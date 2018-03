Rolf Fülberth (Gerbracht)

18 629 Bäume stehen laut Baumkataster im Bremer Nordosten. Im Zuge der aktuellen Fällsaison sind es nun 287 weniger. „Die Fällgründe waren unterschiedlicher Natur“, erklärt Kerstin Doty, Sprecherin beim Umweltbetrieb Bremen (UBB). „Einer hieß Xavier.“ 100 Bäume habe der Sturm Anfang Oktober so schwer geschädigt, dass sie gefällt werden mussten. „Andere Bäume waren von Pilzen und Parasiten ausgehöhlt und in ihrer Vitalität und Standsicherheit so weit reduziert, dass wir sie aus Verkehrssicherheitsgründen entfernt haben“, berichtet Doty. „Darunter war leider auch eine gut 150 Jahre alte, 16 Meter hohe Eiche, die an der Straße Unter den Eichen stand, und außerdem zwei 60 Jahre alte Eichen an der Straße Im Holze.“

Gefällte Bäume werden vom UBB ersetzt – dabei gibt es allerdings Ausnahmen. „Sowohl an Straßen als auch in Parkanlagen pflanzen wir regelmäßig nach, sodass der Baumbestand konstant bleibt“, sagt Doty. „Allerdings werden neben den Fällungen aus Verkehrssicherungsgründen auch Bäume zur Sicherung und Entwicklung des Baumbestandes entfernt.“ Denn ist der Baumbestand zu dicht geworden, behindern sich die Bäume gegenseitig im Wuchs. In diesen Fällen werden Auslichtungen vorgenommen, um eine normale Entwicklung der kräftigsten Bäume zu fördern. „Bei diesen Bäumen handelt es sich meistens um Sämlinge mit einem geringen Stammumfang, die sich von selbst vermehren - Nachpflanzungen sind hier nicht angezeigt“, teilt die UBB-Sprecherin mit. Dadurch ergebe sich in der Regel eine Differenz zwischen gefällten und nachgepflanzten Bäumen. So seien 2016 im Bezirk Nordost beispielsweise insgesamt 261 Fällungen, aber nur 115 Nachpflanzungen veranlasst worden.

Die Krone dieser Eiche im Grünstreifen an der Ecke Schwachhauser Heerstraße/Unter den Eichen wurde abgesägt. (STUBBE)

Im Straßenraum werde üblicherweise für jeden gefällten Baum ein Baum nachgepflanzt - es sei denn, an dem Standort erweise sich eine Nachpflanzung nicht länger als sinnvoll, erklärt Doty. Das sei zum Beispiel der Fall, wenn Leitungsneubauten vorgesehen seien oder Grundstückszufahrten erschlossen werden sollen.

Eine abschließende Bilanz für die Fällsaison im Bremer Nordosten gibt es derzeit noch nicht. Laut Referatsleiter Rolf Fülberth müssen noch einige Straßenzüge in Schwachhausen und Oberneuland überprüft werden. Wie vielerorts habe auch im Umweltbetrieb die Grippewelle für diverse Personalausfälle gesorgt, daher liege man nicht mehr im ursprünglichen Zeitplan bis Ende Februar. Sollten sich in den Straßen noch Exemplare finden, deren Verkehrssicherheit gefährdet ist, werde sich die aktuelle Fällzahl entsprechend erhöhen, erklärt Fülberth.

Rolf Fülberth vom Umweltbetrieb Bremen. (Walter Gerbracht)

Während sich in den vergangenen Jahren Park- und Straßenbäume in etwa die Waage gehalten haben, sind es in diesem Jahr fast ausschließlich Straßenbäume, die abgeholzt werden mussten. Spitzenreiter seien dabei Ebereschen und Eichen gewesen. Bei Letzteren habe das meistens altersbedingte Gründe gehabt. „Ebereschen sind hingegen für den Straßenbereich nicht sonderlich geeignet“, erklärt Fülberth. Überhaupt werde der Großteil aller gefällten Bäume im Straßenbereich kaum älter als 30 bis 40 Jahre. „Dass ein Baum hier überhaupt den Schutzstatus erreicht, ist sehr selten“, sagt er. Als Ursache sieht er vor allem die Breite der Seitenstreifen. „Für eine optimale Entwicklung der Bäume sind diese Streifen meistens zu schmal.“ Ein weiterer Dauerbrenner seien Autos, die auf den Baumscheiben – also unter den Bäumen – parken und damit im Wurzelbereich Probleme verursachen. Werde ein Stamm von einem Auto touchiert und ­verletzt, könne sich in der Schadstelle ein Pilz bilden, der den Baum dann langfristig schädige.

Erheblichen Schaden verzeichnet Fülberth jedes Jahr aufs Neue auch durch Streusalz, das von Privatpersonen im Winter auf den Bürgersteigen verteilt wird. Dabei ist das in Straßen mit Baumbeständen gesetzlich verboten, worauf jüngst auch der Beirat Schwachhausen aus aktuellem Anlass noch mal mit Nachdruck hingewiesen hat. Zu seinem großen Bedauern schrecke das Verbot aber viele Grundstücksbesitzer nicht ab, das für die Bäume höchst schädliche Salz auf die Gehwege zu streuen, sagt Fülberth. Auch besonders alte Exemplare wie die Eiche in Schwachhausen fällen zu müssen, bedauert der Referatsleiter. „Das ist schon traurig, wenn solch ein stattlicher Baum abgeholzt werden muss“, sagt er. Andererseits sei die Lebensdauer eines Baumes nun einmal begrenzt. „Viel trauriger macht es mich, dass sich der Nachwuchs häufig so schlecht entwickelt und deshalb gar nicht erst so alt wird.“