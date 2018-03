Zur Vernissage gab es ein besonderes Konzert in der Kirche. Inspiration sammelten Musiker und Künstler gemeinsam. (PETRA STUBBE)

Wie können Menschen verschiedener Kulturen und Herkünfte zusammenleben, wohlgemerkt friedlich zusammenleben? Die Frage ist aktueller denn je, aber nicht neu. Eine Art Modell für ein solches friedliches Zusammenleben wäre in den 800 Jahren zwischen 711 und 1492 zu beobachten gewesen, in Südeuropa, in al-Andalus, wo Moslems, Christen und Juden friedlich zusammenlebten, noch bevor 1492 Christoph Columbus dem mit der Zurückeroberung der iberischen Halbinsel ein Ende setzte.

Al-Andalus als Blüte der europäischen Kultur und Beginn der Aufklärung ist auch Gegenstand einer Ausstellung in der St.-Remberti-Gemeinde: „Convivencia - die Kunst des Zusammenlebens“. Die Vernissage beschränkte sich dabei nicht auf die Bilder der drei Künstler Rodi Khalil aus der Neustadt, Beate Simon aus Bad Belize und Anne Françoise Cart aus Berlin. Die Ausstellung besinnt sich vielmehr auf die vielfältigen interkulturellen Wurzeln. Mit der Band „Bazar andalus“ sorgte eine Gruppe für einen musikalischen Rahmen für die Kunst, wie man sie thematisch kaum passender hätte finden können. Sie bereicherte mit Arabisch-andalusischem Worldjazz den Abend, in Verbindung mit Poesie aus al-Andalus – eine gelungene Übertragung des Themas.

Hinter der Ausstellung steht das gleichnamige, interkulturelle Kunstprojekt „Convivencia – die Kunst des Zusammenlebens“, – eine Kooperation von Malern und Musikern. Beate Simon aus Bad Belzig hat zusammen mit Dieter Halbach, dem Bandleader, das Projekt initiiert. 2015 entstand mit „People meet people“ eine erste Ausstellung zum Thema. Dabei ging es darum, die dramatische Zeit der Flucht zusammen mit Geflüchteten zu verarbeiten. Als sich die Wogen langsam glätteten, zeigte sich wieder jene Herausforderung, die bis heute viele beschäftigt: Wie können wir in Frieden und Harmonie zusammenleben? Und weiter: Ist eine neue Form der Hochkultur von al-Andalus im modernen Gewand mit neuzeitlichen Protagonisten möglich?

Auch auf der iberischen Halbinsel habe es Reibereien und Konflikte gegeben, erzählt Beate Simon von ihren Recherchen, aber diese seien gelöst worden. Es sei eine Gemeinschaft des Ausgleiches gewesen, in der den einzelnen Gruppen ihre Räume gelassen und die Fähigkeiten aller geschätzt wurden. Wie könnte diese namensgebende Kunst des Zusammenlebens heute aussehen? Convivencia möchte diesen Fragen auf musikalischem und künstlerischen Wege nachspüren. Dabei entstanden Werke in einem gemeinsamen Raum. Alle Künstler und Musiker trafen sich in einem Symposium und erarbeiteten gemeinsam Werke in ihrer jeweiligen Spielart der Kunst. „Wir haben in einem Raum die Inspiration eingeatmet“, beschreibt es Beate Simon.

Wenige wissen von Al-Andalus

Geflüchtete gehören auch personell zum Kern des Projektes: Der Maler Rodi Khalil kam 2003 als politischer Flüchtling aus Syrien nach Bremen. Er hat heute sein Atelier in Walle und lebt in der Neustadt. Der Musiker und Sänger Esmail Saedi schloss sich 2017 der Band „Bazar andalus“. Zuvor war ab 2012 aus dem Iran geflohen und 2015 in Deutschland angekommen. Der vielseitig talentierte Künstler geriet aufgrund seiner persischen, arabischen und kurdischen Lyrik in Bedrängnis: Er hatte ein Lied komponiert, dass ihn auf Konfrontationskurs zur religiösen Staatsmacht brachte. Dieter Halbach erinnert sich noch heute lebhaft, wie sie ihn in einem Flüchtlingsheim beim Musizieren entdeckten und spontan beeindruckt waren. „Er ist eine fantastische Bereicherung für uns, menschlich wie künstlerisch“, sagt Halbach. "Wir haben unsere Musik zusammen mit ihm massiv zusammengeschmiedet." Dieter Halbach und seine Band sind schon vor einiger Zeit auf das Thema gestoßen. Irgendwann sei ihnen klar geworden: „Damit müssen wir jetzt raus.“ Bei ihren Konzerten würden sie immer wieder auf überraschte, aber sehr interessierte Reaktionen stoßen. Die Geschichte von al-Andalus sei nur sehr Wenigen in Europa bekannt. Durch die Franco-Diktatur und die relativ einseitige Ausrichtung des Geschichtsunterrichtes spiele es weder in Spanien noch in unseren Schulen eine Rolle. „Wir sind zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort“, sagt er voller Freude und Zuversicht.

Beate Simon wünscht sich, dass die Besucher die Bilder in Ruhe auf sich wirken lassen, um in den Titeln und Bildern Zugänge zum Thema zu entdecken. Simon arbeitet viel mit Spachtelmassen, Grundierungen, Tuschen und Acryl. Die Schweizerin Anne Françoise, die in Berlin lebt, und erstellt ihre Kunstwerke immer mit dem, was ihr zur Hand kommt. Dies kann Acryl, aber auch Öl oder eine Collage sein. Sie habe für sich erkannt, dass das vom Menschen Gesuchte eigentlich immer das Gleiche sei - unabhängig von der Kultur: Heimat und Verortung. "Ein Jeder und eine Jede schöpft aus seiner oder ihrer Seele." Damit bringe jeder etwas eigenes hervor. Rodi Khalil arbeitet viel mit selbst hergestellten Farben, in denen er auch Pigmente aus allen möglichen Ländern benutzt. Ihm sei persönlich der Gedanke des Zusammenlebens am wichtigsten, den er auch in seinen Werken vielerorts verarbeitet habe. „Convivencia – die Kunst des Zusammenlebens“ ist mehr als eine Ausstellung, vielmehr eine gesellschaftliche Vision. Eine Vision, in der Menschen auf Menschen treffen, die mehr vereinen soll als trennen.