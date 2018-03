Orga-Team des Fremdsprachentages (rote T-Shirts), eines gibt eine Übersicht über das Geschehen in der Uni und eines zeigt die Podiumsdiskussion - (Martin Prigge (mp))

Horn-Lehe. Das Thema Inklusion ist aus der gesellschaftlichen Diskussion nicht wegzudenken, und der aus der bildungspolitischen erst recht nicht. Auch für die Erziehungswissenschaften ist das kein neuer Gegenstand. In der Fremdsprachendidaktik gibt es indes offenbar Nachholbedarf. Denn Lehrkräfte, die Sprachen unterrichten, stehen in der Regel vor Klassen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, und sie stehen vor der Herausforderung, dementsprechend differenzierenden Unterricht zu gestalten.

Das Umdenken in den entsprechenden Fachbereichen will die Universität Bremen beschleunigen und bot dazu zum vierten Mal den Fremdsprachentag an, in Kooperation mit dem Landesinstitut für Schule (LIS). Auch in diesem Jahr standen Workshopangebote für die Fächer Französisch, Spanisch und Latein im Vordergrund, die sich an Studenten und Referendare, aber auch ausgebildete Lehrer und Interessierte aus der Öffentlichkeit richteten.

Einen Programmtag mit unterschiedlichen Workshops zu Differenzierungsmöglichkeiten organisierten Andreas Grünewald, Professor für Didaktik der romanischen Sprachen an der Uni Bremen, und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Georgia Gödecke, sowie Grégoire Fischer, Fachleiter für Französisch am LIS, sowie York Grüninger und Vera Kremer (beide LIS) und mehrere studentische Hilfskräfte.

Schulbuchverlage boten Einblicke in differenziertes Arbeiten mit Lehrwerken. „Wir hatten schon einmal Englisch dabei und auch Türkisch und Russisch“, berichtete Grégoire Fischer. „Es ist jedes Mal ein bisschen anders.“

Durchaus lebendig gestaltete sich eine Podiumsdiskussion zum Auftakt im Großen Hörsaal, mit fünf Gästen und den Gastgebern. Thema: Umsetzung der Inklusion. Bei den Lehrerinnen und Lehrern wie Ulrike Lützen aus Rotenburg, Julia Dose aus Ingolstadt und Alexander Schober von der Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee herrschte Skepsis, was die Umsetzung angeht, auch auf Grundlage der eigenen Erfahrungen aus der alltäglichen Praxis in den Schulen.

Andreas Grünewald sah hierbei vor allem den aktuellen Personalmangel an Lehrkräften in Bremen als große Herausforderung. „Zahlreiche Lehrkräfte haben große Anpassungsschwierigkeiten und fühlen sich für die neue Situation weder ausreichend aus- noch fortgebildet. Insbesondere wird mit mangelnden Ressourcen argumentiert. Die Schulen haben keine ausreichende Unterstützung für einen inklusiven Unterricht. Außerdem ist die Lehrerausbildung in beiden Phasen nicht auf das inklusive Schulsystem eingestellt“, sagte Grünewald.

Juniorprofessor Frank Müller aus dem Fachbereich Inklusive Pädagogik an der Universität Bremen und die Inklusionsbeauftragte der Bremer Bildungsbehörde, Andrea Herrmann, hielten dagegen. Man sei, so Herrmann, „noch auf dem Weg“, sodass die Inklusion derzeit demnach de facto noch nicht flächendeckend gelungen umgesetzt sei. Hierzu äußerte sich auch eine Spanischlehrerin aus dem Publikum, die selbst ein Kind mit Downsyndrom hat. Geradezu mit jedem behinderten Kind experimentiere man, aber es sei hinzubekommen, sagte sie.

„Antworten zur Inklusion von der Bildungsbehörde“, erwartete indes Französischlehrerin Meike Hethey, die an der Universität Bremen lehrt. Erste Studiengänge zur Inklusiven Pädagogik würden zwar eingerichtet, aber fachdidaktische Studiengänge mit diesem Schwerpunkt seien Mangelware. „Genau im Fach treten aber die Probleme auf“, ergänzte Andreas Grünewald. „Wer außerdem versucht, Schüler möglichst nach ihren individuellen Begabungen zu fördern, steht vor dem Problem, dass zumindest die Abschlussprüfungen standardorientiert durchgeführt werden.“

Schule habe die Aufgabe, bestmöglich zu fördern und zugleich eine gesellschaftliche Selektion und Zuteilung vorzunehmen. „Beides miteinander zu vereinen, ist schwer vorstellbar“, sagte Grünewald.

Auch nach der Diskussion konnten sich Interessierte beim Fremdsprachentag Anregungen und Impulse zur Differenzierung im Unterricht holen. Das taten etwa 300 Teilnehmer, die Workshops von rund 30 Referenten besuchten. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv.

Zum ersten Mal wurde auch für Latein ein Schwerpunkt gesetzt: Referentin Britta Boberg aus Aachen sprach über Binnendifferenzierung im Lateinunterricht. „Es ist eine schwierige Angelegenheit und gerade in der Schulpraxis sehr arbeitsintensiv und deshalb nur mit kollegialer Zusammenarbeit möglich,“, sagte Boberg.

Lehrerin Antje Meiborg-Bessim Saleh aus Scheeßel zeigte sich überzeugt. Sie habe viel Interessantes erfahren. „Ich habe viele neue Ideen gewonnen und würde gerne wiederkommen.“ Der Fremdsprachentag böte eine „gute Möglichkeit, sich mit Theorie und Praxis vertraut zu machen, neue Methoden kennenzulernen und die eigene Lehrpraxis zu reflektieren“, waren sich auch die Bremer Lehramtsstudentinnen Lisa Janßen, Sarah Busse, Michelle Mönck und Anneke Dirks einig.

Nicht verwunderlich, dass auch das Organisationsteam eine positive Bilanz zog „Die Zusammenarbeit zwischen LIS und Uni hat sich bewährt. Mit neuen Unterrichtsimpulsen helfen wir, die Unterrichtspraxis mit neuen Konzepten zu verändern“, sagte Andreas Grünewald.