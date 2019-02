Fester Bestandteil des Neujahrsfests: der Löwentanz. (Petra Stubbe)

Nach dem chinesischen Horoskop beginnt im Februar das Jahr des Schweins. Mit einem vielfältigen Programm will die Botanika, Deliusweg 40, dieses Ereignis feierlich zelebrieren und lädt für Sonntag, 10. Februar, von 12 bis 17 Uhr zu einem Chinesischen Neujahrsfest ein. Im hübsch beleuchteten Ausstellungsbereich wird unter anderem asiatische Kampfkunst, eine Teezeremonie und ein traditioneller Trommelact geboten.

Eigens für die Feier wird im Japanischen Garten eine Bühne aufgebaut, auf der um 12 Uhr mit traditioneller japanischer Trommelmusik das Event eingeläutet wird. Der Multipercussionist Masakazu Nishimine ist vor allem als Leiter von Masa-Daiko, einer der besten japanischen Trommelgruppen Europas, bekannt. Beim Chinesischen Neujahrsfest in der Botanika zeigen seine Schülerinnen und Schüler, was sie bereits gelernt haben.

Um 13 Uhr gibt das Wushu-Team Zhao hier den farbenfrohen Löwentanz zum Besten. Bereits seit mehr als fünfzehn Jahren lehrt Meister Dong Zhao die chinesischen Kampfkünste, auch Wushu genannt, in seiner Wahlheimat Bremen. Beim chinesischen Neujahrsfest in der Botanika führt er mit ausgewählten Schülern Kung Fu, Qigong und Tai Chi vor. Bei einem kurzen Workshop können sich die Gäste einmal selbst an der Kunst des Tai Chi ausprobieren.

Wer es eher sinnlich angehen möchte, nimmt an der traditionellen Teezeremonie teil, die Xiaoyan Liu um 14.30 Uhr vorführt. Im Laufe des Tages gibt die Qigong-Meisterin den Besuchern auch noch eine kurze Einführung in diese Bewegungskunst. Das kulinarische Angebot zum Neujahrsfest ist ebenfalls asiatisch-inspiriert: Die „Golden Monkeys“ gastieren mit einem Food-Truck vor der Botanika.

Zum Chinesischen Neujahr ist es üblich, die Lichter im Haus anzuzünden, um das Glück zu leiten und hereinzulassen. Aus diesem Grund sind auch die asiatischen Landschaften der Botanika zur Feier des Tages in stimmungsvolle Lichter getaucht. Damit alle guten Wünsche und Vorsätze für das neue Jahr in Erfüllung gehen, können die Besucher ihre Wünsche auf Papier niederschreiben und am Wunschbaum platzieren. Alle Aktivitäten und Vorführungen zum Chinesischen Neujahr sind im Eintritt enthalten.

Die Botanika öffnet an diesem Tag bereits um 10 Uhr. Wer möchte, kann vor dem Chinesischen Neujahrsfest den tropischen Schmetterlingen einen Besuch abstatten. Die Schmetterlinge können noch bis einschließlich 24. Februar besichtigt werden. Weitere Informationen gibt es unter www.botanika-bremen.de.