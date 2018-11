Ibrahim Sancar ist einer von zwölf Mitarbeitern des neues Ordnungsdienstes. Im Nordosten der Stadt haben er und seine Kollegen bislang aber nur wenig gemacht. (Frank Thomas Koch)

Zwölf Mitarbeiter des neuen Ordnungsdienstes patrouillieren seit Anfang Oktober durch Bremen, drei weitere koordinieren die Einsätze vom Büro aus. In den Ortsämtern im Bremer Nordosten hat man allerdings noch nicht viel von der Präsenz der neuen Ordnungshüter mitbekommen.

„Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Kommunikation“, sagt Schwachhausens Ortsamtsleiterin Karin Mathes. Angeblich seien die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes schon im Stadtteil tätig gewesen – konkrete Informationen dazu habe das Ortsamt bislang aber nicht bekommen. „Alles, was wir bislang wissen, haben wir aus der Zeitung erfahren“, sagt Mathes.

Einen engen Kontakt zwischen Ordnungsamt und Ortsämtern halte sie schon deshalb für wünschenswert, "weil wir wissen, wo die neuralgischen Punkte in Schwachhausen sind, an denen verstärkt kontrolliert werden müsste - schließlich sind wir in der Regel die erste Anlaufstelle bei Bürgerbeschwerden“. Aktuell beispielsweise könnte der Kop Verstärkung auf der Emmawiese gebrauchen. „Wir bekommen regelmäßig verärgerte Anrufe, dass dort Hunde frei herumlaufen“, erzählt Mathes.

Ortsämter wissen von nichts

Auch zwischen dem Ortsamt Oberneuland und dem Ordnungsamt gab es bisher noch keinen Austausch, berichtet Ortsamtsleiter Jens Knudtsen. Allerdings gebe es gegenwärtig auch nur zwei Bereiche, die eine Präsenz des Ordnungsdienstes erfordern würden, und das auch nur in der wärmeren Jahreszeit: Der Schutz der Vogelbrut vor freilaufenden Hunden auf den Wiesen und Feldern entlang der Fleete sowie wildes Parken und Müll am Achterdieksee, zählt Knudtsen auf. „Zusammen mit dem örtlichen Polizeirevier werden wir uns diesbezüglich rechtzeitig mit dem Ordnungsamt in Verbindung setzen“, sagt er.

Inga Köstner, Ortsamtsleiterin in Horn-Lehe, hat für die kommenden Tage ebenfalls einen Anruf im Ordnungsamt auf der Agenda. Bei der Vorstellung des neuen Ordnungsdienstes im Beirat Anfang des Jahres habe es geheißen, das Ordnungsamt werde auf die Ortsämter zukommen, um sich über mögliche Einsatzorte zu informieren. Das sei bislang nicht geschehen, sagt Köstner. Ordnungsamtsleiterin Sermin Riedel hat die Vernetzung mit den Ortsämtern auf dem Zettel, versichert sie. „So weit sind wir aber im Moment noch nicht“, sagt sie. In den vergangenen zwei Wochen sei das Team vorrangig auf dem Freimarkt im Einsatz gewesen. In den zwei Wochen davor seien die zwölf Mitarbeiter geschlossen in verschiedenen Stadtteilen unterwegs gewesen, um Präsenz zu zeigen – auch im Bremer Nordosten. Künftig sollen sie in Zweierteams patrouillieren. Festen Einsatzgebieten seien sie bislang noch nicht zugeordnet. „Das können wir zurzeit noch nicht leisten, da das Team erst ab Januar vollzählig sein wird“, erzählt Riedel. Dann seien die übrigen zehn Mitarbeiter soweit geschult, dass sie ihren Dienst antreten können. Langfristig sei es durchaus angepeilt, Zuständigkeiten für die einzelnen Stadtteile herzustellen, sagt sie. Schon wegen der damit verbundenen besseren Ortskenntnisse.

Hinweise willkommen

Derzeit betrage die Reaktionszeit des Ordnungsdienstteams zwei Tage, berichtet die Ordnungsamtsleiterin. Eine Prioritätenliste gebe es bislang nicht. „Die Fälle werden im Moment noch in der Reihenfolge abgearbeitet, in der sie bei uns eingegangen sind“, sagt sie. Steige die Zahl der Fälle an, werde man nach Dringlichkeit entscheiden. Aktuell arbeitet das Ordnungsdienstteam in erster Linie Hinweise aus der Bevölkerung ab, die per Telefon oder E-Mail ans Ordnungsamt herangetragen werden. Diesen Weg empfiehlt Riedel bis auf Weiteres auch den Ortsämtern, um ihre Anliegen zu kommunizieren.

Der Beirat Horn-Lehe hat seine Hausaufgaben diesbezüglich schon vor geraumer Zeit gemacht und Anregungen für mögliche Einsatzbereiche zu Papier gebracht. Auf der Liste steht unter anderem die regelmäßige Entsorgung von Schrotträdern im Stadtteil, die Vermüllung von Grünanlagen und öffentlichen Spielplätze und die Kontrolle der Hundeanleinpflicht insbesondere im Hollerland und am Unisee. Auch auf Unterstützung der Polizei bei der Kontrolle von Parksündern hofft der Beirat Horn-Lehe.

Weitere Einsatzbereiche könnten die ordnungsgemäße Entsorgung von Bauabfällen sowie Glasscherben auf Fuß- und Radwegen sein – und nicht zuletzt die Schneeräumung auf den Bürgersteigen während der Wintermonate. Mittelfristig strebt man im Ordnungsamt unbedingt eine engere Zusammenarbeit mit den Ortsämtern an, ähnlich wie sie schon jetzt mit den Kontaktpolizisten bestehe, betont Sermin Riedel. „Darauf wollen wir auf keinen Fall verzichten“, sagt sie. „Wir brauchen nur noch etwas mehr Zeit.“

Weitere Informationen

Hinweise für mögliche Einsatzgebiete des ­Ordnungsdienstes nimmt das Ordnungsamt telefonisch entgegen unter 36 11 23 40 oder per E-Mail an Ordnungsdienst@ordnungsamt.bremen.de.