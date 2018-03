Der europäische Flussaal ist als Speisefisch beliebt. (Hinrich Bäsemann, picture-alliance/ dpa)

Am Sonnabend, 21. April, steht eine Foto-Flussfahrt an: Mit dem Kanu durch die untere Wümme. Treffpunkt ist der Anleger gegenüber Gartelmanns Gasthof, Oberblockland 14, um 7 Uhr geht es los. Gegen 9.30 Uhr wollen die Hobbyfotografen wieder zurück sein. Anmeldungen nimmt Rebecca Lemb bis Freitag, 13. April, unter 04 21 / 7 10 06 oder unter der E-Mail-Adresse info@nordwest-natur.de entgegen. Kosten: 15 Euro.

Meerneunauge in der Wümme (Ch. Edler, LAVES-Dez. Binnenfischerei)

„Mit der Kamera on Tour“ nennt sich eine Fahrradtour, die zu den schönsten Shooting-Plätzen an der Wümme führen soll. Geplant ist der Ausflug für Sonnabend, 2. Juni, in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr. Treffpunkt: Kuhsiel-Schleuse. Anmeldeschluss: Dienstag, 29. Mai.

Naturschutzwart Hans-Joachim Janssen bietet Neugierigen einen Spaziergang durch die Borgfelder Wümmewiesen an. Mit fachkundigem Blick will er neue Perspektiven öffnen. Am Sonnabend, 12. Mai, treffen sich Interessierte um 14 Uhr an der Borgfelder Kirche zu einem zweieinhalbstündigen Rundgang.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx. (Stefan Ramin, dpa)

Der botanische Ausflug „Heilkräutern auf der Spur“ führt von Oberneuland nach Fischerhude. Die Radtour klingt in Berkelmanns Gasthof aus. Raimund Kesel und Gunnar Oertel laden für Freitag, 22. Juni, ab 15 Uhr dazu ein. Gegen 19.30 Uhr endet der Ausflug. Treffpunkt ist Heinekens Park am Aumundsdamm. Neun Euro kostet die Teilnahme. Anmeldeschluss ist Freitag, 15. Juni.

Fisch aus der Wümme lässt sich am Freitag, 27. Juli, verkosten. Historisches, Wissenswertes und Köstliches zu Flussfischen erzählen dazu Museumsdirektor Klaus Krentzel und der Biologe Gunnar Oertel. Ab 18 Uhr laden sie ins Binneboom-Museum, Am Hexenberg 2 ein. Anmeldeschluss ist Freitag, 20. Juli. Kostenpunkt: 19 Euro. Weitere Infos: www.nordwest-natur.de.