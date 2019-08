„Die Stimmung für Kunst hat eine bestimmte Zeit“, findet Ruth E.E. Cordes, „kunstinteressiertes Publikum kommt erst nach 19 Uhr in den Schnoor“. Also hat sich die Künstlerin gemeinsam mit ihrer Kollegin Ute Bescht überlegt, ihre Ausstellungsräume länger offen zu lassen und kurzerhand die „Nacht der schönen Künste im Bremer Schnoor“ ins Leben gerufen.

Zum dritten Mal findet die Veranstaltung nun statt. Cordes und Bescht planen, zwei Termine im Jahr fest zu etablieren, im Frühjahr und Spätsommer. Die dritte Nacht im August steht passend zum 200. Jubiläum der Bremer Stadtmusikanten unter dem Motto: „Etwas Besseres als den Tod findest Du überall“. Den teilnehmenden fünf Künstlerhäusern ist dabei freigestellt, inwieweit sie sich an dem Motto beteiligen. Wichtig sei, so Cordes, dass sich „Gespräche um die Kunst entspannen“. Ihr gehe es darum, gegenwärtige, sozialkritische Themen wie Altersarmut, Flüchtlingskrise und Klimawandel aufzugreifen. Wobei es von hier aus nur ein kurzer Weg ist, wieder an die tiefergehende Botschaft der vier Stadtmusikanten anzuknüpfen: Mut und Solidarität.

In Cordes‘ Studio in der Marterburg werden neben ihr acht weitere Künstler ihre Arbeiten präsentieren: Dietmar Brandstädter, Peter C. Creuzburg , Karin Friedrichs, Scarlett Fink, Elisabeth Fitting, Elisabeth Schuller-Köster, Ilona Tessmer. Die Palette an Techniken reicht dabei von Digitalart, Druckgrafik, Malerei, Radierung, Skulptur und Zeichnung bis zur 3-D-Collage. Außerdem wird eine Auswahl an Werken der selbsternannten „Buntstiftartistin“ Anja Stahmann zu sehen sein, die ihren Alltag als Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen in comicartigen Illustrationen zeichnerisch verarbeitet. Musikalische Begleitung erfährt die Sonderausstellung durch die Sängerin Nia Wohlgemut, die bereits zum dritten Mal bei der Nacht der Künste auftritt.

Im Künstlerhaus „Art15“ „malen und werken“ während der Nacht fünf Künstler live: Franz Kranitz, Viktor Krieger, Sascha Redemann und Burkhardt Tegeler. Musikalisch werden sie begeleitet von „Hang“ (Schweiz) und „Hand Pan“ mit Stefan Kässler (Bassum) und Petra Schmidt (Hamburg). Ein besonderer Programmschwerpunkt sind die Auftritte von Mitorganisatorin Ute Bescht mit „Sound 4 Art of Silence – der Klang der Stille“ jeweils um 19, 20 und 21.30 Uhr. Im Art15 wird es „außer den Klängen nichts zu hören geben“, denn dort solle „geschwiegen und genossen werden“.

Janine Jaeggi und Stelzenart eröffnen die „Nacht der schönen Künste im Bremer Schnoor“ am Freitag, den 30. August, um 17 Uhr. Die farbenfrohen Figuren durchlaufen auf Stelzen den kompletten Schnoor und machen Station bei den teilnehmenden Galerien. Dazu zählen neben dem Studio RuthEECordes und Art15, die Galerie Haese, die Speichergalerie und das Künstlerhaus Ausspann. Die gesamte Veranstaltung ist kostenlos und geht weiter am Sonnabend, den 31. August von 17 Uhr bis Open End. Um Spenden wird sehr gebeten, da bislang alle Künstler unentgeltlich ausstellen und auftreten und es weder Sponsoren noch sonstige Fördergelder gibt. Dennoch lautet die Devise jetzt schon: „rechtzeitig da sein – wer den Schnoor kennt, weiß, wie eng und winkelig es ist!“ Wer Kunst und Performances live zu später Stunde erleben möchte, sollte sich daher frühzeitig im Schnoor einfinden.