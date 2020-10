Wir sind Mediatoren, sagt Nils Koerber über seinen Beraterjob. (PETRA STUBBE)

Nils Koerber: Im Grunde genommen meine Erfahrung, die ursprünglich mit meiner eigenen Biografie begonnen hat. Die letzten Jahrzehnte sind die Grundlage für die Arbeit, die ich nun bereits seit 16 Jahren als Berater für andere leiste. Ich habe das, was ich nun weitergebe und wozu ich berate, aus erster Hand gelernt und es eben nicht nur studiert. Ich weiß warum, wenn ich sage: Nachfolge ist für ein Familienunternehmen weit mehr als nur eine Entscheidung des Wie und Wer.

Ja, alles begann mit unserem Familienunternehmen, das mein Vater einst nach dem Krieg gründete und das er zusammen mit unserer Mutter, mir und meinen Geschwistern in die Zukunft führen wollte. Und auf diesem Wege haben wir quasi alle Stolpersteine einmal zu überqueren oder zu umschiffen gehabt, die man sich juristisch, wirtschaftlich, steuerlich oder emotional vorstellen kann. Wir haben nichts ausgelassen.

Recht simpel: Wenn die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in der Hand einer familiär geprägten Konstellation liegt.

Fast 98 Prozent aller Unternehmen sind Familienunternehmen. Sie bilden die Basis der deutschen Wirtschaft, die von kleinen und mittleren Unternehmen geprägt ist.

Im Grunde genommen beginnt das bereits bei der Inkompatibilität der beiden Systeme Unternehmen und Familie. Das sind zwei vollkommen unterschiedlich operierende Organisationsformen und da geht es gar nicht nur um Emotionen, sondern um fundamentale Fragen. Und diese Unterschiedlichkeiten führen zu Konflikten. Ein simples Beispiel wäre ein Gespräch zwischen Vater und Sohn oder auch Tochter innerhalb des Unternehmens. Der Vater ist der Chef, Tochter oder Sohn sind Mitarbeiter. In welcher Rolle spricht der Vater mit seinen Kindern und in welcher Rolle sprechen sie mit ihm? Was ist er in diesem Moment des Gesprächs für sie? Allein hieraus ergibt sich ein exzellenter Nährboden für Konflikte. Und dann muss der beispielhafte Vater noch mit sich selbst im Reinen sein.

Der zweite Teil neben den zwei konträren Systemen ist gänzlich die Bereitschaft des Unternehmensbesitzers, das Unternehmen zu übergeben. Er braucht die innere Klarheit, um loszulassen. Um eben diesen Sachverhalt geht es auch in meinem Buch. Denn das ist der häufigste Grund für Probleme beim Übergang von einer Generation auf die nächste.

Mitte bis Ende 50, da fangen die Gedanken an, darum zu kreisen. Sie werden aber auch oft verdrängt. Ab 60 wird das dann aber zunehmend schwieriger und das Thema wird zentral in den Gedanken fast aller Unternehmer.

Es braucht eine neue Motivation dazu, es braucht vor allem die Klarheit, dass das, was kommt, nicht schlecht ist, sondern ein neuer Lebensabschnitt, der auch Freude und Sinn stiftet. Das Unternehmen war ja für den Chef nicht nur Verdienst, es geht auch um das soziale Miteinander. Das neue sinnbildliche Lagerfeuer darf nicht nur ein Glimmen im Vergleich zu dem als Unternehmenschef sein. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man noch etwas am Ruder bleibt, aber die Nachfolge und alle Schritte sollten geklärt sein, ehe die Zeit knapp wird.

Schwer zu sagen, denn wir haben wirklich derzeit sehr wenige Chefinnen von Familienunternehmen, die mir bekannt sind. Und das ist wirklich schlecht, denn leider beobachte ich auch in der Praxis den Grund hierfür. Zumeist fällt der Blick der meisten Väter auf ihre Söhne. Die Töchter werden seltener aktiv ermutigt. Das muss sich ändern. Die jungen Frauen müssen aber auch bereit sein, zu wachsen und Anspruch anzumelden. Ich will da nicht pauschalisieren, aber die Tendenz, ein Unternehmen an Männer zu vererben, ist immer noch da.

Die Zeit und die innere Währung. Die primäre Währung in der Firma ist Geld, in der Familie sind es Zuneigung, Liebe und Vertrauen. Eine klare Trennung beider Systeme bekommen wir als Mensch nicht hin. Beide laufen im Alltag nebeneinander her und verhaken sich immer mal wieder. Sobald es dann um die Übergabefrage geht, sitzen oft Jahrzehnte an gemeinsamen Erfahrungen mit am Verhandlungstisch. Da gibt es sehr viele tolle Schubladen, in die sich alle gegenseitig stecken. Und dies kann auch einen Verkauf an Dritte arg verkomplizieren oder unmöglich machen. Die gesamte Frage des Übergangs braucht Zeit, egal auf welchem Wege er erfolgt. Das kann, wenn es gelingen soll, auch fünf Jahre oder länger dauern.

Exakt, wir sprechen mit jedem, der mit uns reden will. Wir brauchen das Vertrauen aller Beteiligten.

Das kann schnell ein Jahr oder auch zwei dauern. Meistens öffnen sich die Familien aber relativ schnell. Manchmal kommen wir an bestimmte Themen jedoch nicht ran, dann lassen wir das. Wir sind keine Therapeuten, wir sind Dolmetscher und Mediatoren. Wir versuchen, die emotionsgeladenen Worte der Familienmitglieder für die anderen Akteure in eine verständliche Sprache zu übersetzen.

Immer weniger bekommen das gebacken. Heute sind es vielleicht noch 40 Prozent, aber das ist optimistisch gerechnet. Der Rest wird entweder aufgelöst oder verkauft.

Meistens keine große. Sie kommen aber dann ins Spiel, sobald sie den familiär beschlossenen Wandel, egal ob intern oder extern, nicht akzeptieren und vielleicht auch nur unterbewusst weiter zum alten Chef laufen, um Dinge zu klären.

Ja. Erstens: Rechtzeitig, denn Zeitdruck vernichtet Werte. Zweitens: Innere Klarheit erlangen, also: Was will ich und was ist das Beste für mein Unternehmen? Beides muss in Einklang gebracht werden. Und drittens: professionell bleiben. Ich bin als Chef ein Teil des Problems und eben nicht objektiv, sondern sehr befangen. Und so kann es Sinn machen, externe Hilfe hinzuziehen, die objektiver auf das Unternehmen und die besitzende Familie blickt.

Zur Person

Nils Koerber,

56 Jahre alt, ist Experte für Unternehmensnachfolge und Autor des im Sommer erschienen Buches „Unternehmensnachfolge: Die Kunst des Loslassens“. Zudem ist er regelmäßig mit dem Kauf- und Verkauf von Unternehmen beschäftigt. Er hat ein Beratungsunternehmen in Schwachhausen und berät Familienunternehmen beim Übergang zur nächsten Generation.

Weitere Informationen

Das Buch „Unternehmensnachfolge: Die Kunst des Loslassens“ ist im Buchhandel als gebundenes Exemplar für knapp 30 Euro erhältlich.