In die Neubauplanungen für die Oberneulander Grundschule ist etwas Bewegung gekommen. Nachdem der Beirat im Mai von den zuständigen Ressorts gefordert hatte, alsbald einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren, um über die unterschiedlichen Standort-Präferenzen für den Schulneubau zu diskutieren, gab es nun im vergangenen Monat zwei Workshops mit Vertretern der Behörden. Der erste hatte inhaltliche und pädagogische Bedarfe der Schule zum Thema, der zweite befasste sich schwerpunktmäßig mit den Vorstellungen und Erwartungen der Stadtteilpolitik.

Grundsätzlich sei seitens der Behörde angedacht, zwar den Schulneubau auf dem Gelände der Grundschule zu errichten, berichtet Ortsamtsleiter Matthias Kook. Die Mensa indes soll auf dem angrenzenden Gelände des Elefanten Kinderkreises entstehen, der hier voraussichtlich ebenfalls Mittagessen anbieten wird und in dem Mensa-Neubau perspektivisch außerdem zwei bis drei neue Gruppenräume beziehen soll.

Beirat möchte Soccer Court behalten

Der Kritikpunkt des Beirats an der Ausbauplanung ist nach wie vor, dass die Behörde den neuen Schultrakt gerne auf dem sogenannten Soccer Court – dem Fußballplatz im östlichen Teil des Schulgeländes – bauen möchte. Die Ortspolitiker hingegen halten einen Anbau ans bestehende Schulhaus an der Rockwinkeler Heerstraße für weitaus geeigneter – nicht zuletzt, um den aus Spenden finanzierten Soccer Court nicht opfern zu müssen (wir berichteten). Dessen große Bedeutung für die Schule und auch für den gesamten Stadtteil muss laut des Beirats bei der weiteren Planung unbedingt berücksichtigt werden. Außerdem hatten Stadtteilpolitiker, Schulleitung und auch die Elternvertretung in der Vergangenheit bemängelt, dass der Schulalltag durch eine weitere Stückelung der Schul- und Verwaltungsgebäude unnötig erschwert werde.

Die Behörde lehnte den Beiratsvorschlag zum Neubaustandort bisher allerdings aus städtebaulichen Gründen ab, da dadurch die Sichtachse zur Kirche behindert werden würde. Nach Ansicht des Beirats allerdings ergebe sich diese Sichtachse ohnehin nur vor der Schule und nicht vom Pausenhof aus. Bei einer Bebauung des Soccer Courts werde hingegen die Sichtachse aus dem Gemeindewald und aus Richtung Ortsamt gestört, argumentiert der Beirat.

Anhand der in den Workshops ermittelten Bedarfe soll jetzt nach Auskunft von Ortsamtsleiter Kook die Ausschreibung für das Grundschul-Neubauprojekt auf den Weg gebracht werden. Im kommenden Sommer werde sich dann voraussichtlich ein Gestaltungskomitee mit dem Ortsamt und der Senatsbaudirektorin an einen Tisch setzen, um über die weitere Planung zu sprechen – so jedenfalls sehe derzeit die grobe Planung aus.

Bezüglich des Kita-Ausbaus im Stadtteil sieht der zuständige Fachausschuss des Beirats die derzeitige Entwicklung weniger positiv. Zwei neue Einrichtungen soll der Stadtteil perspektivisch bekommen. Sollten die lang gehegten Pläne des Bremer Hockey-Clubs (BHC) konkreter werden, könnte sogar eine dritte entstehen. Aktuell allerdings stagniert die Planung laut BHC-Geschäftsführer Martin Schultze. „Wir haben ein Grundstück, einen Investor und wären selbst Betreiber der Kita“, berichtet er.

Dass es dennoch nicht vorangehe, liege an den unterschiedlichen Vorstellungen der Behörde und des BHC zur Zuwegung. Laut Verkehrsressort-Sprecher Jens Tittmann wäre die Verkehrsbelastung für den Heinrich-Baden-­Weg alleine zu groß, weshalb die Behörde eine Einbahnregelung präferiere, die den Vinnenweg mit einbeziehe. Das aber würde für den Investor Mehrkosten für Umbaumaßnahmen in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro bedeuten, „und damit wäre die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben“, so Schultze.

Aus Sicht der Senatorin für Kinder und Bildung ist eine Realisierung der BHC-Kita allerdings dringend notwendig, wie Sprecherin Annette Kemp betont. „Der Bedarf an Kitaplätzen ist auch im Stadtteil Oberneuland erheblich“, sagt sie. Ebenso wichtig sei in diesem Zusammenhang die geplante Kita Kaemenas Hof an der Rockwinkeler Landstraße. Hier allerdings stagniert die Planung ebenfalls, da es Probleme beim Überwegungsrecht gibt, teilt Frauke Meyenberg, Sprecherin des Investors Specht Gruppe, mit. Laut Tittmann verlaufe die vom Investor geplante Zufahrt zur künftigen Kita über das Grundstück eines Dritten. Der habe bislang aber keine Zustimmung zu dem Vorhaben signalisiert. „So lange es keine Zuwegung zur Kita gibt, kann die Baubehörde keine Genehmigung erteilen“, sagt der Ressortsprecher.

Vergleichsweise unkompliziert läuft es dagegen für die Kita Metas Kinnerhus auf der Festwiese der Lür-Kropp-Stiftung. Laut Ortsamtsleiter Kook soll die Kita nach derzeitigem Stand im Dezember eingerichtet und im Februar nächsten Jahres von den ersten zwei Gruppen bezogen werden. Die residieren derzeit noch als sogenannte Vorgruppe in einer Container-Kita an der Ronzelenstraße.