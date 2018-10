Edith Schütt hat mit 63 Jahren noch den Führerschein gemacht, um mit dem Auto Hilfsgüter transportieren zu können. (fotos: Daniela Buchholz)

Der Abend ging unter die Haut. Drei Menschen kamen zu Wort, die ihren Dienst für ihre Mitmenschen in aller Konsequenz leben. Bereits zum 20. Mal fand im Universum ein Talkabend statt, bei dem Gespräche über sinnstiftendes Leben und Arbeiten im Mittelpunkt standen. Nicole Kahrs moderierte den Abend auf eine angenehm zurückhaltende Art, bei der die eingeladenen Gäste ausführlich zu Wort kamen. Sie stellte nur wenige Fragen zwischendurch, die jedoch auf das Wesentliche zielten.

Das unterscheidet die Universum-Abende von den vielen Talk-Shows im Fernsehen, bei denen Gäste immer wieder den anderen Rednern dazwischenfahren, und wo oft genug die Gesprächsinhalte hin und her wechseln. Bei den Talkabenden im Universum hingegen kann sich das Publikum in das Leben der Menschen vertiefen und erlebt sie hautnah – dabei springt mehr auf das Publikum über, als wenn man vor dem Bildschirm sitzt. Drei Gäste waren geladen, und ihre Lebenserzählungen rahmte luftiger Indie-Folk der Gruppe Kent Coda ein, die zum Schluss sogar das Publikum zum Mitsingen eines türkischen Liedes animieren konnten.

Der erste Gast des Abends, Ewane Makia, stammt aus Kamerun, er wuchs in Lüneburg und Hamburg-Harburg auf. „Nach Deutschland zu kommen, war für mich wie ein Sechser im Lotto“, sagt er, der von preußischen Tugenden wie Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Fleiß begeistert ist. „Aber sind Sie in Deutschland denn nicht mit Rassismus konfrontiert worden?“ fragt Nicole Kahrs. „Das bleibt nicht aus, wenn man Schwarzer ist“, sagt Makia, „doch Rassismus passt nicht zum deutschen Geist“, den er bei Goethe, Schiller oder Hegel kennengelernt habe. Er ließ sich bei der Polizei ausbilden und machte Nachtdienst in einem Obdachlosenheim, wo er jedoch auch die andere Seite Deutschlands kennen lernte: „Dort traf ich auch viele junge Leute, die obdachlos waren, weil die Mieten zu hoch oder sie verarmt sind. Ich habe hier Zollbeamte und sogar Juristen getroffen.“ Als Musiker und Sozialarbeiter setzt sich Ewane Makia dafür ein, Vorurteilen direkt entgegenzutreten: „Wir müssen wissen, dass wir selber Vorbilder für andere Menschen sind“, sagt er.

Erst Model, jetzt Tatortreinigerin

Manchem Zuhörer lief es wohl eiskalt den Rücken hinunter, als Antje Große Entrup von einem Beruf erzählte, den sie sich selbst geschaffen hat: Als Tatortreinigerin ist sie nach Morden, Selbstmorden und anderen Todesfällen zur Stelle, um sauber zu machen. Sie hat sich auf die Reinigung von Unfall- und Leichenfundorten spezialisiert, zum Beispiel Bahngleise oder Wohnungen, in denen Tote lange gelegen haben. „Zunächst habe ich die Szenen mit Schweineblut und Schweinefleisch nachgestellt“, sagt Antje Große Entrup, die vorher als Model in der Glamourszene tätig war, einem Beruf, der den wohl schroffsten Gegensatz zu ihrem jetzigen Tun darstellt. Doch sie sagte sich: „Diesen Job muss es doch irgendwie geben.“ Sie ging Klinken putzen bei Polizeidienststellen und Bestattungsinstituten, „doch zunächst hat mir keiner abgenommen, dass ich Blut aufwische“. Außer ihrem Reinigungsdienst geht es Antje Große Entrup auch um die Seele der Menschen: „Bei meinem ersten Fall, einem Selbstmord mit einer großen Pistole, habe ich mich stundenlang mit der Ehefrau unterhalten und ihr in Gesprächen Beistand geleistet“, sagt sie, die sich auch um Messie-Wohnungen kümmert – zum Beispiel auch solche Spezialfälle, in denen Menschen in ihren Räumen Haustiere in Mengen horten. „Oft sind Menschen mit Messie-Syndrom sozial extrem ausgegrenzt, und man kommt genauso schnell dahin wie in die Obdachlosigkeit“, sagt sie. Sie bekennt, dass der Beruf ihr großen Spaß mache und sie gelernt habe, „ohne große Emotionen da reinzugehen. Ich muss schließlich reinigen.“

Bevor der dritte Gast, die 95-jährige Wahl-Bremerin Edith Schütt, im Sessel neben Nicole Kahrs Platz nehmen konnte, brauchte sie etwas Unterstützung. Denn durch einen steifen Fuß ist sie gehbehindert. Das ist allerdings kein Hinderungsgrund, in Kürze wieder nach Namibia zu fliegen, um Einheimischen zu helfen. „Seit meiner Kindheit nehme ich die Position der Schwächeren ein, überall im Leben“, sagt Edith Schütt, „ich habe die Härte und Ungerechtigkeit in der Welt immer persönlich empfunden. Und dagegen anzugehen gibt mir bis heute die Kraft.“ Ihre von Energie erfüllten Sätze riefen mehrmals Applaus im Publikum hervor, denn ihr Einsatz für hilfsbedürftige Menschen ist grenzenlos – 95 Jahre und kein bisschen wehleidig oder hilfeheischend, im Gegenteil: Noch im höchsten Alter ist Edith Schütt voll und ganz für andere da.

Nach einer 30-jährigen Krankheit, bei der sie nie ohne Schmerzen stehen oder sitzen konnte, entschloss sie sich, geflüchteten Menschen in Namibia zu helfen, und machte im Alter von 63 Jahren noch den Führerschein, „um mit dem Auto selbst Hilfsgüter einsammeln zu können“, sagt sie, „ich füllte acht Container und verteilte die Spenden unter den Armen in Namibia.“ Dort sah sie mit eigenen Augen, wie die Leute hungerten, weil sie von den Erträgen ihrer Ernte nicht leben konnten. Als sie von den „effektiven Mikroorganismen“ erfuhr, die nahezu sterilen Sand fruchtbar machen können, bescherte sie mit dieser Methode den Leuten in Namibia eine reichere Ernte. „Die Leute hatten zum ersten Mal in ihrem Leben Geld in der Hand“, sagt Edith Schütt, die auch Gemüse und Moringa-Bäume, die voller Heilstoffe stecken, nach Afrika brachte und demnächst einen Markt für die Einheimischen organisieren will. Erst in diesem Jahr hat sie in Namibia einen Kindergarten eingerichtet. „Wenn Menschen in Afrika vor Ort gut leben, denken sie nicht an Flucht“, lautet ihr Fazit.

Moderatorin Nicole Kahrs fragte, woher sie ihr enormes Selbstvertrauen nehme, um solche Projekte durchzuführen. „Ich musste mich immer wieder wie Münchhausen selbst aus dem Sumpf ziehen. So habe ich manches probiert – und es ist was geworden“, sagt Edith Schütt.