finden, die jeweils in der Oberneulander Kirche eine Probepredigt halten werden, gleichsam als ihre Visitenkarten. „Die drei werden sich einem Wahlausschuss, also einem Gremium von acht bis neun Leuten stellen, doch das letzte Wort sollen die Gemeindevertreter haben, die sich aus 24 Personen zusammensetzen“, sagt Pastor Frank Mühring von der Evangelischen Kirchengemeinde Oberneuland. „Und durch die bunte Mischung aus Berufen bilden die Gemeindevertreter den Stadtteil gut ab.“ Am Sonntag, 18. März, wird Pastor Thomas Ziaja der erste in der Reihe der Bewerber sein. Er kommt aus dem Saarland, hat Oberneuland als Hilfsprediger jedoch bereits kennengelernt.

Am darauf folgenden Sonntag, 25. März, stellt sich dann Pastorin Cordula Schmid-Waßmuth vor, die derzeit in Washington D.C., USA, lebt und dort in einer Auslandsgemeinde arbeitet, jedoch gerne nach Deutschland zurückkehren möchte.

Schließlich wird am 8. April dann Pastorin Indra Grasekamp ihren Probegottesdienst in Oberneuland halten. Sie ist in Schwanewede wohnhaft, hat aber auch in Kanada Erfahrungen sammeln können.

Nach jeder Probepredigt wird es auch ein öffentliches Nachgespräch geben, bei dem sich jeder Gottesdienstbesucher sein eigenes Bild machen kann. „Bevorzugt werden Kandidaten, die fähig sind, eine gepflegte, intellektuell anspruchsvolle Predigt zu halten“, erläutert Frank Mühring, „und die ein reflektiertes Verhältnis zu Gott und zu den Menschen haben.“

Auch die Jugendlichen in der Gemeinde konnten ihre Wünsche an die Nachfolge äußern: „Sie wünschen sich einen Seelsorger, der auf sie zugeht“, sagt Pastor Mühring. „Es wäre schön, wenn diese Person auch die Jugendfreizeiten mit begleiten würde. Generell wünschen wir uns einen Kandidaten, der nicht menschenscheu ist, sondern für die Volkskirche da ist.“

Schließlich habe ein Pastor auch eine Vermittlungsaufgabe und müsse ebenfalls über die heutige Zeit sprechen. „Es geht um weit mehr als nur die Auslegung der Bibel. Der neue Pastor sollte zur Sprache bringen, was die Gemeinde interessiert“, sagt Frank Mühring.