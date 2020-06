Das Areal am Bultensee steht im Fokus, weil dort ein Windrad gebaut werden soll. (PETRA STUBBE)

Mit einer energischen E-Mail-Offensive setzen die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) „Keine Windräder am Bultensee“ ein weiteres Zeichen in ihrem Kampf gegen das geplante Windrad. Es soll auf dem Areal des Gewässers in Osterholz-Tenever in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gebiet der Gemeinde Oyten errichtet werden. Ins Zentrum der Kritik rücken die Aktivisten dabei einen umstrittenen Baustoff: Carbonfasern.

Die Gegner des Windrads berufen sich in ihrer Argumentation gegen das Bauvorhaben im Landschaftsschutzgebiet unter anderem auf den Tier- und Landschaftsschutz. Besonders Zugvögel, aber auch Fledermäuse, seien durch das Windrad gefährdet. Zudem befände sich die Anlage in einem Überschwemmungsgebiet. Ein weiteres Argument: Das Windrad sei zu nah an Wohngebäuden geplant. Tatsächlich sind es nur ein paar hundert Meter zu den ersten Wohnblöcken in Tenever und Häusern in Oyten. Zudem werden gesundheitliche Auswirkungen durch sogenannten Infraschall – nicht hörbaren, tief frequenten Schall – befürchtet.

Fakt ist: Der Bremer Investor Energiekontor AG will nahe der Landesgrenze zu Oyten auf Bremer Gebiet ein Windrad der Firma Nordex mit einer Höhe von 178,5 Metern errichten lassen. Hierzu liegt derzeit ein Änderungsantrag beim Bremer Gewerbeaufsichtsamt vor. Ursprünglich geplant war jedoch ein Windrad der Firma Senvion ohne Carbon in den Flügeln. Das Nordex-Windrad soll laut der bisher immer gut informierten Bürgerinitiative 5,6 Tonnen Carbon in seinen Flügeln enthalten. Die bei Bruch oder Brand freigesetzten Fasern könnten gesundheitliche Schäden verursachen, da sie im Verdacht stünden, ähnlich wie Asbest krebserregend zu sein, heißt es in dem Mailverkehr, der dem STADTTEIL-KURIER vorliegt. Vor dem Hintergrund des Großbrandes mehrerer Lagerhallen in Gröpelingen hatte die Bürgerinitiative deswegen die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft um eine Einschätzung der Gefahrensituation für Anwohner, Nutzvieh und Wasserläufe durch Carbon gebeten.

Der Investor Energiekontor AG betont derweil die Ähnlichkeit des Nordex-Windrades zum ursprünglich geplanten Senvion-Modell. „Ansonsten hätte die Stadt Bremen dieses Windrad nämlich neu ausschreiben müssen“, moniert Martin, der insbesondere bei dem Weg zum Windrad eine klare Korrektur fordert. Laut Martin fühlen sich die Oytener Anwohner zudem vom Land Niedersachsen, vom Landkreis Verden und von der Gemeinde Oyten „verschaukelt“, da sich niemand für den ihnen zustehenden Abstand eingesetzt habe.

Die Gemeinde habe im Jahr 2016 lediglich eine Resolution an die Stadt Bremen verfasst. „Was dort aber niemanden interessiert hat“, wie Martin süffisant bemerkt. Mehr als 20 E-Mails hatten Werner Martin aus Oyten und Stephan Hagemann aus Tenever von der Bürgerinitiative am vergangenen Donnerstag und Freitag verschickt, um erneut mit Nachdruck auf die Sorgen der Bürgerinitiative aufmerksam zu machen. Weitere E-Mails folgten am Sonnabend und am Sonntag. Zu den Adressaten der Aktion zählen unter anderem die Bremer Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne), Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und die Oytener Bürgermeisterin Sandra Röse.

Ein Punkt, den die Bürgerinitiative ins Zentrum rückt, sind die Carbonfasern, die in den Flügeln des nun neu geplanten Nordex- Windrades verbaut sind. Die Argumentation: Die Fasern stünden im Verdacht ähnlich wie Asbestfasern lungengängig zu sein und Krebs zu verursachen. Carbonfasern können bei Brüchen oder auch bei Bränden – analog zu Asbestfasern beim Brand in Gröpelingen – freigesetzt werden. „Karbon hat ungefähr die gleich Wirkung wie Asbest“, sagt Stephan Hagemann, der früher als Dachdecker mit dem problematischen Werkstoff Asbest Umgang hatte. Und er weist auf einen anderen Punkt hin: „Carbonfasern können nicht recycelt werden.“ Tatsächlich gibt es derzeit noch kein gängiges Verfahren, die Fasern aufzubereiten.

Genau deswegen zielt die Bürgerinitiative auch auf den Bremer Innensenator ab, denn seine Behörde ist für den Katastrophenfall zuständig. Unter anderem möchte die Bürgerinitiative vom Innenressort wissen, welche Maßnahmen zum Zivilschutz im Falle eines Brandes oder Bruches vorgesehen sind, um diese vor den Fasern zu schützen und wer für die Kosten einer möglichen Dekontamination aufkommt. Eine Antwort hat die Bürgerinitiative allerdings noch nicht erhalten.

Stephan Hagemann meint außerdem, dass die geplante Anlage komplett neu genehmigt werden müsse. „Sie ist größer, breiter und schwerer und es sind mehr Gefahrstoffe und außerdem Carbon verbaut.“ Ob die Mail-Aktion noch etwas bewirken kann? „Wir gehen davon aus, dass die Telefonleitungen geglüht haben“, sagt Hagemann. Von der Beiratssitzung, die der Beirat Osterholz plant, und in der auch das Windrad Thema sein wird, verspricht er sich dagegen nicht viel. „Wir überlegen, ob wir überhaupt hingehen.“ Denn: Bereits einen Tag nach der Sitzung endet die Frist innerhalb derer das Gewerbeaufsichtsamt über den Änderungsantrag entscheiden muss.

Weitere Informationen

Das Ortsamt Osterholz plant für den 29. Juni eine öffentliche Beiratssitzung voraussichtlich in der Gesamtschule Ost, Walliser Straße 125. Auf der Tagesordnung wird das Thema Windrad am Bultensee stehen. Fragen an den Investor Energiekontor können vorab über das Ortsamt Osterholz gestellt werden. Die E-Mail-Adresse lautet: office@oaosterholz.bremen.de.