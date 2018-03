„Wir fühlen uns dort sehr wohl“, eröffnete Jens Sommer die Liste, „das Quartier entwickelt sich zu einer richtigen Oase.“

Das nachbarschaftliche Miteinander sei auch gut, es hätten sich sogar schon Freundschaften entwickelt. So viel zur Plus-Seite. Sommers Liste dazu, was im Wohn- und Büropark verbesserungswürdig ist, war allerdings deutlich länger. Fast alle Punkte fanden sich unter der Überschrift Infrastruktur wieder. „Wir hätten gerne eine Einkaufsmöglichkeit in der Nähe“, erklärte er. „Die wurde uns beim Verkaufsgespräch in Aussicht gestellt.“ Zwar habe die Wirtschaftsförderung Bremen seines Wissens nach 2016 ein Grundstück zu diesem Zweck ausgeschrieben, Interessenten habe es aber keine gegeben. Ortsamtsleiter Jens Knudtsen bestätigte diese Schilderung. Die besagte Fläche sei für einen Discounter nicht groß genug, berichtete er.

Fatima Pepe (SPD), selbst Anwohnerin des Quartiers, gab zu bedenken, dass es hier in der Vergangenheit zwei Mini-Märkte gegeben habe, die sich allerdings wegen der geringen Nachfrage nicht gehalten hätten. Das sei dem kleinen Sortiment geschuldet gewesen, argumentierten die Anwohner. „Wir hätten gerne einen Nahversorger, bei dem man alles bekommt“, erklärte Sommer.

Dieter Rausch, Geschäftsführer eines der fünf Bauunternehmen des Neubaugebiets und ebenfalls wohnhaft in Oberneulands Südwesten, hofft indes darauf, dass sich der geplante Supermarkt an der Mühlenfeldstraße als künftiger Nahversorger des Wohn- und Büroparks etabliert. „Dort wird es alles geben, was man für den täglichen Bedarf braucht“, betonte er. Für Sommer und die übrigen Neubürger stellte diese Aussicht keine wirkliche Alternative zu einer Einkaufsmöglichkeit vor Ort da. Kürzlich erst habe man ihm in einer Oberneulander Apotheke erklärt, dass der Wohn- und Büropark außerhalb des Lieferradius’ liege, berichtete Sommer.

Und damit war er bei einem weiteren Kernthema angelangt: die Anbindung an den ÖPNV. Man warte nach wie vor auf die Erweiterung der Linie 31 um zunächst eine weitere Haltestelle, die den Quartiersbewohnern unter dem Arbeitstitel „Ludwig-Sütterlin-Straße“ vom Ressort in Aussicht gestellt worden war. Jens Knudtsen berichtete dazu, dass die Haltestelle laut Amt für Straßen und Verkehr (ASV) eigentlich ab April stehen sollte. Einem jüngsten Bericht der Behörde zufolge fehlten nun aber die benötigten 25 000 Euro, um den Plan umsetzen zu können. Beim ASV spricht man auf Nachfrage des Stadtteil-Kuriers von einer höheren Summe. „Wir erwarten derzeit kurzfristig eine Zusage für die Verwendung der benötigten Mittel in Höhe von 40 000 Euro“, berichtet Sprecher Martin Stellmann. Die Planung sei soweit fertig. Ob eine Umsetzung bis zum Fahrplanwechsel der BSAG im April noch möglich sei, könne aktuell allerdings noch nicht beantwortet werden.

Es gibt ein weiteres Problem, das die Anwohner in Bezug auf den Verkehr haben, insbesondere für ihre Kinder. Fußgängerüberwege fehlen. „Unsere Kinder sind der Paul-Singer-Grundschule in der Vahr zugeteilt“, berichtete Sommer. Ohne Querungshilfen sei der Weg dorthin aber zu gefährlich, betonte er. Und auch der nahegelegene Achterdieksee sei für Kinder nicht gefahrlos zu erreichen. „Wir hoffen sehr, dass in diesem Punkt noch nachgebessert wird“, sagte er.

Das erhoffte sich auch ein anderer Anwohner, und zwar in puncto Lärmschutz. Er kritisierte den Geräuschpegel im Wohn- und Büropark, für den vor allem die zu kurze Lärmschutzwand entlang der A27 verantwortlich sei, die lediglich einen kleinen Teil der Autobahnauffahrt abschirme. Die angesprochenen Themen waren dem Beirat gut bekannt. Die Schulwegsicherung könnte der Verkehrsausschuss in absehbarer Zeit vor Ort thematisieren, schlug Knudtsen vor. „Es ist gut, dass jetzt ein persönlicher Kontakt besteht“, betonte er. Und der soll nun ausgebaut werden. Kay Entholt, Vorsitzender des Bürgervereins, kündigte an, dass man eine Radtour für Neubürger durch den Stadtteil plane. „Dabei lässt sich sicher viel Wissenswertes erfahren.“ Auch Uwe Bornkeßel vom Lür-Kropp-Hof und Karl-Heinz Müller vom Förderkreis Overnigelant bekundeten Interesse, die Neu-Oberneulander ins Vereinsleben zu integrieren. „Das ist mit Abstand die beste Möglichkeit, sich im Stadtteil zu verwurzeln“, betonte Knudtsen.