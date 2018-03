Während wilde Vertreter der Schneeglöckchen mancherorts schon verblüht sind, sind sie hier noch zu sehen – beim „Lenzrosen- & Schneeglöckchen-Tag“ vom Botanischen Garten und dem Rhododendron-Park. Die beiden Einrichtungen bieten am Sonntag, 11. März, 11 Uhr, zum dritten Mal den Thementag an. Es geht bis 16 Uhr. Mehrere Führungen mit Treffpunkt am Parkplatz am Deliusweg stehen an: Um 11 Uhr wird der Pflanzenexperte Olaf Schachtschneider vom Pflanzenhof Dötlingen unter dem Motto „Christ- und Lenzrosen – eine Rose, die keine Rose ist“ in einer Führung die Blütenschönheiten und andere attraktive Pflanzen wie Schneeforsythie und Winterlinge präsentieren. Um 14 Uhr folgt eine Führung mit dem Leiter des Rhododendron-Parks, Hartwig Schepker, zu den „Winterblühern“ im Park. Der Pflanzenverkauf findet am Parkplatz Deliusweg statt, der Eintritt ist frei. Hier ist auch der Treffpunkt für die Führungen, die jeweils fünf Euro pro Person kosten und in den Erhalt des Rhododendron-Parks fließen.