2018 Galerie Mönch - Gudrun Trendafilov (Dresden) (Galerie Mönch/ Bremen, Galerie Mönch)

„Letztlich aber entziehen sich ihre Bilder eindeutigen Verbalisierungen. Doch immer faszinieren ihre Gemälde und Zeichnungen mit Schönheit und Sinnlichkeit“, schreibt die Kunsthistorikerin Sigrun Hellmich über Trendafilovs Oeuvre. Die Künstlerin ist 1958 in Bernsbach im Erzgebirge geboren und studierte zunächst an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Sie war zwischen 1989 und 2008 Mitglied der Dresdner Sezession 89. Die Arbeiten von Gudrun Trendafilov sind ab Sonntag, 11. März, bis zum 15. April in der Galerie Mönch, Oberneulander Landstraße 153, zu sehen.