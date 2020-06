Auf dem nach Manessiers Vorlagen gestalteten und 1979 eingebauten Ostfenster der Kirche Unser Lieben Frauen ist die Signatur der Glaswerkstatt von Chartres zu sehen. (MARIANNE MENKE)

Ausgerechnet im 1000. Jahr des Bestehens der Liebfrauenkirche hat die Corona-Krise das Jubiläumsprogramm über Monate hinweg lahm gelegt. Seit einem guten Monat werden zwar wieder Präsenz-Gottesdienste abgehalten, aber der Veranstaltungskalender ist zurzeit immer noch von Absagen und Verschiebungen geprägt. Wer in dieser Zeit der kulturellen und sozialen Entbehrungen nach spiritueller Inspiration und Erbauung sucht, dem steht die alte Ratskirche nun wieder offen, wenn auch nur von Montag bis Sonnabend von 14 bis 16 Uhr. So blüht im Altarraum der mit roten und weißen Begonien gepflanzte Schriftzug „Hoffnung wächst“ fröhlich vor sich hin.

Das eigentliche Wunder in dieser Kirche sind die Manessier-Fenster, die die Liebfrauenkirche weit über Bremen hinaus, ja in aller Welt, bekannt gemacht haben. Einheimische und Touristinnen und Touristen lassen sich immer wieder von den irisierenden Regenbogenfarben verzaubern, die das Sonnenlicht im Kircheninneren malt, sobald es durch die Prismen der Manessier-Fenster fällt. Ein Ort des Friedens, der inneren Ruhe und Kontemplation, in einer Welt, die im Chaos von Hiobsbotschaften zu versinken scheint. Für die innere Einkehr zum Mit-nach-Hause-Nehmen ist seit Anfang April nun wieder der lange vergriffene, opulente Bild- und Text-Band „Licht, das singt“ im Buchhandel erhältlich. Nicht ganz so edel wie das Original, das Ottmar Hinz 2012 zum 100. Geburtstag von Alfred ­Manessier im Schünemann-Verlag herausgegeben hat, aber immerhin. Der langjährige Leiter des Evangelischen Bildungswerkes hatte sich maßgeblich für die Neuauflage des Bandes anlässlich des 1000-jährigen Bestehens der Kirche Unser Lieben Frauen, seiner „Stammkirche“, eingesetzt. Die Fotografien stammen von Roman Mensing, die Textbeiträge unter anderem von den Kunsthistorikerinnen Alice Gudera und Christine Holzner-Rabe sowie von dem Kunsthistoriker Frank Laukötter. So schreibt der ehemalige Direktor der Museen Böttcherstraße über „Farblied und Farblotterie, Manessier in Bremen und Richter in Köln“.

Aber auch der Theologe Martin Pühn hat einen Beitrag verfasst: „Das Wort im Herzen bewegen“. Nicht zuletzt erläutert Alfred Manessier selbst in zwei Beiträgen sein Fensterwerk. Er wolle für diesen außergewöhnlichen Kirchenraum etwas schaffen, das das Licht zum Singen brächte, hatte der Künstler gesagt, als er zum ersten Mal die Liebfrauenkirche betrat. „Alfred Manessier liebte musikalische Metaphern für seine Kunst. Er spricht vom Rhythmus der Fensterbilder, ihren Farbakkorden, vergleicht sie mit den Strukturelementen einer Sinfonie“, schreibt Ottmar Hinz in seinem Beitrag „Feuer, das nicht verbrennt“. Mit dieser Alfred Metapher hatte Manessier selbst das Thema seines großen Chorfensters umschrieben: Pfingsten. Und Jean-Pierre Bourdais weist auf die völkerverbindende Dimension in Manessiers Fensterwerk hin: „Zeichen der Vergebung und des Friedens“.

Denn die Entscheidung des Kirchenvorstandes war in den 1960er-Jahren schon revolutionär und sorgte auch innerhalb der Gemeinde für Kontroversen. So argumentierten die ­Manessier-Gegner: Wie es denn wohl angesichts des Hungers in der Welt sein könnte, das Geld in neue Kirchenfenster zu investieren ... Eine gütliche Lösung wurde gefunden, das Fensterwerk des französischen Malers und Glaskünstlers Alfred Manessier wurde trotzdem realisiert, flankiert von zwei Spendensammlungen für das notleidende Afrika. Die Ewigkeit überdauern wird ein Kunstwerk für die Welt, dem das Völkerverbindende und die Ökumene eingeschrieben sind. Die Manessier-­Fenster, geschaffen von einem gläubigen Katholiken für eine evangelische Kirche, markieren auch einen Meilenstein der deutsch-französischen Freundschaft. „Die von den Achtundsechzigern vorgebrachte Kritik, mit der Anschaffung der Kunstwerke entziehe sich die Kirche der Weltverantwortung, hier behalte eine Gemeinde das Beste für sich, nimmt sich aus heutiger Sicht zeitgebunden beschränkt aus. Diese erstklassigen Kirchenfenster gehören nicht Mäzenen oder Kunstkennern oder der Gemeinde von Unser Lieben Frauen, sie gehören der Welt“, schreibt Ottmar Hinz weiter in seinem Beitrag „Feuer, das nicht verbrennt“.

Manessier berufe sich in Äußerungen zu seinen Glasfensterarbeiten immer wieder auf die große mittelalterliche Tradition der Glasmalerei, insbesondere auf Saint-Denis und Chartres. Und Ottmar Hinz schließt mit der Bemerkung: „Der Betrachter geht mit einer frohen Botschaft von dannen, dem Evangelium des Regenbogens“. Gerade in Zeiten wie diesen ein starkes Zeichen der Hoffnung und Empathie.

„Licht, das singt“, das Bremer Fensterwerk von Alfred Manessier, ist im Schünemann-Verlag erschienen und kostet 19,80 Euro.