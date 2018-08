Günther Hagedorn vor der Anlegestelle, an der bis Dienstag noch der marode Steg lag. (Roland Scheitz)

Der völlig marode Steg am Unisee wurde vor wenigen Tagen entfernt. Am vergangenen Dienstag rückte die Feuerwehr mit einem Kran an und machte kurzen Prozess. Darauf gedrängt hatte Anwohner Günther Hagedorn. Ohne seine Hartnäckigkeit hätte der Abriss wohl erst im Herbst stattgefunden. Die Stadt wollte diese Arbeit nämlich ursprünglich der Firma überlassen, die ab September den neuen Steg errichten soll. Die muss aber erst noch gefunden werden.

Marode Holzplanken mit hervorstehenden Schrauben und eine nicht mehr zu übersehende Schräglage – der alte Bootssteg am Unisee war nicht mehr sicher. Und das nicht erst seit diesem Sommer. Die schwimmende Holzkonstruktion hatte sich bereits im vergangenen Jahr teilweise von ihrer Befestigung am Ufer gelöst. Der lange Steg neigte sich unter seinem eigenem Gewicht immer weiter ins Wasser. 20 Quadratmeter morsches Holz, befestigt auf Styroporteilen, drohten zu kentern. Die Unfallgefahr war offensichtlich. Eine Absperrung gab es trotzdem nicht.

„Man muss den Steg sperren oder am besten sofort abreißen“, wiederholt Günther Hagedorn gegenüber dem STADTTEIL-KURIER noch einmal den Hinweis, wie er ihn monatelang verschiedensten öffentlichen Stellen mitgeteilt hat. Mal telefonisch, mal per E-Mail. Zum Beweis schickte er jedes Mal Fotos mit, die den alarmierenden Zustand belegen. „Angefangen habe ich im Mai“, rekonstruiert er die Historie seiner Bemühungen anhand seines E-Mail-Postfachs. Passiert sei daraufhin nichts. Immer wieder habe er nachgehakt, obwohl er im Alter von 72 Jahren noch im Berufsleben steht, wie er sagt. Als Leitender Technischer Offizier sorgt Günther Hagedorn für die Sicherheit auf Forschungsschiffen.

Während er sich zwischenzeitlich auf seiner Ostseefahrt befand, wurde es Sommer in Bremen. Mit der großen Hitzewelle strömten die Badegäste an den Unisee. Kinder und Jugendliche eroberten den schwankenden Steg als eine Art Abenteuer-Insel und immer wieder sei es zu kleineren Verletzungen gekommen, berichtet Niels Ruéf. Der Kapitän war während der Hochsaison jeden Nachmittag vor Ort. Im Auftrag der Bremer Bädergesellschaft unterrichtete er den Segelnachwuchs am Unisee. Auch er sah das Unfallrisiko. „Meinen Kurs-Kindern habe ich gleich am ersten Tag verboten, da drauf zu gehen. Je nach Lastverteilung hätte die ganze Konstruktion plötzlich umkippen können“, meint Ruéf, der nebenbei auch als Schiffsinspektor tätig ist. Mit seiner Segelgruppe wich er auf die nahe gelegene Rampe aus. Das tägliche Spektakel auf dem morschen Steg, habe er mit Sorge beobachtet, sagt er.

Derweil arbeitete Günther Hagedorn sich nach seiner Rückkehr weiter durch das Mehrebenensystem der städtischen Zuständigkeiten. Die Kurzfassung seiner Version: Das Ortsamt West verwies ihn nach Horn-Lehe. Dort teilte man ihm wiederum mit, dass das zwar von der Lage des Sees her grundsätzlich richtig sei, aber ein Bootssteg nun mal in den Zuständigkeitsbereich des Sportamtes falle. „Als ich da angerufen habe, kannte man das Problem mit dem Steg schon.“ Das sei zunächst eine erfreuliche Nachricht gewesen, sagt Hagedorn, habe ihn aber gleich darauf zu der Frage geführt, warum dann noch nichts passiert sei. „Eine Antwort habe ich nicht erhalten, man sagte mit nur, dass man daran arbeite.“ Auf Nachfrage des STADTTEIL-KURIERS erklärt der zuständige Mitarbeiter: Für die Beauftragung der Arbeiten sei nicht das Sportamt, sondern der Umweltbetrieb Bremen zuständig. Im Januar habe man die Sache entsprechend weitergeleitet.

Jana Wuttke, die beim Umweltbetrieb die Abteilung Planung und Bau leitet, rechtfertigt die Verzögerung ihrerseits mit dem Verweis auf den Segelkurs der Bremer Bädergesellschaft: „Wir hatten die Hoffnung, den Steg noch so lange wie möglich zur Verfügung stellen zu können.“ Dass Kursleiter Niels Ruéf den Steg wegen der drohenden Unfallgefahr gar nicht mehr benutzen konnte, ist offenbar nicht bis zur zuständigen Stelle durchgedrungen. Laut der Abteilungsleiterin spielten aber noch andere Gründe eine Rolle. Ein Bootssteg sei eine öffentliche Anlage und die zu planen, benötige eine gewisse Vorlaufzeit.

„Wir haben dafür ein Statikbüro beauftragt“, so Wuttke weiter. Die extern erarbeiteten Planungsunterlagen seien anschließend zur Genehmigung an das zuständige Referat beim Bauressort weitergeleitet worden. Dort habe die Bearbeitung ebenfalls Zeit in Anspruch genommen. Mittlerweile wurde die Ausschreibung für einen neuen Steg veröffentlicht, die noch bis Ende August läuft. Die neue Konstruktion soll auf sechs Stahlpfählen fest im Seegrund verankert werden. „Das ist sicherer als ein Schwimmsteg“, sagt die Vertreterin des Umweltbetriebs.

Um Sicherheit ging es auch Günther Hagedorn. Allerdings setzte er sich nicht vorrangig für einen neuen Steg ein, sondern wollte lediglich die Sperrung oder den sofortigen Abriss der alten Konstruktion erreichen. Es scheint, als hätten beide Seiten trotz zahlreicher Gespräche permanent aneinander vorbeigeredet. Dass die Feuerwehr am vergangenen Dienstagmorgen einsprang und das hölzerne Ungetüm mit einem Kran an Land hob, ist letztlich wohl das Ergebnis der hartnäckigen Bemühungen von Günther Hagedorn. Er wandte sich an den STADTTEIL-KURIER und schrieb schließlich auch Sportsenatorin Anja Stahmann direkt an.

So wurde die Bergung sehr kurzfristig entschieden. Das lässt sich aus der noch laufenden Ausschreibung schließen: Gesucht wird noch immer ein Wasserbau-Unternehmen, das den Neubau und den Abriss der alten Anlage übernehmen soll. Letzteres hat sich nun erledigt, noch bevor der Auftrag überhaupt vergeben wurde. Günther Hagedorn zeigt sich letztlich zufrieden: „Endlich ist sichergestellt, dass sich niemand mehr verletzen kann. Sicherheit geht immer vor“, sagt er mit Blick auf den Haufen Schrott, der seit Dienstag an Land liegt. Die Entsorgung stand zumindest bis zum Mittwochnachmittag noch aus.