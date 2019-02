Anwohner der Vorstraße befürchten, bei einem einseitigen Parkverbot könnte es zu mehr Schleichverkehr durch die Vorstraße kommen. (Petra Stubbe)

Der Horn-Leher Verkehrsausschuss will prüfen lassen, ob ein einseitiges Parkverbot zwischen Helmer und Leher Heerstraße die Verkehrssituation in der Vorstraße entspannen könnte. Bei einigen Anwohnern des Quartiers kommt diese Idee nicht gut an. Es stelle sich die Frage, wo die bisher dort abgestellten Autos stattdessen geparkt werden sollen, hieß es in einem Schreiben an die Redaktion des STADTTEIL-KURIER. Zudem sei die Ursache für das hohe Verkehrsaufkommen in der Vorstraße nicht im ruhenden Verkehr, sondern vielmehr in der Ampelschaltung an der Kreuzung Am Herzogenkamp und Leher Heerstraße zu sehen. Aufgrund kurzer Grünphasen stauten sich die Autos dort nämlich nicht selten bis zur Wachsbleiche, was viele Verkehrsteilnehmer dazu veranlasse, über den Helmer und die Vorstraße zur Leher Heerstraße zu fahren. Werde diese Durchfahrt künftig auch noch durch ein einseitiges Parkverbot erleichtert, sei zu erwarten, dass sich der Verkehr in der Vorstraße eher noch verdichte. Ziel einer Veränderung dürfe daher nicht sein, dem Autoverkehr das Durchkommen zu erleichtern, sondern ihn einzuschränken und ein umweltfreundliches Verkehrskonzept für das gesamte Wohngebiet zu schaffen, lautet der Vorschlag einer Anwohnerin.

Die CDU-Fraktion betont auf Nachfrage, dass es sich beim Votum des Verkehrsausschusses bewusst um einen Prüfauftrag handele. „Vor einem eventuellen Beschluss müssen natürlich noch mal alle Argumente gegeneinander gelegt werden“, erklärt Sprecher Claus Gülke. Der Schleichverkehr sei ein anderes Problem, über das seiner Meinung nach separat beraten werden müsse.

Auslöser für die SPD-Fraktion, den Antrag auf Prüfung zu stellen, war laut Sprecherin Catharina Hanke der Rückbau des grünen Pfeils für Rechtsabbieger aus der Vor- auf die Leher Heerstraße, da diese die Fußgänger nicht immer ausreichend im Blick hatten. Somit müssten nun sämtliche Autos an der Ampel warten, egal ob sie rechts oder links abbiegen wollen. „Das hat zur Folge, dass zu Stoßzeiten morgens und abends nicht allzu viele Autos über die Ampel kommen“, sagt Hanke. Parkende Autos wären in dieser Situation ein Hindernis und Rechtsabbieger könnten nicht von der Leher Heerstraße einbiegen. „Wenn dann noch Rettungsfahrzeuge oder Müllabfuhr dazu kommen, geht es weder vor noch zurück“, gibt sie zu bedenken.

Grüne teilen Befürchtungen nicht

Auch die Grünen-Fraktion teilt die Befürchtung nicht, dass der aktuelle Schleichverkehr durch weitere Halteverbotszonen deutlich zunehmen könnte. „Im Gegenteil“, sagt Sprecher Dieter Mazur. „Heute ist es aus unserer Sicht eigentlich wenig attraktiv, sich als Autofahrer durch die Vorstraße zu bewegen, weil sich an etlichen Kreuzungen, insbesondere an der Einfahrt zum Deichkamp, die ein- und ausfahrenden Autos regelmäßig verkeilen.“ Und selbst mit einseitigem Parkverbot werde es hier durch entgegenkommende Fahrzeuge kein zügiges Durchkommen geben, prognostiziert er.

„Tragende Argumente für unsere Unterstützung des Beschlusses im Fachausschuss waren die Verkehrssicherheit und die Freihaltung der Rettungswege“, so Mazur. Wenn sich der Verkehr zu den Stoßzeiten mühsam durch die Vorstraße quäle, sei es für Fußgänger und Radfahrer – insbesondere für Schulkinder – nicht einfach, „in diesem Durcheinander den Überblick zu behalten und sichere Wege zu finden“. Zudem sei im Vorstraßenquartier schon jetzt nicht immer ein zügiger Rettungsweg für die Feuerwehr gewährleistet, da häufig regelwidrig bis in den Kreuzungsbereich hinein oder auf dem Fußweg aufgesetzt geparkt werde.

Ulf-Brün Drechsel betont ebenfalls, dass der Vorschlag zunächst lediglich von der Behörde geprüft werden soll. Erst wenn die technisch-baulichen Optionen geklärt seien, werde der Ausschuss in der Lage sein, neben dem finanziellen Aufwand auch die Verkehrs- und Bürgerargumente abzuwägen, sagt der FDP-Fraktionssprecher. „Diese Prüf-Maßnahme ist also aus unserer Sicht durchaus im Sinne der besten Lösungsfindung.“ Die Sorge um eine Zunahme des Schleichverkehrs in der Vorstraße durch mehr Halteverbotszonen teile die FDP nicht. Die Ursache dafür sei der oft stockende Verkehrsabfluss auf der Leher- und Horner Heerstraße „durch nicht verkehrsgerecht getaktete Ampelschaltungen“.