Kein Durchkommen zwischen Paul-Goosmann-Straße und Vorkampsweg. (PETRA STUBBE)

Wer aus dem Quartier rund um den Vorkampsweg zu Fuß oder mit dem Rad ins Mühlenviertel möchte, muss dafür derzeit einen Umweg durch die Kleingärten in Kauf nehmen. Denn kurz hinter dem Ledaweg endet der Vorkampsweg jäh an einem Bauzaun. Dahinter, in der Paul-Goosmann-Straße, stehen seit Anfang des Jahres rund 30 bewohnte Reihenhäuser.

Auf eine Öffnung des Bauzaunes warten viele Anwohner und Schüler dennoch bislang vergebens. Wolfgang Müller ärgert das. Die Paul-Goosmann-Straße sei eine wichtige Verbindung für Fußgänger aus dem Horner Westen, betont der Anwohner des benachbarten Quartiers. „Seit zwei Jahre müssen Fußgänger hier über unbeleuchtete, matschige Schrebergartenwege ausweichen“, moniert er. Das Baugelände auf der Südseite der Paul-Goosmann-Straße kann seiner Ansicht nach nicht der Grund für die Durchgangssperre zwischen dem alten und dem neuen Stadtteil-Quartier sein. Denn das sei vorschriftsmäßig durch einen Bauzaun abgesichert und habe auf der Rückseite eine Anbindungen zur Heerstraße.

„Die Paul-Goosmann-Straße ist also keine Baustelle mehr, sondern eine normale bewohnte Straße mit einer Baustelle, die gut abgesichert ist“, fasst Wolfgang Müller zusammen. „Es ist also der Zeitpunkt erreicht, dass das Amt für Straßen und Verkehr die wichtige Fußgängerverbindung zum Mühlenviertel frei gibt“, findet er.

Auch der Horn-Leher Beirat drängt auf eine Öffnung der Paul-Goosmann-Straße. Das Stadtteilparlament hatte sich bereits vor geraumer Zeit auf Antrag der Grünen-Fraktion dafür ausgesprochen, Fußgängern und Radfahrern hier eine sichere Wegeverbindung zu ermöglichen – insbesondere auch angesichts des starken Schüler-Radverkehrs zum Gymnasium Horn. Und nicht zuletzt würde dadurch auch das Kleingartengelände am Beste-Jung-Weg deutlich entlastet werden, hieß es zur Begründung. Dort ist man ebenfalls genervt von den Begleiterscheinungen der gesperrten Paul-Goosmann-Straße. „Es haben mich in letzter Zeit vermehrt Pächter angeschrieben, dass es so nicht weitergehen kann“, berichtet Sven Bittner, Vorsitzender der Horner Gartenfreunde, in deren Zuständigkeit die Parzellen am Beste-Jung-Weg fallen. Infolge der starken Beanspruchung sei der Weg mittlerweile derart zerfurcht, dass er bei nasser Witterung größtenteils knöcheltief unter Wasser stehe, erzählt der Vorsitzende. Da der Verein für den Erhalt des Weges aber nicht zuständig sei, werde er die Beschwerden zeitnah an den verantwortlichen Bremer Umweltbetrieb weiterleiten. Der sieht vor Ort ebenfalls Handlungsbedarf, teilt Sprecherin Kerstin Doty mit. „Wir prüfen derzeit, wie der Weg sinnvoll und nachhaltig saniert werden kann.“ Konkreteres lasse sich im Moment dazu noch nicht sagen. Zunächst müsse die Finanzierung geklärt werden, „aber das ist im Prozess“.

Der Beirat Horn-Lehe hat neben seiner Forderung, den Gehweg auf der nördlichen Seite der Paul-Goosmann-Straße komplett herzustellen und den Zaun für Fußgänger und Fahrradfahrer zu öffnen, außerdem angeregt, zu prüfen, ob seitens des Bauträgers eine frühzeitige Übertragung der Straße denkbar sei. Denn das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) ist für die Paul-Goosmann-Straße derzeit noch gar nicht zuständig, wie aus dem Ortsamt Horn-Lehe zu erfahren ist. „Zwischen dem Erschließungsträger Domoplan im Mühlenviertel und der Stadt Bremen wurde ein Erschließungsvertrag geschlossen“, erläutert Ortsamtsleiterin Inga Köstner auf Nachfrage. Und dieser sehe vor, dass eine öffentliche Widmung erst nach einer hundertprozentigen Erschließung des Areals erfolge. Aus Sicht von Wolfgang Müller ein Fehler. Seiner Meinung nach hätte die Stadt die Verantwortung für den Bau und Betrieb der Straße gar nicht an einen Investor abgeben dürfen, um eine Hängepartie wie die derzeitige von vornherein auszuschließen, erklärt er.

Der Beiratsbeschluss sei inzwischen in verschiedenen Referaten des ASV geprüft worden, berichtet Köstner. „Unterm Strich hat sich herausgestellt, dass das Amt für Straßen und Verkehr nicht für die Umsetzung des Beiratsbeschlusses zuständig ist“, sagt sie. Die im Beschluss formulierten Forderungen seien daher im Oktober mit der Bitte um Stellungnahme an den Erschließungsträger versandt worden. Hinsichtlich der Frage, inwieweit es möglich wäre, vor der Übergabe der Flächen an das ASV bereits öffentlichen Verkehr in der Paul-Goosmann-Straße zuzulassen, müsse sich der Beirat ebenfalls mit Domoplan abstimmen. Bei der Baugesellschaft handelt es sich um einen Zusammenschluss aus den Bauträgern Bauatelier Nord und Koenen-Bau. Auf den Beiratsbeschluss angesprochen, teilt Ulrich Koenen mit, dass Domoplan gerne den Wünschen der Anlieger zur Öffnung der Paul-Goosmann-Straße nachkommen würde. Aus Haftungsgründen sei dies allerdings nicht möglich, deshalb habe Domoplan jetzt beim ASV eine Teilabnahme der öffentlichen Flächen beantragt, berichtet er.