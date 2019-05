Rolf Fülberth und Irma Gerken vom Umweltbetrieb Bremen auf einer abgesperrten Fläche des Riensberger Friedhofs, wo ebenfalls die Urnenbeisetzungen deutlich zugenommen haben. (PETRA STUBBE)

Im Laufe der Geschichte hat die Menschheit viele Wege gefunden, um ihre Toten beizusetzen: Sie wurden mumifiziert, ins Meer geworfen, aufgebahrt oder mit Ausrüstung für die Nachwelt ausgestattet. Hierzulande sind grundsätzlich nur zwei Arten erlaubt: Beerdigung und Feuerbestattung. Der Trend geht seit Jahren stark in Richtung Feuerbestattung, was die Friedhofslandschaft nachhaltig verändert hat.

Rolf Fülberth spricht von einem „Wandel der Friedhofskultur“, der auch auf dem Riensberger Friedhof beobachtet werden könne. Fülberth ist beim Umweltbetrieb Bremen als Referatsleiter Grünflächen und Friedhöfe unter anderem für diesen Friedhof in Schwachhausen zuständig.

Parkfriedhof ist 28 Hektar groß

Der 28 Hektar große Parkfriedhof ist besonders wegen der vielen Bremer Persönlichkeiten bekannt, die dort begraben wurden. Dazu zählen Wilhelm Kaisen, Franz Schütte oder Henrich Focke. Neben einer Kapelle gibt es zahlreiche historische Grabmäler, Mausoleen und Grüfte. Bereits seit 2000 steht das ehemalige Krematorium unter Denkmalschutz. Die Anlage wurde im neoklassizistischen Stil erbaut und von 1907 bis 1988 betrieben. Mittlerweile dient das Gebäude als Kolumbarium, also als eine exklusive Beisetzungsstelle für Urnen. Die gesamte Anlage steht seit 2011 unter Denkmalschutz.

750 Urnen- und 40 Erdbestattungen in 2018

Im vergangenen Jahr gab es auf dem Riensberger Friedhof 750 Urnen- und 40 Erdbestattungen. „Die Gebühren für Urnengräber sind niedriger, aufgrund der kleineren Beete sind sie auch pflegeleichter“, sagt Fülberth. „Viele sagen heute zu ihren Kindern: Wir wollen euch nicht zur Last fallen.“

Kleinere Gräber bedeuten jedoch auch, dass vermehrt Flächen freibleiben, was auf dem Friensberger Friedhof bereits an einigen Stellen zu sehen ist. Fühlberth spricht davon, dass der Friedhof vom Rand zurückwachse und sich wieder auf den Kern konzentriere. „Die Einnahmen sind dadurch zurückgegangen“, sagt Fühlberth. „Doch wir können gleichzeitig auch Kosten einsparen.“ So werde versucht, zusammenhängende Flächen zu gestalten, die möglichst pflegeleicht sind. „Auf den Flächen, wo nur noch vereinzelt Gräber sind, könne wir große Rasenmäher einsetzen“, sagt Fülberth. „Das spart Zeit und Kosten.“

Laut Fülberth hat sich die Zahl der Bestattungen in den vergangenen Jahren wieder stabilisiert, trotz gesperrter Flächen. „Der Boden ist aber an vielen Stellen ausgelaugt, deshalb haben wir viele Sperrflächen, auf denen keine Bestattungen möglich sind“, sagt er. Wichtig sei, auf die Entwicklungen der Bestattungskultur einzugehen, etwa indem man neue Möglichkeiten schaffe. „Es gibt in anderen Orten bereits Friedhöfe, wo Verstorbene und ihre Haustiere nebeneinander bestattet werden können“, sagt Fülberth.

Eine zunehmende Konkurrenz für städtische Friedhöfe sind die sogenannten Friedwälder, in denen die Urnen unter einem Baum vergraben werden. „Für Angehörige, die nicht mehr so mobil sind, ist der Zugang zu diesen Wäldern allerdings nicht immer einfach“, sagt Rolf Fülberth. Angesichts der Veränderungen und des Wandels hin zu Urnengräbern könnten in Zukunft immer mehr Flächen freiwerden.

Doch was passiert mit all dem Platz? Bislang gebe es noch keine Pläne für die Nachnutzung, da es schwer vorherzusagen sei, wie sich die Grabstätten über die Jahre entwickeln, sagt Friedhofsleiterin Irma Gerken. „Das liegt vor allem an der Nutzungszeit der Gräber.“ Bei Urnengräbern erlischt diese nach 20 Jahren automatisch, während sie bei Familiengräbern von den Angehörigen immer wieder verlängert werden kann. „Wir fordern die Angehörigen natürlich nicht dazu auf, die Ruhestätten aufzugeben, um eine freie Fläche zu bekommen“, sagt Gerken. Am Ende sei es eine Entscheidung der Politik, ob sich an der Praxis der Nutzungszeit oder den Kosten für die Gräber etwas ändere. Eine Stilllegung von Friedhofflächen ist erst nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit von 20 bis 25 Jahren ­möglich. Jedes Mal, wenn auf einer Fläche ein Leichnam bestattet wird, beginnt die Ruhezeit erneut.

Zur Sache: Gesetzliche Bestimmungen

Grundsätzlich gilt in Deutschland der sogenannte Friedhofszwang. Das bedeutet, dass Verstorbene in offiziellen Gräbern ihre letzte Ruhe finden müssen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch Seebestattungen oder Urnenbeisetzungen in einem Friedwald möglich. Nach deutschem Recht ist es den Angehörigen aber nicht möglich, selbst über die sterblichen Überreste des Verstorbenen zu verfügen – die berühmte Urne auf dem Kaminsims ist verboten. In Bremen gibt es allerdings eine Ausnahme: Seit 2015 darf die Asche von Verstorbenen im eigenen Garten oder auf speziellen Plätzen verstreut werden. Vor dem Tod muss dafür eine Bestattungsverfügung ausgefüllt werden; die Angehörigen müssen beim Verstreuen der Asche zudem einige Regeln beachten.