Soll schon bald Gestalt annehmen: der neue Edeka-Markt in Oberneuland. (RKW Düsseldorf)

Die Bebauung des ehemaligen Sportplatzes an der Mühlenfeldstraße mit einem Nahversorger ist ein Langzeitprojekt im wörtlichsten Sinne. Nach rund zwölf Jahren Planung könnte in diesem Jahr nun der Abschluss erfolgen – wenn alles klappt. Lars Brennecke ist diesbezüglich zuversichtlich. Es seien nur noch Kleinigkeiten, die nachgebessert werden müssten, um den Bauantrag genehmigt zu bekommen, berichtete der Leiter der Edeka-Standortentwicklung am Montagabend dem Oberneulander Beirat. Dabei gehe es vornehmlich um Brandschutzauflagen. Für Mitte Februar hoffe er auf die letzten benötigten Stellungnahmen, für Ende Februar auf das Okay aus der Behörde.

Wie lange Edeka für den Bau des neuen Nahversorgers brauchen wird, hängt laut Brennecke vor allem davon ab, wie schnell sich Baufirmen finden lassen, die den Supermarkt sowie den Dienstleistungs- und Einzelhandelskomplexe auf dem Gelände zwischen Mühlenfeld- und Rockwinkeler Heerstraße zu einem bezahlbaren Preis realisieren ­können. Das kommende Weihnachtsgeschäft würde Edeka in Oberneuland gerne schon mitnehmen, sagte Brennecke. „Vielleicht schaffen wir es, um Nikolaus herum zu eröffnen.“

140 Parkplätze soll es auf dem Nahversorger-Areal laut den Plänen von Edeka geben. Jeder von ihnen werde großzügige 2,75 Meter Breite messen, betonte Brennecke. Bezüglich der beiden Zufahrten habe man sich den Hinweis aus der Bevölkerung zu Herzen genommen, dass eine durchgehende Verbindung möglicherweise von Autofahrern als Schleichweg von der Rockwinkeler Heerstraße in die Mühlenfeldstraße genutzt werden würde, ­berichtete er. Vor diesem Hintergrund müsse künftig jeder, der den Parkplatz von der ­Rockwinkeler Heerstraße anfährt, diesen auch auf demselben Weg wieder verlassen, erklärte er anhand einer Grafik. Vom kleineren Parkplatz an der Mühlenfeldstraße werde lediglich eine Einbahnstraße auf den Hauptparkplatz führen.

Ein Café im Vintage-Stil

Rund 500 der 1200 Quadratmeter großen Supermarktfläche werden Drogerie- und Haushaltswaren vorbehalten sein, die von einem eigenständigen Anbieter vertrieben werden. Im Eingangsbereich ist ein großer Backshop mit Café geplant, das im sogenannten Vintage-Stil gehalten werden soll – dieses Konzept habe sich bereits in anderen Filialen bewährt, erklärte Brennecke. Auch ein Außenbereich sei für das Café geplant – am Rande des künftigen Marktplatzes, der von den Oberneulandern seinerzeit im Rahmen der Zukunftswerkstatt vielfach gewünscht worden war. Eine Bürgerin regte an, den geplanten Kinderspielplatz in Sichtbeziehung zu dem Außenbereich des Cafés zu planen und nicht, wie auf der Grafik zu erkennen war, hinter einem der Nebengebäude. „Dann könnten die Eltern ihre Kinder im Blick behalten, während sie einen Kaffee trinken“, argumentierte sie. Brennecke zeigte Verständnis für diesen Wunsch, erklärte allerdings die Umsetzung für schwierig, da in besagtem Nebengebäude Sanitäranlagen für die Marktbeschicker eingeplant werden müssten. Denkbar sei aber unter Umständen, ein oder zwei kleine separate Spielgeräte in unmittelbarer Nähe zum Außenbereich des Cafés zu installieren.

Beim Stichwort Marktbeschicker hakte Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU) nach, wie weit die Verhandlungen bereits gediehen seien. „Wir sind mit dem Großmarkt im Gespräch“, erklärte Brennecke. Der Wochenmarkt sei fester Bestandteil des Konzeptes, außerdem seien im Winter außerhalb der Markttage saisonbezogene Stände denkbar, wie etwa eine Glühweinbude. „Wir werden uns bemühen, auf dem Areal eine kleine neue Mitte für Oberneuland zu schaffen“, sagte er. In eben dieser Mitte müsse aber auch Platz für Senioren sein, ohne dass man gezwungen sei, etwas zu konsumieren, merkte Seniorenvertreter Gert Dragheim an. Schließlich wolle man sich auch gerne außerhalb der Öffnungszeiten „auf einen Schnack“ vor Ort treffen können. Brennecke versicherte, dass am Rande des Marktplatzes ausreichend öffentliche Sitzgelegenheiten eingeplant seien.

Energetische Standards

Im Neubau vis-a-vis zum Supermarkt sollen dereinst verschiedene Dienstleister und Einzelhändler Einzug halten. Man denke beispielsweise an eine Apotheke, Bank oder einen Dekoladen, zählte Brennecke auf. Aktuell seien noch Flächen zu vermieten. „Interessenten können sich gerne bei uns melden“, betonte er.

Bei der Ausstattung des Nahversorgers will Edeka auf neueste energetische Standards setzen. Für die Innen- und Außenbeleuchtung seien LED-Leuchtmittel geplant, und die Wärmeversorgung laufe über eine Fußbodenheizung, die über eine Wärmerückkopplung betrieben werde. Nach Möglichkeit wolle man auch noch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren, was aber noch mit dem Gestaltungsgremium abgestimmt werden müsse.

Die Nachfrage von Hans-Jürgen Lotz (CDU), ob es schon spruchreife Pläne für das Gebäude des Spar-Marktes auf dem Nachbargrundstück gebe, verneinte Brennecke. Die Filiale ist ebenfalls Eigentum von Edeka und soll bis zur Eröffnung des neuen Supermarktes weiter betrieben werden. Zur Nachnutzung des Gebäudes sei man aktuell „in der Findungsphase“, erklärte Brennecke.