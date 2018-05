Es ist ein ganz besonderer Flohmarkt, der auch in diesem Jahr wieder das Quartier in der Gete mit Leben füllen soll. Der 15. "Flohmarkt vor der Haustür" steht an und soll am Sonnabend, 2. Juni, ab 10 Uhr in der Straßburger Straße die Keller und Abstellräume ein wenig lichten. Schon jetzt hängen dort Banner, um auf den Flohmarkt aufmerksam zu machen. Am Sonnabend dann sollen an der Kreuzung Elsasser Straßburger Straße in Richtung Kastanienplatz, der Geisbergstraße, der Colmarer Straße und der Saabrückener Straße Gebrauchtes und Trödel angeboten werden. Wenn alles gut geht, könnten es wieder an die 120 Stände werden, so wie im Vorjahr und der Flohmarkt in der Gete so wieder zum familientauglichen Sommerspaß werden.