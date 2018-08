Die Leute zusammenbringen. Das hat sich die Initiative Nelson-Mandela-Park vorgenommen. Offenbar mit Erfolg: Ein buntes Publikum fand sich ein. (PETRA STUBBE)

Bierbänke, Schnittchen, Livemusik und Sonnenschein: Es war ein Sonntag mit allen Zutaten für ein erfolgreiches "Picknick im Park". Die Initiative Nelson-Mandela-Park hatte zur Begegnung am Backsteinelefanten neben dem Hauptbahnhof geladen. Das vierte Jahr in Folge organisierte das ehrenamtliche Team ein Open-Air-Programm für alle mit kostenloser Verpflegung für wohnungslose Menschen, die sich im Nelson-Mandela-Park aufhalten. Gekommen waren Anwohner, Mitglieder der Kreuzgemeinde und der Inneren Mission, Wohnungslose und Passanten jeden Alters – eine bunte Mischung. Die Band "méli-mélo" spielte Balkan-Musik, später las die Schriftstellerin Betty Kolodzy Texte aus der Schreibwerkstatt mit Geflüchteten vor. "Wir hoffen, dass wir mit dem Programm viele Leute aus der Nachbarschaft und dem Stadtteil ansprechen", sagte Anke Mirsch, Mitglied der Initiative, im Vorfeld.

Wieder gut besucht

Andreas sitzt mit einer eisgekühlten Cola in der Sonne. Er ist heute als Verkäufer der "Zeitung der Straße" gekommen. Das Magazin, ein an die Innere Mission angegliedertes Projekt, bietet Bedürftigen durch den Straßenverkauf eine zusätzliche Einkommensmöglichkeit. Andreas verkauft die Zeitung seit einigen Wochen, um sein Arbeitslosengeld aufzustocken. Und um mit unterschiedlichsten Leuten ins Gespräch zu kommen. Über das Picknick-Angebot ist er dankbar, denn man spare, wo man kann.

Der kommissarische Gemeindeleiter der Kreuzgemeinde Thomas Soppa zeigt sich zufrieden: "Es wird gut angenommen."Soppa engagiert sich auch in der Initiative Nelson-Mandela-Park, die sich am 18. Juli 2014 bei der Namensgebungsfeier der umbenannten Grünanlage gründete. Die Mitglieder stammen von der Inneren Mission, aus der freikirchlichen Kreuzgemeinde an der Hohenlohestraße und auch eine Anwohnerin ist dabei, die sich um das Rosenbeet in der Nähe des Parkhotels kümmert.

Was kann man veranstalten, um die Gemeinschaft zwischen Menschen, im und um den Park, zu fördern? Das fragten sich die Ehrenamtlichen wie Soppa berichtet. Seitdem trifft sich das achtköpfige Team vierteljährlich, um die Veranstaltungen zu planen und sich um Grünstreifen zu kümmern. Das übernehmen ab und zu auch die Wohnungslosen im Park, ausgestattet mit Besen und Kehrzeug. Letzteres lagert die Initiative im Häuschen des Umweltamts, den Schlüssel zum Container können sich die Parkbewohner bei der Inneren Mission in der Blumenthalstraße abholen. Einiges an Müll mussten die Organisatoren vor dem Picknick trotzdem noch wegräumen. "Wir sorgen dafür, dass man sich hier wohlfühlt", erklärt Volker Bohn, ebenfalls Teil der Initiative, das Anliegen. Das soll für alle gelten, auch für die Wohnungslosen im Park. Deshalb ist der Bau eines Trinkwasserbrunnens geplant, dessen Finanzierung noch nicht feststeht. Was schon sicher ist: Das nächste Sommer-Picknick, und das nächste Angrillen. "Wenn wir uns im nächsten Frühjahr hier wiedertreffen, wird ein neuer Grünstreifen blühen", verspricht Bohn. Interessierte sind willkommen. Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 6. September, um 18 Uhr in der Blumenthalstraße 10 statt.