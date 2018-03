Ein Highlight des Abends im Forum Kirche: Frauen, die in griechischen Trachten auftraten. (Edwin Platt)

Barkhof. Welche Chancen hat Griechenland noch in der EU? Geht es Griechenland besser? Welche Zukunftsperspektiven haben junge Griechen? Diese Fragen standen kürzlich auf der Agenda, als Ulrike Hiller, Staatsrätin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Entwicklungszusammenarbeit, im Forum Kirche, Holler Allee 75, zu Gast war. Neben einem Vortrag und einem Dialog gab es auch Feierlichkeiten mit Griechen, die in Bremen leben, und Bremern, deren Wurzeln griechisch sind.

Und es ist inzwischen offenbar auch noch einmal Zeit für einen Blick auf Griechenland. Einst stand das sonnige Land mit herzlichen und gastfreundlichen Leuten bei den deutschen Touristen hoch im Kurs, mittlerweile geht die Reise eher ins All-inclusive-Domizil als in die Cafés und Restaurants der griechischen Städte. Viele griechische Gastwirte mussten aufgeben. Und das Schicksal Griechenlands wird schon länger auch als europäische Frage diskutiert.

Darum weiß auch Ulrike Hiller, die unter anderem bereits seit mehr als fünf Jahren im EU-Ausschuss der Regionen sitzt, der aus 300 Mitgliedern besteht und zu dem unter anderem kommunale Bürgermeister gehören. „Das EU-Parlament ist wie eine Verwaltung und hat kein Initiativrecht“, sagt Hiller. Im Regionenausschuss hingegen sei am direktesten zu erfahren, wo dem EU Bürger der Schuh drücke.

2015 war Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, vorgeprescht, als er die „Europäische Säule der sozialen Rechte“ vorgestellt hatte, die ihm viel Kritik einbrachte. Dieses Konzept fasst unter drei Rubriken Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen und Sozialschutz sowie soziale Inklusion zusammen – und das in 20 Punkten, unter anderem Gleichstellung der Geschlechter, ein Recht auf Weiterbildung und Ausbildungsplatz, Kündigungsschutz, Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, Betreuung und Unterstützung von Kindern, Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege – kurzum: Soziale Grundsicherungen, die in Europa in unterschiedlichen Ausprägungen existieren, und nicht von allen EU Partnern gewünscht sind.

In diesen Belangen sei es für die Bewohner des Krisen-Landes Griechenland deutlich schwieriger geworden. Unterstützung durch seine EU Partner gebe es kaum, sagt Hiller. Im November 2017 sei es Jean-Claude Juncker dann immerhin gelungen, berichtet Hiller weiter, dass in Göteborg 28 Staaten der EU eine Erklärung zu Mindeststandards im Sinne der europäischen Säule der sozialen Rechte unterschrieben. Junkers Amtszeit ende indes 2019. Wie stark das Ziel europäischer Sozialstandards danach weiter verfolgt werde, während es starke Marktwirtschaftsinteressen in der EU gebe, sei fraglich. „Die Sichtbarkeit und die Durchsetzungsfähigkeit der 20 Punkte sind verbessert“, formuliert Hiller ihre Hoffnung auch für Griechenland.

„Es gibt Zielwerte. Es ist ein Referenzdokument, das angestrebt wird, aber nicht verpflichtend ist.“ Hiller endet mit dem entfernten Ziel von europäischen Grundsicherungsleistungen: „Nicht überall in Europa gibt es so etwas wie Harz IV.“ Immerhin biete das Bekenntnis zu jener "Säule" die Möglichkeit, anzumahnen, sobald ein Land in eine Abwärtsrichtung schwenke. Auch beschäftigten sich nun Gremien der EU mit Anpassungen und dem Austausch von Daten zu Leistungen wie Kindergeld, wenn der Wohnsitz in einem andern EU-Land liege als der Arbeitsplatz.

Noch ist nach Hillers Ansicht eine europäische Solidarität für Soziale Grundsicherungen kaum vorhanden. Und so scheint es auch den Anwesenden an jenem Abend, in der Gesprächsrunde, die an Hillers Vortrag anschließt. Zwischen 2014 und 2020 habe die EU sieben Programme für Griechenland, mit insgesamt 21 Milliarden Euro, darunter Gelder für Flüchtlingshilfe und Naturkatastrophen bewilligt, erwähnt jemand. Wichtig sei es, gute verlässliche Strukturen ohne Korruption zu schaffen, da sind sich die Gäste einig. Bisher habe die EU zwar die griechischen Banken gerettet, bei der Bevölkerung jedoch sei kaum etwas angekommen.

Eine halbe Million gut ausgebildete junge Menschen habe mittlerweile das Land verlassen, weil es keine Arbeit gäbe, merkt jemand an. Über 40 Prozent der Menschen unter 25 Jahren seien arbeitslos. Wer Arbeit finde, bekomme nicht den Mindestlohn und nur Zeitverträge. Die Lebenshaltungskosten seien bei all dem nicht günstiger als etwa in Deutschland. Die Monatseinkommen liegen häufig bei 400 Euro.

In Bremen haben sich bereits in der Vergangenheit Initiativen gegründet, die die Menschen in Griechenland auf eine praktischere Weise unterstützen wollen. Sofia Leonidakis ist Initiatorin einer solchen. Sie organisiert Hilfe für das Camp auf Lesbos, das ursprünglich einmal für Flüchtlinge eingerichtet worden war.

Sie erzählt, dass sich dorthin aber nun auch Inselbewohner zurückziehen. Die Inselverwaltung sei zentralisiert worden, erzählt sie. Öffentliche Verkehrsmittel seien eingestellt worden. Ärzte hätten die Insel verlassen, weil keine Patienten mehr kommen könnten, das Camp aber immer noch Gesundheitsvorsorge böte. Für Touristen sei ist Lesbos unattraktiv geworden, erzählt Leonidakis.

Die Bremer Initiative hat für vier Monate eine Krankenschwester für das Camp auf Lesbos finanzieren können. Eine griechische Nachbarschaftshilfe konnte aus Bremen dahingehend unterstützt werden, dass sie ein Hausdach im Dorf reparieren konnten. Ein drittes Bremer Projekt unterstützt eine solidarische Arztpraxis in Thessaloniki. 1000 Euro sind am Ende des griechischen Abends ­zusammengekommen, berichtete Inge Danielzick, Leiterin des Kirchlichen Diensts in der Arbeitswelt. Das Geld soll nun auf Lesbos und in Thessaloniki helfen.

Für ein kulturelles Highlight sorgten am Abend übrigens mehrere Frauen, die in verschiedenen authentischen griechischen Trachten zu entsprechender Musik tanzten. Dazu gab es Wasser mit griechischen Kräutern, die ein Gast gepflückt hatte.