Nach einer erfolgreichen Aktion im Gemeindezentrum Zion dürfen nun die Frauen und Männer über 60 aus dem Bremer Osten loslegen. Die Kulturambulanz und die Bremer Heimstiftung haben das Projekt nach Osterholz geholt, und am Dienstag, 10. April, zwischen 15.30 und 17 Uhr startet das Tanzwerk den Kursus „Tanz, Bewegung, Ausdruck“ im Saal des Stiftungsdorfs Osterholz, Ellener Dorfstraße 3.

Die Freude an der Bewegung wiederzuentdecken, sich wahrzunehmen, Ungewöhnliches auszuprobieren, neugierig werden, Erlebtes mit dem Körper und der Stimme zum Ausdruck bringen, mit anderen in Kontakt kommen, Freude und Entspannung – das alles sind die Ziele des Nachmittags, der sich an alle über 60 richtet. „Es können alle mitmachen, unabhängig von ihren individuellen Möglichkeiten, mit und ohne Tanzerfahrung“, versprechen die Veranstalter.

„Nach der Stunde, beim Cappuccino im Gemeindecafé, da lachten wir uns an und fragten uns, wann wir zuletzt so viel Freude, reine Freude verspürt hatten. Wir dachten, dass es lange her war, zu lange. Dass wir uns in unserem Alltag reduzieren, der Bewegungsfreude zu wenig Raum geben. Dass wir uns alt werden lassen. Dabei können wir – so unsere Erfahrung – mit jedem Atemzug Lebensfreude, Lebendigkeit erspüren und zum Ausdruck bringen“, erklärt ein Teilnehmer des Kurses im Gemeindezentrum Zion. Auch eine demenzielle Erkrankung, eine lahme Hüfte und ein Rollator seien kein Hindernis gewesen.

Der Kursus läuft bis zum 19. Juni, die Teilnahme ist frei. Weitere Informationen und Anmeldung telefonisch unter den Nummern 428 81 22 oder 428 81 40.