Gut besucht: der Schwachhauser Neujahrsempfang im Gemeindezentrum "Unser Lieben Frauen". (PETRA STUBBE)

Viele Rückblicke und zwei Abschiede standen im Mittelpunkt des zweiten Schwachhauser Neujahrsempfangs, zu dem Ortsamt, Beirat und Polizei am Donnerstag ins Gemeindezentrum „Unser Lieben Frauen“ eingeladen hatten. Innenentwicklung, Stadtbild, Infrastruktur und Baumschutz seien auch im vergangenen Jahr die zentralen Themen im Stadtteil gewesen, zählte Ortsamtsleiterin Karin Mathes auf. Und natürlich der Verkehr. Dem schloss sich Beiratssprecherin Barbara Schneider (Grüne) vorbehaltlos an, allerdings mit einer Ergänzung. „Der Ton der Bürger gegenüber dem Beirat hat sich verändert – er ist erheblich rauer geworden“, konstatierte sie. Das habe die – wohlgemerkt ehrenamtliche – Arbeit der Mitglieder mitunter beeinträchtigt. „Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wieder zu einem freundlicheren Ton zurückgefunden wird“, sagte Schneider.

Nicht selten gehe es bei den Bürgerbeschwerden um das Dauerthema Verkehr. Ein häufiger Kritikpunkt sei, dass es im Stadtteil zu wenig Parkplätze gebe, berichtete die Beiratssprecherin. Alles eine Sache der Sichtweise, befand sie. „Ich sage: es sind zu viele Autos.“ Eine Meinung, die nicht bei allen Bürgern gut ankomme, das sei ihr bewusst. Ein besonderer Dorn im Auge sei ihr das mittlerweile gängige, wenngleich illegale aufgesetzte Parken in Schwachhausens Straßen. Für Menschen mit Kinderwagen oder Rollator bedeute das nicht selten, auf die Straße ausweichen zu müssen, weil auf den Gehwegen nicht mehr genügend Platz sei.

An dieser Stelle endete der kritische Rückblick, schließlich gebe es auch viel Positives aus dem vergangenen Jahr zu berichten, betonte Schneider. Die alljährliche Sommerholzwerkstatt auf der Emmawiese sei ein großer Erfolg gewesen, und in den Flüchtlingswohnheimen an der Gabriel-Seidl-Straße und der Kurfürstenallee laufe es ebenfalls problemlos. Mit einer kleinen Einschränkung: „Es werden dringend weitere Ehrenamtliche gesucht, die den Bewohnern im Alltag bei der Integration behilflich sind.“

Zu viele Bauten im hohen Preissegment

Für die Zukunft wünschte sich Schneider mehr Bauvorhaben, die sich auch an junge Familien und Menschen mit geringem Einkommen richten. „In Schwachhausen wird in letzter Zeit leider überwiegend im hohen Preissegment gebaut“, sagte sie. Und sie hoffe natürlich auf einen anhaltenden Ausbau von Kitaplätzen und Ganztag. „Schwachhausen ist bei Familien beliebt, deshalb muss dafür gesorgt werden, dass auch die nötige Infrastruktur geboten werden kann“, betonte sie. Ihr persönlicher Ausblick auf das angebrochene Jahr wird sich überwiegend außerhalb des Schwachhauser Beirats abspielen. Nach 16 Jahren Beiratsarbeit – davon acht Jahre als Sprecherin – werde sie im kommenden Mai nicht erneut kandidieren, sagte sie. Karin Mathes dankte ihr mit einer Collage für die gute Zusammenarbeit. „Acht Jahre Beiratssprecherin zu sein, das ist sauviel Arbeit!“, betonte sie.

Für Polizeirevierleiter Andreas Bellmann war der Neujahrsempfang der endgültig letzte Diensttag in Schwachhausen. Anders als erwartet sei er im Zuge der Polizeireform nach Osterholz versetzt worden. „Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich bis zum Ruhestand in Schwachhausen bleibe“, sagte er. Seit seinem Amtsantritt 2016 habe er sich gut im Stadtteil eingelebt, das solide Netzwerk hier zu schätzen gelernt und viele gute Kontakte geknüpft. Er nutzte die Gelegenheit zugleich, seinen Nachfolger einzuführen. Ralf Raschkewitz stellte sich als Schutzmann alter Schule vor, der seinen Dienst vor knapp 40 Jahren bei der Hamburger Polizei begonnen hat. Nach diversen Stationen in Bremen habe er jüngst beschlossen, sich auf einen nachtschichtfreien Posten zu bewerben. „Drei Stellen wurden mir angeboten – ich musste nicht lange nachdenken, um mich für Schwachhausen zu entscheiden“, betonte er. Schließlich sei das Eichhörnchenrevier „eines der schönsten in ganz Bremen“.

Weitere Informationen

Wer Zeit und Interesse hat, sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit zu engagieren, kann sich unter Telefon 01 52 / 36 89 47 53 oder schneider@gemeinsam-in-bremen.de mit der Patenschaftsstelle von „Gemeinsam in Bremen“ in Verbindung setzen.