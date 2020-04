Hajo ­Kaemena an der Steilwand einer Sandkuhle, wo Wildbienen gerne ihre Larven absetzen. Auch in Totholz (unten links) legen die Tiere ihre Eier und Nektar ab und die Taubnessel (unten rechts) ist eine ihrer beliebten Pflanzen. (PETRA STUBBE)

Wer an Bienen denkt, denkt an Honig. Dabei ist das fleißige Insekt, verglichen mit seinen Artgenossen eine Minderheit: Etwa 30 000 verschiedene Arten von Wildbienen schwirren auf der Erde, schätzungsweise 560 davon in Deutschland. Honig geben sie nicht. Doch als Bestäuber machen sie einen hervorragenden Job und sorgen für die Artenvielfalt bei Kräutern und Blumen. Von den Wildbienenarten in Deutschland steht mehr als die Hälfte auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Mehr als 30 Arten sind sogar vom Aussterben bedroht.

Hajo Kaemena hat sich der kleinen Tierchen angenommen. Der Landwirt vom gleichnamigen 800 Jahre alten Familienbetrieb in Oberneuland stellt Land als Lebensraum für Wildbienen zur Verfügung. Für sein Projekt sucht er sogenannte Blühpaten. Diese können sich an den Kosten für die spezielle Aussaat von Kräutern und Blumen sowie für die Beratung beteiligen, die Kaemena von einem Experten in Anspruch nimmt. Der Biologe Rolf Witt aus Friedrichsfehn bei Oldenburg steht Kaemena mit seinem Fachwissen zur Seite und hilft ihm bei der Zusammenstellung der Saatgutmischung. Auf Witt und somit auf die Idee, einen Teil seines Ackerlandes für Wildbienen zur Verfügung zu stellen, kam Kaemena durch einen Vortrag des Insektenspezialisten.

10 000 Quadratmeter Fläche, rechnet der Landwirt, könnte er für das neue Projekt insgesamt nutzen. Fläche, auf der er sonst Getreide anbauen könnte. „Aber das würde sich nicht lohnen. Von dem Ertrag kann man gerade mal die Wartung des Mähdreschers finanzieren“, meint Kaemena.

Die Taubnessel bei Wildbienen beliebte Pflanze. (PETRA STUBBE)

Die alternative Nutzung des Ackerlands entspricht ganz seiner Überzeugung: „Ich mache gerne Naturschutz.“ Der Lebensraum der Wildbienen ist nicht nur in der Agrarlandschaft, sondern auch im urbanen Raum stark beeinträchtig – Wohnungsnot also auch im Tierreich.

Um dem entgegenzuwirken hat Kaemena die ersten 1800 Quadratmeter bereits umfunktioniert. Am Rande seines Ackers hat er Wildbienen ein Refugium geschaffen. Auf den ersten Blick sieht es wie ein verwaister Streifen Land aus, den der Bauer beim Pflügen vergessen hat. Vertrocknete Halme, dazwischen kleine Halme, vereinzelnd winzige Blüten. Das seien wichtige Halme, korrigiert Kaemena, in denen die Tiere nisten können. Auch die geschichteten Stapel mit Totholz stehen nicht sinnlos herum. In den Wurmlöchern legen die Bienen ihre Eier und Nektar ab, eine kuschelige Wohnung für die nächste Generation der kurzlebigen Tierchen.

Ebenfalls hervorragende Nistplätze liefert die Sandkuhle. An den Steilwänden in Sonnen­lage legen die Tiere besonders gerne ihre Eier ab. Futterquelle und Behausungen so nah beieinander zu legen sei notwendig, erklärt Kaemena. Die kurzlebigen Insekten bewegen sich in einem kleinen Radius. Manche haben nur einen Umkreis von 150 Metern.

Auch in Totholz legen die Wildbienen ihre Eier und Nektar ab. (PETRA STUBBE)

Welchen Wildbienenarten er auf diese Art einen Schutzraum bietet, wollte Kaemena mit der Kamera via Makrofotografie erfassen. Das Ergebnis: Diverse geflügelte Mini-Bewohner tummeln sich auf dem Feld. Mal kommen sie klein, groß, rot, gelb, schwarz oder braun daher – mal mit, mal ohne Pelz. Von Hummeln oder Fliegen lassen sich die Insekten kaum unterscheiden. Seine Aufnahmen schickte der Landwirt zu Witt, der ihn aufklärte: Bei den meisten vermeintlichen Wildbienen handelt es sich um Schwebfliegen. Doch auch einige gefährdete Wildbienen haben sich von der neuen Fläche anlocken lassen. 30 verschiedene Wildkräuter sowie Blühsträucher am Rand, darunter Weißdorn, Haselnuss, Eberesche und Wildapfel bieten ihnen Nahrung.

Die kleine Fläche sei erst ein Anfang, sagt Kaemena. „Wenn jeder ein bisschen etwas macht, dann ist schon geholfen“, lautet seine Devise. Finden sich noch mehr Wildbienenschützer, wird das Projekt ausgebaut. Der Zehn-Kilo-Sack für die spezielle Saatgutmischung reicht für einen Hektar und kostet 1000 Euro. 120 Blühpaten haben sich bereits gefunden. Firmen aber auch eine Schulklasse, die 3c der Marie-Curie-Schule, die für 25 Quadratmeter Pate steht, sind mit dabei. Blühpate kann jeder werden, der sich ab einer Fläche von 12,5 Quadratmetern mit 29 Euro pro Jahr beteiligt.

Nähere Informationen und Kontaktdaten unter www.kaemena-blueht.de im Internet.