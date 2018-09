Die Auszubildenden Marie Bahr (links) und Dinah Chrobok helfen beim Umzug von Hühnern und Stall. (BAHLO)

Drei Klassen werden schon im Container unterrichtet, zum Jahreswechsel sollen die nächsten drei in einen Mobilbau umziehen. Der Neubau der Grundschule am Baumschulenweg nimmt nach mehrjähriger Planung langsam konkrete Züge an. Für Lehrer und Schüler bedeutet das unter anderem, sich um alles zu kümmern, was ansonsten auf der Baustelle unter die Räder kommen würde. In der ökologisch ausgerichteten Schule geht es dabei vor allem um den Gemüse- und Beerengarten und um ein Dutzend Hühner. Der Garten ist nicht nur Schauplatz für praxisorientierten Unterricht, sondern auch Produktionsstätte für den schuleigenen Stand auf dem Wochenmarkt an der H.-H.-Meier-Allee. Da die Beete zentral zwischen zwei Gebäuderiegeln liegen, die einst abgerissen werden sollen, wurden sie jetzt in den südlichen Teil des Grundstücks umgesiedelt.

Bei Unterfangen dieser Größenordnung wendet sich Schulleiter Lars Beulke gerne an die Bremer Freiwilligenagentur, um sich nach potenziellen Helfern zu erkundigen. Wie eigentlich immer, habe er auch diesmal Glück gehabt. Die Bremer Sparkasse war auf der Suche nach einem geeigneten Projekt für ihre knapp 40 neuen Auszubildenden. Die verbrachten ihren ersten Arbeitstag somit nicht, wie üblich am Schreibtisch, sondern auf dem Außengelände der Schwachhauser Schule. Man habe Teambildung mit Engagement für die Region verknüpfen wollen, erzählt Kristina Gerdung aus der Personalabteilung. „Mit der Aktion hier an der Schule fördern wir das Kennenlernen, aber auch die Verantwortung, sich im Team zu organisieren.“ Ausschlaggebend bei ihrer Entscheidung für die Grundschule am Baumschulenweg sei vor allem der Nachhaltigkeitsaspekt gewesen - und die unterschiedlichen Aufgaben für alle Teilnehmer. „Eigentlich wollten wir ja nur die Beete verlegen“, erzählt Beulke. Als er dann erfahren habe, mit welcher Personenstärke die Gruppe anreisen würde, habe er kurzerhand ein paar weitere unerledigte Aufgaben für den Arbeitsnachmittag auf die Liste gesetzt. „Von denen gibt es hier immer mehr als genug“, sagt er.

Neben der Gartengruppe entstand kurzerhand eine weitere für den Bau eines neuen Kükenstalls, eine andere machte sich mit Farbe und Pinsel daran, Linien für Hüpfspiele auf den Pausenhof-Asphalt zu malen, und eine weitere baute neue Abstellgelegenheiten auf dem Rollerparkplatz der Schule. Um die Helfer bei Kräften und Laune zu halten, hatte Beulke außerdem eine Verpflegungsgruppe gebildet, die gemeinsam mit einigen Schülern ein gesundes Frühstück im großen Stil produzierte. „Es ist wirklich toll, was man in fünf Stunden alles schaffen kann, wenn 40 Leute mit anpacken“, sagt Beulke. Dass die Aktion nicht nur der Schule, sondern zugleich bei der Teambildung geholfen habe, sei natürlich umso erfreulicher.

Umzug bis zu den Sommerferien

Bei den Auszubildenden kam der ungewöhnliche Start ins Berufsleben genauso gut an, wie bei dem Schulleiter. „Gemeinsam hier zu helfen, sich eigenverantwortlich im Team zu organisieren – das ist schon eine coole Aktion“, sagt Marie Bahr. „Es ist eine völlig andere Atmosphäre als im Büro“, ergänzt Dinah Chrobok, „und wir lernen uns trotz der vielen Arbeit richtig gut kennen.“ Pascal Guzmann, der mit seinem Team die Schul-Bibliothek auf Vordermann gebracht hat, teilt die Auffassung seiner neuen Kolleginnen. „Es macht viel Spaß, hier etwas zu bewegen“, sagt er. „Gut war auch, dass wir am Anfang selber entscheiden konnten, welche Aufgaben wir übernehmen wollen.“ Denn nicht jeder traute sich den Umgang mit Säge, Pinsel oder Akku-Schrauber im Außengelände zu. „Bei solchen Aktionen ist es wichtig, seine eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen“, betont Kristina Gerdung.

Wenn am Baumschulenweg alles nach Plan läuft, sollen bis zu den Sommerferien alle 400 Schülerinnen und Schüler, das Lehrerkollegium und die Verwaltung aus dem Schulgebäude in Containerbauten umgezogen sein, erzählt Beulke. Bis dahin müssen allerdings noch weitere Vorarbeiten auf dem Schulgelände geleistet werden. „Bei der Aktion mit den Azubis wurden die Beeteinfassungen, also Steine und Stämme, neu verlegt“, sagt der Schulleiter. Der Umzug der Pflanzen stehe aber erst nach den Herbstferien an und werde im Rahmen eines Elternarbeitstages über die Bühne gehen. „Von denen gibt es zwei pro Jahr an unserer Schule“, erzählt Beulke. Anders sei die anfallende Arbeit auf dem Außengelände überhaupt nicht zu schaffen. „Der Bremer Umweltbetrieb ist nur für die versiegelten Flächen an Schulen zuständig“, erzählt er. „Für unseren Schulgarten mussten wir natürlich viele Flächen entsiegeln – und müssen uns deshalb auch selbst um die Pflege kümmern.“ Der Umweltbetrieb unterstütze zwar dennoch, soweit es möglich sei, „aber die personellen Kapazitäten sind bekanntlich begrenzt“.

Sollte alles so laufen, wie erhofft, könnte der Neubau also im kommenden Sommer in Angriff genommen werden. Bis der vierzügige Ganztagsbetrieb in den neuen Räumlichkeiten stattfinden kann, ist dann nochmal etwas Geduld gefragt. Anderthalb Jahre, sagt Beulke, werde das Bauvorhaben voraussichtlich dauern. „Mindestens.“