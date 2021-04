Der Zustand des Rad- und Fußwegs an der Oberneulander Landstraße ist so schlecht, dass Radfahrer regelmäßig auf die Fahrbahn ausweichen. (PETRA STUBBE)

Seit 20 Jahren kauft die Stadt Bremen nach und nach Areale am Rand der Oberneulander Landstraße an, um hier dereinst die Nebenanlagen sanieren zu können. Deren Zustand ist derart schlecht, dass Radfahrer regelmäßig auf die Fahrbahn ausweichen. Das ist in zweierlei Hinsicht gefährlich: die Fahrbahn ist für Autos und Radfahrer vergleichsweise eng, und ihr Zustand liegt nur unwesentlich über dem Niveau des Geh- und Radwegs. Ein Antrag des Beirats, im laufenden Haushalt Mittel für die Sanierung der Oberneulander Landstraße bereitzustellen, wurde seinerzeit abgelehnt. Ein gleichlautender Antrag für 2022/23 ist bereits gestellt.

Teilsanierung der Oberneulander Landstraße

Um sich über den aktuellen Stand der Ankaufbemühungen der Stadt und Möglichkeiten der Teilsanierung zu informieren, waren der jüngsten virtuellen Sitzung des Beirats auch Vertreter des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) zugeschaltet. Auf Nachfrage von Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU), ob zumindest die Geh- und Radwege in den Abschnitten saniert werden könnten, die bereits der Stadt gehören, erklärte ASV-Mitarbeiter Ali Erkün, dass es aus seiner Sicht nur Sinn mache, Fuß- und Radwege in den jeweiligen Teilstücken gemeinsam mit der Fahrbahn zu sanieren. Die Oberneulander Landstraße sei von ihrer Beschaffenheit her nämlich im Grunde eine Dorfstraße, die für den heutigen Stadtverkehr überhaupt nicht geeignet sei, erklärte er. Dafür weise sie nicht die notwendige Dicke und Breite auf.

Vor diesem Hintergrund wunderte sich Uwe Bornkeßel (FDP) darüber, dass Tempo 30 für die gesamte Oberneulander Landstraße vom Verkehrsressort immer wieder abgelehnt werde, weil der ÖPNV in diesem Fall seine Taktung anpassen müsste. Nach Erküns Einschätzung indes wäre Tempo 30 für die Oberneulander Landstraße angesichts ihres desolaten Zustands angemessen. Tanja Krey (CDU) erklärte ob dieser Erkenntnis, dass ein erneuter Vorstoß in Richtung Geschwindigkeitsreduzierung sinnvoll sei, um weitere Straßenschäden zu verhindern. Auch Meike Hethey (SPD) sprach sich aufgrund des steigenden Sicherheitsrisikos für einen neuerlichen Appell in Richtung Ressort aus.

Hans-Jürgen Lotz (CDU) erkundigte sich vor dem Hintergrund des massiven Sanierungsbedarfs der Oberneulander Landstraße, weshalb statt dieser die Apfelallee vor einiger Zeit eine neue Asphaltdecke bekommen habe. „Dabei handelte es sich nicht um eine vollwertige Asphaltdecke, sondern um einen kosmetischen Asphaltfilm“, erklärte Erkün. Der werde aufgetragen, um weitere Schäden zu vermeiden. Das mache allerdings nur dann Sinn, wenn der Untergrund noch intakt sei, was bei der Apfelallee der Fall gewesen sei – anders als bei der Oberneulander Landstraße.

Um den Flächenankauf der Stadt und damit möglicherweise die Sanierung der Nebenanlagen zu beschleunigen, schlug Tamina Kreyenhop vor, gezielt auf die Eigentümer zuzugehen und nicht – wie bisher – nur im Falle eines Grundstückverkaufs der Anlieger aktiv zu werden. Sie bot zudem an, dass der Beirat mit den Eigentümern diesbezüglich in Kontakt treten könnte. ASV-Mitarbeiterin Maike Thien erklärte dazu, dass eine aktive Kaufanfrage nur bei konkreten Ausbauabsichten zulässig sei. Hierfür müsste das Verkehrsressort zunächst den Ausbau der Nebenanlage auf eine entsprechende Ausbau-Prioritätenliste setzen und beim ASV anmelden, damit die entsprechenden Mittel bereitgestellt würden.