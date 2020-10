Bürgerparkdirektor Tim Großmann enthüllt die Gedenktafel für Gisela Bentz an der Spielwiese. (FR)

Sie wäre im November 100 Jahre alt geworden: Gisela Bentz, aktive Bremer Sportlehrerin und Hochschullehrerin für die Ausbildung von Sportpädagogen. Sie engagierte sich lebenslang im Schul- und Breitensport, insbesondere für die Frauen- und Mädchenbelange und gründete den sogenannten Spieltreff im Bürgerpark. So wurde im September, an der Spielwiese im Bürgerpark in Kooperation mit dem Bürgerpark Verein offiziell eine Gedenktafel für sie eingeweiht.

Bereits als Fünfjährige war Gisela Bentz festes Mitglied im Turnverein Hemelingen. Neben dem Geräteturnen spielte sie auch begeistert Faust- und Volleyball und übernahm schon schnell ihr erstes Ehrenamt als Jugendwartin. Später war Gisela Bentz Professorin für Sportwissenschaft an der Universität Bremen bis zum Jahr 1977. Das wissenschaftliche Arbeiten und ihr Engagement für den Freizeitsport sowie für einen selbstbewussten Frauensport gab sie aber nicht auf. Noch mit 88 Jahren leitete sie eine Turngruppe für Seniorinnen.

Engagierte Sportpädagogin

In zahlreichen Publikationen befasste sich Gisela Bentz mit der pädagogischen Bedeutung des Sports und förderte sowohl in Bremen als auch bundesweit und international über Jahrzehnte erfolgreich den „Sport für alle“. So erhielt Gisela Bentz nicht nur die Bremer Plakette, sondern weitere Auszeichnungen wie auch das Bundesverdienstkreuz.

Unter dem Motto „Spiel mit – da spielt sich was ab!“ gründete sie schließlich am Muttertag 1980 den sogenannten Spieltreff im Bürgerpark und setzte damit neue Akzente für große Spielfest-Veranstaltungen, die bis heute auf der Wiese am Marcusbrunnen regelmäßig stattfinden. Dem breiten Publikum ist Gisela Bentz allerdings zumeist unbekannt, deshalb wird es nach Ansicht des Bremer Frauenmuseums (BFM) höchste Zeit, die Spieltreff-Gründerin zu würdigen. Das BFM ist bereits seit Jahren bemüht, eine Straße oder einen Platz in Bremen nach ihr zu benennen.

Gisela Bentz engagierte sich ihr Leben lang für den Sport und initiierte den Spieltreff im Bürgerpark. Dafür wird sie nun posthum gewürdigt. (Frank Thomas Koch)

Nun wurde im September offiziell eine Gedenktafel an der Spielwiese im Bürgerpark eingeweiht. Die Ehrung ist eine Kooperation des BFM mit dem Bürgerpark Verein. Christian Zeyfang vom Sportamt überbrachte dazu in Vertretung von Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) herzliche Grüße und hob neben den besonderen Leistungen für den Breitensport auch Gisela Bentz’ großartigen menschlichen, sozialen Einsatz in allen Lebensbereichen hervor: „Sie war immer da, um anderen zu helfen und diese zu unterstützen. Das sollte für uns alle ein Vorbild sein, im täglichen Umgang miteinander.“

Ausführlich ging auch Helke Behrendt, Vizepräsidentin im Landessportbunde (LSB) – und damit quasi Nachfolgerin von Gisela Bentz – auf sie ein: „Eine Sportfrau im wahrsten Sinne des Wortes“.

Mit Schilderungen der aktuellen Aktivitäten spannte die Leiterin des Spieltreffs Martina Krause den Bogen aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Von Mai bis September werden hier kostenlos Spielgeräte ausgegeben und Sport-Spiele mit viel Spaß für Kinder und Erwachsene organisiert. Inzwischen gehören 26 Spielleiterinnen dazu, die allesamt ehrenamtlich neue Ideen einbringen, die Kinder betreuen und bei den jährlichen Festen mitwirken.

Je nach Wetterlage besuchen täglich etwa 20 bis 250 Personen den Spieltreff, in den letzten Jahren waren es 7000 bis 8000 Personen pro Saison, in den Sommerferien bildet eine große Wasserbaustelle das Highlight. Das zeige, wie wichtig das Angebot für Bremens Familien und damit ein unverzichtbarer Beitrag zur Teilhabe sei. Finanziert wird der Spieltreff ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge des Förderkreises.

Gisela Bentz stand dem Spieltreff bis kurz vor ihrem Tod im November 2011 immer noch mit Rat und Tat zur Seite. Leider konnte in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen des Spieltreffs coronabedingt nicht gefeiert werden. Das soll im nächsten Jahr nachgeholt werden.