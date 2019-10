Mika Arera, ­Galina Hafez und Christoph Bäder brauchen knapp drei Wochen, um die Heckenbögen in Heinekens Park zu trimmen. (STUBBE)

Im Heckentheater in Heinekens Park herrscht volle Konzentration. Nicht etwa, weil eine Inszenierung geprobt wird, sondern weil die historische Kulisse in Form gebracht werden muss. Einmal pro Jahr steht beim Umweltbetrieb Bremen (UBB) Grünbeschnitt am Freilufttheater auf dem Plan. Vier Wochen dauert es, bis die Form der beiden knapp 40 Meter langen Heckenbögen wieder in tadellosem Zustand ist. Seit drei Wochen sind Gärtner Christoph Bäder und die beiden Auszubildenden Galina Hafiz und Mika Arera damit beschäftigt, die 38 Hainbuchen zu stutzen und die Konturen wieder hervorzuheben. Dafür müssen sie hoch hinaus: 6,25 Meter misst die rund 250 Jahre alte Hecke. Eines der wichtigsten Arbeitsgeräte ist daher ein mobiles Gerüst, das über drei Etagen reicht. Ist ein Abschnitt erledigt, wird es zum nächsten weitergeschoben.

„Für die Kollegen ist das Heckentheater immer wieder eine große Herausforderung“, erzählt Kerstin Doty, Sprecherin beim UBB. „Es muss besonders präzise gearbeitet werden, denn Regelmäßigkeit und Symmetrie sind ein Grundprinzip barocker Gartenelemente.“ Um möglichst genau arbeiten zu können, werde auf die elektrische Heckenschere verzichtet. Hier sei reine Handarbeit gefragt. Als Hilfsmittel dienten lediglich ein Lot und Schablonen. „Die Arbeit erfordert sehr viel Konzentration, und das Ergebnis muss immer wieder überprüft werden“, so Doty.

Vom Schnitt einmal abgesehen, sei die Pflege der historischen Hecke über das gesamte Jahr vergleichsweise unkompliziert. „Wir kommen ohne Schädlingsbekämpfung aus“, berichtet die UBB-Sprecherin. „Für die Pflanzenstärkung verfügt das Heckentheater lediglich über eine Bewässerungsanlage, und sie wird gedüngt.“ Nur vor vier Jahren, da musste ein Heckenelement ersetzt werden. Möglich war das durch das Engagement des Förderkreises Overnigelant, der die benötigten 1800 Euro durch Spendenaufrufe in Oberneuland zusammenbekam und so den 2,5 Tonnen schweren Ersatz finanzieren konnte. Der Wunsch des damaligen Förderkreis-Vorsitzenden Karl-Heinz Müller, das Theater alsbald wieder als solches für eine Aufführung zu nutzen, habe sich allerdings bislang noch nicht umsetzen lassen, sagt seine Nachfolgerin Christine Bornkeßel.

Das Heckentheater im Heinekens Park gilt in Norddeutschland als einzigartig. Seit 1770 prägen die Heckenbögen den denkmalgeschützten Park – damals gehörte er noch dem Bremer Bürgermeister Christian Abraham Heineken. Heineken lebte von 1752 bis 1818, stammte aus einer bremischen Arztfamilie, studierte Jura und war bereits mit 27 Jahren Ratsherr in Bremen. Bei der Anlage des 27 Hektar großen Parks wirkte seinerzeit Isaak Altmann mit, auf dessen Konto auch die Umgestaltung der Bremer Wallanlagen geht. 1975 wurde ein Teil des Landgutes der Öffentlichkeit zugänglich gemacht,damit entstand der Heinekens Park.