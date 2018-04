Guido Regenhard an seiner Tür, wo auch Einbruchsspuren zu sehen sind. (PETRA STUBBE)

„Ich dachte erst, dass es sich um einen Scherz handelt, aber da will mir jemand etwas Böses.“ So kommentiert Elvis-Imitator Guido Regenhard einen Zettel mit Beleidigungen, der in seiner Nachbarschaft verteilt worden sein soll. Unterstellt werden ihm darauf Verbindungen zum Bremerhavener Rotlichtmilieu und eine Tätigkeit als Callboy und Pornodarsteller. Regenhard sieht sich verleumdet und hat Anzeige erstattet. An den STADTTEIL-KURIER hat er sich gewendet, weil er mit Unterstützung der Öffentlichkeit nach Zeugen suchen will.

„Ich vermute, dass es am Donnerstagmorgen vor Ostern zwischen 5 und 6 Uhr morgens passiert ist“, sagt Guido Regenhard, der im Hauptberuf als Elvis-Tribut-Künstler tätig ist. Zu dieser Zeit sollen die Schmähbriefe in der Nachbarschaft in die Briefkästen eingeworfen worden sein. Das macht er daran fest, dass ein solcher Flyer auf der Tageszeitung liegend vorgefunden wurde und nicht darunter. „Der WESER-KURIER kommt immer sehr früh am Morgen, also muss die Person, die das gemacht hat, auf jeden Fall in den Morgenstunden und erst nach dem Zeitungsausträger durch die Straßen gegangen sein“, schlussfolgert Regenhard.

Rechtschreibfehler auf Flugzettel

Von der Sache erfahren habe er selbst durch einen guten Bekannten, der bei ihm ganz in der Nähe wohnt. „Der hatte den Zettel im Briefkasten und hat mir ein Foto von dem Ausdruck auf mein Handy geschickt“, berichtet er. Dieses Bild hat Regenhard an die Redaktion weitergeleitet. Unter der Überschrift „Sensation“ ist zu lesen: „Guido Elvoice Regenhard pflegt persönlichen Kontakt zu Betreibern im Bremerhavener Rotlichtmilieu und agiert jetzt auch als Mietrammler bzw. Pornodarsteller.“ Dass das Wort „persönlich“ falsch geschrieben ist, könnte eine Finte sein, spekuliert Regenhard.

Aufgetaucht seien bis zum vergangenen Mittwochnachmittag insgesamt zwei solcher Ausdrucke – einer in der Carl-Schurz-Straße und ein weiterer in der Georg-Gröning-Straße. Auf dieser Grundlage rechnet Guido Regenhard hoch: „Allein wegen der Anzahl der Hausnummern, die es in diesen beiden Straßen gibt, könnten bis zu 300 dieser Verleumdungszettel im Umlauf sein.“

Und damit nicht genug: Am vergangenen Mittwochmorgen habe er zudem bei sich zu Hause entdeckt, dass Unbekannte sich an einer Nebeneingangstür zu Schaffen gemacht hatten. „Man hat versucht, die Tür aufzuhebeln. Ich bin entsetzt“, sagt er. Wann genau das passiert sein könnte, kann er nicht sagen. „Ich bin gerade erst von einer Tournee zurück gekommen und war länger nicht zu Hause“, begründet Regenhard. Vor wenigen Jahren sei er gestalked worden, und die jüngsten Ereignisse ließen die Erinnerung daran nun wieder aufleben. „Ich musste damals überall Fenstergitter anbringen lassen und meine Telefonnummer wechseln. Am Ende haben wir drei Personen vor Gericht gezerrt, die sind alle verknackt worden“, erzählt er, was sich vor etwa zweieinhalb Jahren zugetragen hatte.

Elvis-Imitator Guido Regenhard in Aktion. (FR)

Der Schwachhauser Elvis-Imitator hat keine Agentur, sondern managt sich selbst. Damit er jederzeit für Buchungsanfragen erreichbar ist, hat er auf seiner Künstler-Website sowohl seine Wohnanschrift als auch seine private Handynummer veröffentlicht. Das macht es in einer solchen Lage nicht unbedingt einfacher, den Täterkreis einzugrenzen. Dennoch könnte die Person im näheren Umfeld des Künstlers zu suchen sein.

Jens Vogel, Kontaktbeamter am Polizeirevier Schwachhausen, schließt nach derzeitigem Kenntnisstand die Möglichkeit einer Beziehungstat nicht aus. Das sagte der Beamte dem STADTTEIL-KURIER. Wichtig sei es, so der Beamte weiter, dass Anwohner, die einen solchen Zettel erhalten haben, diesen bei der Polizei abgeben. Die Anzeige gegen Unbekannt habe man aufgenommen, und auch die Schäden an der Tür wurden begutachtet. Aber über die Aussage von Guido Regenhard hinaus, gebe es bislang keine Hinweise, sagt der Polizist.

Regenhard sucht Zeugen

Regenhard vermutet seinerseits, dass es sich um einen verirrten Fan handeln könnte. Eine bestimmte Person habe er dabei aber nicht im Auge, winkt er ab und sagt: „Die Elvis-Family ist sehr groß, das könnte theoretisch jeder sein.“ Als Künstler trete er auch bei privaten Veranstaltungen auf, und bei solchen Anlässen singe er immer wieder auch vor kleinem Publikum. Mit den Leuten auf Tuchfühlung zu gehen und persönlichen Kontakt zuzulassen, sei ganz normal für ihn. „Ich singe nicht auf die Leute runter und verschwinde dann nach dem Konzert sofort wieder, ich mache mit jedem ein Foto, der danach fragt“, erzählt Regenhard.

Die Unterstellungen seien aber völlig haltlos. „Ich fange mit meinem weiblichen Publikum nichts an, das gibt nur Ärger“, meint er. Den Bezug zu Bremerhaven kann er sich ebenfalls nicht erklären: „Da fahre ich höchstens mal hin, wenn ich Fisch essen will. Ich habe absolut keine Ahnung, wer diese Verleumdungskampagne gegen mich gestartet hat.“ Wichtig sei ihm jetzt vor allem, Zeugen zu finden. Wer etwas beobachtet habe, soll sich bitte umgehend bei der Polizei melden, sagt Guido Regenhard.