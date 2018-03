30 Uhr in Kleingruppen laufen, gibt es noch freie Plätze. Der Kursus „Rund ums Mailen“ am Mittwoch, 28. März und 4. April, vermittelt, wie E-Mails verfasst und empfangen werden sowie Fotos als Anhänge verschickt werden können. Kosten: 34 Euro. Wie ein attraktives Fotobuch mit digitalen Bildern erstellt werden kann, zeigt ein Kursus am Mittwoch, 18. und 25. April sowie 2. Mai. Um das Schreiben und Gestalten mit dem Programm „Word“ geht es im Kursus am Donnerstag, 19. und 26. April sowie 3. Mai. Beide Kurse kosten jeweils 51 Euro.

Anmeldungen werden erbeten unter Telefon 238 60 montags bis freitags zwischen 16 und 18 Uhr.