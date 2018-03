März, von 14 bis 18 Uhr, Österliches gebastelt und gebacken. Die Teilnahme kostet vier Euro.

Beim kostenlosen Pen-and-Paper-Rollenspiel am Dienstag, 27 März, 11 bis 14 Uhr, werden die Kinder Teil einer Fantasygeschichte. Das Jugendprogramm für die Kinder und Jugendlichen ab zehn Jahren beginnt mit einem Flohmarkt am Montag, 19. März, 15 bis 18 Uhr. Hier können die Kids selber Spielzeug, Kleidung und andere Dinge verkaufen. Auch wird Upcycling angeboten: Also ein Ressourcen schonendes „aus alt mach neu“. Wer an einem Flohmarktstand verkaufen möchte, bringt als Standgebühr einen Kuchen mit. Weitere Highlights: ein Akrobatikworkshop,ein Fantasy-Rollenspiel, ein Ausflug zum Klimahaus in Bremerhaven, Lasertag in der Area 46, Improvisationstheater, ein Ninja-Camp, ein kostenfreier Schauspiel- und Theaterworkshop, Outdoorkochen und vieles mehr.

Die Anmeldung ist ab sofort montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr im Sasu möglich oder unter der Telefonnummer 243 64 79. Einen Überblick zu allen Angeboten im Ferienprogramm findet jeder auf dem entsprechenden Flyer unter http://www.sasu-bremen.de/ferienprogramm.html.