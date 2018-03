März, können Kinder die brandneue Attraktion ab 17.30 Uhr auf dem Gelände an der Ecke Am Lehester Deich und Jan-Reiners-Weg austesten. „Sie hat die Form eines Feuerwehrwagens“, berichtet Thorsten von Thaden, stellvertretender Wehrführer. „Die Kinder haben ihren Spaß, und die Eltern wissen ihre Kinder gut untergebracht und können das Feuer in Ruhe genießen.“

Ansonsten bleibe das Begleitprogramm beim Osterfeuer wie gehabt – das habe sich in den vergangenen Jahren bewährt. „Es gibt einen Bratwurst- und einen Getränkestand und die Jugendfeuerwehr bietet verschiedene Wasserspiele an“, zählt er auf. Überhaupt zeige die Jugendfeuerwehr vollen Einsatz bei der Traditionsveranstaltung. Sie benässe nicht nur das Umfeld des Feuers, damit es sich nicht ausbreiten kann, sie sorge vor allem auch dafür, dass es überhaupt etwas zum Abbrennen gibt. „Eine Woche vor dem Osterfeuer sind sie mit Treckern und Löschfahrzeugen durch Lehesterdeich gefahren und haben Baum- und Grünschnitt eingesammelt“, erzählt von Thaden. Die Ausbeute sei gut gewesen – wie in jedem Jahr. „Das Feuer wird sicherlich bis 23 Uhr oder länger brennen“, sagt er.

Wer nichts an den Straßenrand gelegt hat, hat noch bis Sonnabend, 31. März, 14 Uhr, Gelegenheit, seinen Baumschnitt selbst zum Osterfeuerplatz zu bringen. „Danach ist Schluss“, erklärt von Thaden, denn das Holz müsse bis 17.30 Uhr umgeschichtet werden, bevor es in Flammen aufgehe. „Das Umschichten ist wichtig für den Tierschutz“, betont er. Seit einigen Jahren startet das größte Osterfeuer im Bremer Osten bewusst bereits vor Einbruch der Dunkelheit, damit die vielen Familien auch etwas davon haben, erzählt von Thaden. Gegen 21 Uhr gebe es dann in der Regel einen „Generationswechsel“.„Die Familien gehen nach Hause, dafür kommen die Jugendlichen und Besucher mittleren Alters.“

Einen Blick auf die Wetterkarte hat von Thaden auch schon riskiert: Demnach soll es durchwachsen werden. „Wenn es nicht wieder so einen eisigen Wind wie im vergangenen Jahr gibt, sind wir schon zufrieden“, sagt er. Um sich optimal auf etwaige Wetterkapriolen einstellen zu können, gebe es am Sonnabend die obligatorische Begehung des Geländes. „Dann wird geguckt, von wo der Wind kommt, und wir können die Zelte entsprechend positionieren“, erzählt der stellvertretende Wehrführer. Bei den Besucherzahlen hofft er auf die Werte der Vorjahre: „Zwischen ein- und zweitausend Menschen sind es eigentlich immer.“

Einige Kilometer weiter in Borgfeld wird am selben Tag um 17 Uhr das gemeinsame Osterfeuer der Schützengilde, der Freiwilligen Feuerwehr und des Bürgervereins angezündet, das im vergangenen Jahr seine Premiere hatte. Die frühere Traditionsveranstaltung auf dem Gelände des TSV Borgfeld kann aufgrund der Flüchtlingsunterkunft in der Nachbarschaft seit einigen Jahren aus Sicherheitsgründen nicht mehr stattfinden. Für die Vereinsmitglieder gibt es eine kleine, interne Veranstaltung mit Feuerschalen, während das öffentliche Osterfeuer nun auf der Festwiese am Hamfhofsweg stattfindet. „Die Veranstaltung kam gleich im ersten Jahr sehr gut an“, berichtet Heiko Wagener, Vorsitzender des Bürgervereins. „Mehr als tausend Besucher waren da – darum haben wir eine Wiederholung beschlossen.“ Je sieben Mitglieder der drei beteiligten Vereine seien für die Organisation und den Aufbau nebst Betreuung des Würstchengrills und des Getränkeverkaufs zuständig, erzählt er.

Der Umfang des Holzhaufens – so viel sei schon jetzt sicher – werde dem im Vorjahr um nichts nachstehen, berichtet Wolfgang Zabel, Hauptorganisator und stellvertretender Vorsitzender der Schützengilde. Die Borgfelder hätten bereits reichlich Baumschnitt angeliefert und könnten dies auch noch weiterhin bis Sonnabendvormittag tun. Damit auf dem Holzhaufen nur das lande, was auch wirklich drauf gehöre, gebe es allerdings feste Zeiten für die Anlieferung, betont Zabel. Am Karfreitag zwischen 15 und 17 Uhr sowie am Sonnabend ab 10 Uhr seien noch letzte Anlieferungen möglich.