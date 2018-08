Peter Schulze im ehemaligen Sendesaal von Radio Bremen. Als Vorsitzender des Vereins „Freunde des Sendesaals“ sorgt er seit 2009 dafür, dass sich der Saal zu einem lebendigen Kulturort entwickelt hat. (Petra Stubbe)

Herr Schulze, seit wann kennen Sie Herrn Livaneli?

Peter Schulze: Seit dem Jahre 1983, als er in unserem Sendesaal sein Album „Ada“ aufnahm. Damals hatte er bereits zahlreiche Lieder geschrieben, die in der Türkei verboten waren, sie wurden jedoch unter dem Ladentisch gehandelt und fanden reißenden Absatz. 1984 ist er dann in die Türkei zurückgekehrt, und ich war 1984 bei seinem Konzert in Istanbul dabei, das in kürzester Zeit ausverkauft war. Seine Konzerte zu erleben, war eine Gänsehautgeschichte. Denn es war verboten, die Texte mitzusingen, deshalb summte das Publikum die Stücke mit – das war ein unglaubliches Erlebnis. Er hat damals vor einer Million Leuten gespielt und ist bis heute in der Türkei ein äußerst beliebter Künstler. Er war aber auch Verleger, bis er sich später zurückzog und sich aufs Schreiben verlegte. Doch auch seine Bücher sind enorm populär.

Das kommt wohl daher, dass seine Lieder zugleich volksnah sind und eine Widerstandshaltung ausdrücken – das spricht auch heute noch viele Menschen in der Türkei an.

Er war ja selber einmal Kandidat für das Oberbürgermeister-Amt in Istanbul und ist als Vertreter einer sozialdemokratischen Partei gegen Recep Tayyip Erdogan angetreten, der damals seine politische Karriere startete. Livaneli hat allerdings die Wahl verloren. Er hat sich immer für eine klare Trennung von Kirche und Staat eingesetzt, was im Widerspruch zu islamistischen Haltungen steht.

Vielleicht wird er sich in unserem Gespräch dazu äußern. Er nimmt jedenfalls kein Blatt vor den Mund. Ich kann jedoch über mögliche Repressionen nichts Genaues sagen. Schreibverbot hat er jedenfalls nicht.

In Istanbul liegt nicht nur die Brücke, die Asien mit Europa verbindet, in Livanelis Werk kommen auch arabische und westliche Elemente zusammen: Er verwebt in seinen Werken verschiedenste soziale und historische Hintergründe und Ereignisse auf eine Weise, die Menschen aus Ost und West gleichermaßen packt.

Zur Person

Peter Schulze

künstlerischer Leiter des Sendesaals spricht mit seinem langjährigen Freund Zülfü Livaneli auf der Finissage der Ausstellung „Protest und Neuanfang. Bremen nach `68“ über Leben und Arbeiten.

Weitere Informationen

Die Finissage der Ausstellung „Protest und Neuanfang. Bremen nach `68“ findet am Sonntag, 5. August, 14 Uhr, im Fockemuseum, Schwachhauser Heerstraße 240, statt. Nach einer Einführung zu Zülfü Livanelis Werk wird der Bremer Autor und Filmemacher Orthan Calisir durch das Gespräch führen. Musikalisch wird der Nachmittag von zwei international renommierten Künstlern begleitet: Pianist, Komponist und Arrangeur Henning Schmied, sowie die Cellistin Anja Lechner. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Kulturforum Türkei ausgerichtet. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt sechs.