Der Musikalische Leiter Maximilian Suhr begrüßt die Dixieland Crackerjacks aus den Niederlanden. (Fotos: ANTJE NOAH SCHEINERT)

Im ersten Schnack ging es immer um das Wetter: Vor zwei Jahren ist der Sonntag im Park sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Umso glücklicher strahlten die Gesichter der Initiatoren am vergangenen Wochenende. Der Förderkreis Overnigelant hatte zum 17. Mal zum Sonntag im Park, dem Musikvergnügen für die ganze Familie, in den Park Hohenkamp eingeladen. Der Gastgeber, das Deutsche Rote Kreuz, öffnet alle zwei Jahre die Pforten zum Grundstück rund um das Gerontopsychatrische Wohnheim Haus Hohenkamp. Und regelmäßig sind die Besucher verwundert, wie groß das Grundstück ist.

Auf zwei Bühnen wurde nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden des Förderkreises, Karl-Heinz Müller, Musik gemacht. „Auf der Gartenbühne ist Jazz die favorisierte Musikrichtung, auf der Musikbühne Funk und Soul“, erklärte Maximilian Suhr, der Musikalische Leiter. Das Schema durchbrachen die ersten Gäste der Musikbühne: Das war der Chor der Oberneulander Grundschule Lütt Overnigelant. Unter der Leitung von Monique Espitalier gaben die jungen Sänger plattdeutsche Lieder zum Besten – ein Auftritt, der sich fast schon als traditionell bezeichnen ließe.

In ihrer Ansprache machte Lokalpolitikerin und Oberneulanderin Tamina Kreyenhop (CDU) nicht nur Werbung für den Förderkreis – „nur 60 Euro im Jahr“ –, sondern auch darauf aufmerksam, dass es sich bei diesem strahlenden Sonntag um die letzte Veranstaltung dieser Art handeln könnte. „Der Förderkreis benötigt dringend Mitglieder, die sich engagieren und solche Veranstaltungen auf die Beine stellen“, stellte sie klar. Karl-Heinz Müller möchte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt abgeben und hofft auf einen Nachfolger. „Es ist ein tolles Amt für jemanden, der gerade in die Rente gegangen ist“, versprach er bei der Veranstaltung.

Peter Früchtenicht zeichnete 15 Mal für die Musik beim Sonntag im Park verantwortlich und wurde zur diesjährigen Veranstaltung in seinem Amt beerbt: „Mit Maximilian Suhr habe ich den perfekten Nachfolger gefunden.“ So konnte Früchtenicht am Sonntag ganz gemütlich durch den Park wandeln, Musik hören, Fotos machen und attestierte: „Maximilian hat ein gutes Händchen für die Musik.“ Dem schienen die Besucher zuzustimmen: Es wurde geklatscht, getanzt und gewippt.

Auf der Gartenbühne spielte das Boyke-Dettmers-Trio ausnahmsweise mal als Quartett, die niederländischen Dixieland Crackerjacks, das Duo Les 4 Frères und Lokalmatador Emanuel Jahreis. Auf der Musikbühne startete um 11.30 Uhr Voodoo Child mit angefunktem Soul-Jazz-Blues, bevor Brema Vista zum Salsa einluden. Mit Spitz und dem Joel Havea Trio schlossen sich zwei Combos an, die schon im Grand Central für ein begeistertes Publikum gesorgt hatten und mit dem Flair der Casinos von Las Vegas rundeten die Swingin’ Fireballs den Sonntag ab.

Da die Veranstaltung für die ganze Familie konzipiert ist, kamen auch die Kinder nicht zu kurz: Auf einer Hüpfburg konnte getollt werden und der Bremer Baumdienst lud auf einen Steiger zu einem herausragenden Blick aus 33 Metern Höhe über das Fest und Bremen ein. „Man kann sogar die Flutlichter des Weserstadions sehen“, sagte eine Dame, die sich eigentlich für nicht schwindelfrei hielt, aber dann dennoch in den Korb stieg – Karussell made in Oberneuland. Andreas Milski indes brachte Spiele und Bewegungsgeräte mit und damit nicht nur „Kids in Motion“.