Friederike Latzkos Werke haben keine Titel aber vielseitige Symbolik. (Roland Scheitz)

Ein Schiff ist zu sehen, aufliegend auf weißem Sand oder das blaue Meer durchpflügend, Menschen, Figuren, die dem behauenen Stein zu entsprießen scheinen. Diese Ansichten sind Teil der gemeinsamen Ausstellung mit Arbeiten der Malerin Friederike Latzko und des Bildhauers Hans J. Müller, die noch bis zum 10. November in der Villa Sponte am Osterdeich zu sehen sind.

„Es gibt keine Titel für meine Arbeiten“, erzählt Friederike Latzko, „ich mag es, wenn die Leute mit ihren eigenen Assoziationen unterwegs sind.“ Wobei auch die in Bremen lebende Künstlerin mit Assoziationen an ihr Werk geht: „,Das Boot´ hat einen politischen Hintergrund“, sagt sie über das Werk, das hölzerne Schiffchen, das scheinbar ziellos über das weiße Meer treiben oder aber auch fest im weißen Sand stecken könnte. „In Japan schwimmen immer wieder Boote aus Nordkorea an Land. Das Boot steht für Übergang und Hoffnung. Zum Teil haben sich die Leute an die Boote gebunden, um gefunden zu werden. Es ist mit einem hohen Risiko ver­bunden.“

Andere Bilder scheinen Eisberge darzustellen, die auf dem Wasser treiben, und auch hier spielt Friederike Latzko mit Symbolik: „Das ansteigende Wasser ist ja auch ein Symbol und auch ein emotionales Bild“, sagt sie und schlägt einen Bogen zur aktuellen Klimadebatte: „Wenn wir mit dem Unterbewussten besser umgehen, dann gehen wir auch besser mit der Erde um.“

Die Farbe Blau ist auf jedem ihrer Werke zu sehen – mal mehr, mal weniger intensiv: „Ich habe viel Energie, dann muss ich mich mal runterkühlen und deshalb das Blau.“ Und ebenso prägend ist ihre Technik, mit der sie ihre Bilder erschafft – Friederike Latzko verwendet keine Pinsel, eher schmiert und spachtelt sie: „Ich male nie. Ich mag da keine persönliche Linie reinbringen, ich möchte das Bild nicht zu einer persönlichen Aussage machen. Persönliche Handschriften überfordern.“ Sie sei gerne nach Italien gefahren, die Wände würden dort Geschichte atmen. Dass die Wände von Geschichten zeugten sei in Deutschland nach dem Krieg verlorengegangen.“ Das sei ihr wichtig, sagt sie, „ich bin Musikerin, ich brauche die Haptik.“

Genauer gesagt ist sie Solobratschistin bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, die sie bereits 1980 mit befreundeten Studierenden gegründet hat. Dort spielt sie mit anderen zusammen. Ihre Kunst auf der Leinwand bringt etwas anderes mit sich: „Es ist nach 40 Jahren ein unendliches Glück, alleine zu sein. Ich nutze diese Kunstform, um mich selber kennenzulernen. Eine Arbeit mit dem Unterbewussten.“

Eine gemeinsame Ausstellung mit Hans J. Müller finde sie passend: „Ich finde die Klarheit seiner Formen beachtenswert. Ich würde das fast antipodisch nennen: Meine teilweise wüsten Formen, das Expressionistische zu dem Strengen Müllers.“

Hans J. Müller antwortet auf die Frage, ob seine und die Kunst Friederike Latzkos zusammenpassen, so: „Es gibt Dinge, die sind unsichtbar sichtbar. Du kommst gar nicht dahinter, was das ist, manchmal ist es ein Grauton.“ Er arbeite immer aus einem präzise herausgeschnittenen Block, das könne man mit einem Rahmen vergleichen – auch ein gemeinsames Merkmal beider Kunstschaffenden. „Ich habe viel Kunst im öffentlichen Raum gemacht. Da habe er häufig figürliches mit Architekturelementen kombiniert.

„Dann hast du ein Konzept, an dem du weiterarbeitest.“ So erreiche er beim arbeiten oft den Durchbruch. An welcher Stelle die Figuren bei seinen Skulpturen entstehen, sei unterschiedlich, berichtet der in Bremen lebende Künstler und offenbart dabei wieder eine Gemeinsamkeit zu den Arbeiten Friederike Latzkos. Am Anfang seiner Arbeiten stehe meist kein Thema. Zunächst habe er eine Skulptur vor dem geistigen Auge. „Doch wie es dann letzten Endes wird, weiß ich da noch nicht. Ich kenne nur das Format.“ Und noch eines weiß er: „Es muss eine gute Skulptur sein, egal, was ich damit sagen will.“

Was an den Figuren in und an den Skulpturen auffällt, sind die nicht ausgearbeiteten Gesichter: Mimik und Gefühle der Personen bleiben dem Betrachter verborgen und laden zur eigenen Interpretation ein. „Ich will das Individuelle wegnehmen, die Figuren stellen für mich den Menschen dar“, sagt Hans J. Müller. „Der Mensch im Raum – was der Raum auch immer ist.“ Und noch etwas ist der eigenen Interpretation überlassen: „Ob die Figuren aus dem Stein herauskommen oder drinstecken, muss jeder für sich selbst entscheiden.“

Die Ausstellung „Resonanzen“ mit Arbeiten der Malerin Friederike Latzko und des Bildhauers Hans J. Müller ist noch bis Sonntag, 10. November, in der Villa Sponte, Osterdeich 59b, zu sehen. Öffnungszeiten sind dienstags, sonnabends und sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.