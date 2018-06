In Ton und Porzellan kreiert Anneline Süchting ihre Figuren. (Kellner Verlag)

Da sitzt sie, in ihrem geblümten Kleid. Sie ist im Gleichgewicht. Obwohl ihrem Hocker eine Rückenlehne fehlt, sitzt sie aufrecht und ist im Begriff, ein Bein überzuschlagen – eine Haltung voller Anmut. Ihre dunklen Haare sind kurz geschnitten und aus ihrem Blick schaut eine gewisse Skepsis. Das Licht strahlt hell auf sie. Sie wirft harte Schatten. Ihre Haut ist von vornehmer Blässe. Sie ist eine feine Frau. Sie ist ein Geschöpf von Anneline Süchting. Die Schwachhauserin gestaltet Figuren aus Ton und Porzellan und gibt ihnen mit Farbe Ausdruck und Charakter.

Der Kellner-Verlag hat soeben ein Buch mit Fotos von ihren Geschöpfen herausgegeben. „Scherbenbrüche“ heißt der Band, der neben ihre Plastiken einen imaginären Briefwechsel stellt.

Im Band "Scherbenbrüche" sind neben Fotografien auch Briefwechsel zu finden. (Kellner Verlag)

Sie verbindet Porzellanscherben mit Formen aus Ton. So verschmelzen Bruchstücke und vermeintlich Grobes zu fragilen Kunstwerken. Im Vorwort zu ihrem Buch zitiert sie den Dichter und Bildhauer Kurt Kluge: „Solange es Scherben gibt, sind wir lebendig. … und du weißt es längst: alles Neue fängt mit Scherben an.“ In den fertigen Figuren sind allerdings keine Scherben mehr zu erkennen. Sie verbindet Bruch und Form so harmonisch miteinander, dass tatsächlich etwas Neues entsteht.

Anneline Süchtings Plastiken zeigen Frauen. Fröhliche Frauen und traurige, skeptische und optimistische, skurrile und lustige, entspannte und überdrehte. Sie tragen meist farbenfrohe Kleidung, die aber nicht einfach bunt ist. Die Gesichter sind mit wenigen Pinselstrichen charakterisiert. Gelegentlich taucht auch ein Vogel auf, ein Symbol der Freiheit.

Die Schwachhauser Künstlerin Anneline Süchting vor einer Vitrine mit ihren Figuren. (PETRA STUBBE)

In ihrem ersten Brief an einen Freund schreibt Anneline Süchting: „Ich bin froh, dass ich über die nötige Zeit verfüge, um mich meinen Leidenschaften zu widmen. Unter anderem sammele ich altes Geschirr, wofür der Bremer Flohmarkt ein ideales Revier ist. … Vor diesem Hintergrund kannst Du dir sicher mein Entsetzen vorstellen, als mir aus Unachtsamkeit eine Kanne herunterfiel. Ich sammelte verzweifelt die Scherben auf und habe mich gefragt, was sich daraus wohl noch machen ließe. Mir kam eine großartige Idee: ich wollte sie mit Ton verbinden und daraus etwas Neues schaffen.“ Das war die Geburtsstunde dieser zauberhaften Geschöpfe mit der zartweißen Haut. An anderer Stelle schreibt sie: „Die Skulpturen sind aus mir heraus entstanden. Sie sind sozusagen meine Kinder. Aus Ton und Scherben ist etwas Lebendiges geworden. Ich genieße das Formen des Tons, dieses sinnliche Vergnügen, diese erdige Material in den Händen zu haben und lasse meine Emotionen hineinfließen. Den Scherben eine neue Bestimmung zu geben, hat etwas Schöpferisches. Die Krönung ist dann, allem mit Farbe Seele zu verleihen.“ Aus ihrem Freundeskreis erfährt Anneline Süchting sehr viel Zustimmung. Man überredet sie, die Plastiken einem größeren Publikum zu zeigen. Sie trägt den Gedanken eine ganze Zeit lang mit sich herum, dann beginnt sie, Fotos von den Figuren zu machen. Sie fotografiert noch analog – aus gutem Grund. Fotografien beginnt in der analogen Welt schon mit der Auswahl des Filmes, der auf das gewählte Licht abgestimmt sein muss. Das Einlegen des Filmes bereitet den Fotografen schon auf das Motiv vor.

Süchting fotografiert mit Sonnenlicht. Deshalb die kräftigen Konturen und die deutlichen Schatten. Das Sonnenlicht steht ihren Geschöpfen gut. Sie wollten schließlich aus Scherben und Ton zum Licht – und da sind sie nun, auf rund 80 fröhlichen Seiten in Anneline Süchtings zweiten Buch.

Außerdem leben sie mit ihr in ihrem Schwachhauser Heim. Sie stehen, sitzen oder lümmeln neben Büchern in Regalen oder anderen Möbeln. In der Schlussbemerkung ihres Buches schreibt sie: „Viele meiner Skulpturen wirken sehr nachdenklich. – Nachdenken ist ungemein wichtig. Man kommt dabei vielen Dingen erstaunlich nahe. Aber letztlich bleibt immer etwas Unerklärliches. Das Leben bleibt ein Wunder. Durch meine Skulpturen und Briefe habe ich versucht, einiges auszudrücken, was mich berührt hat.“