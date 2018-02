Gefühlte Unzuständigkeiten, mangelnde Kenntnisse um die gefahrlose Sicherung, Bequemlichkeit, Gedankenlosigkeit, Kostengründe oder Zeitmangel: Es dürfte eine Vielzahl von Gründen geben, die jetzt bei 14 der vergangenen Woche von der Polizei kontrollierten 18 Baustellen im öffentlichen Straßenraum von Horn zu Beanstandungen geführt haben. Die Polizei berichtet beispielsweise von offenen und ungeschützten Baugruben, sogar dort, wo an Gasleitungen gearbeitet werden sollte. An anderer Stelle fehlten nötige Beleuchtungen und geeignete Absperrungen. Zwei Baustellen waren gar nicht erst angemeldet worden. Hier wurden ohne irgendwelche Absicherungen Gehwege und Fahrbahnen komplett gesperrt. Drei Baustellengenehmigungen waren bereits zeitlich abgelaufen oder die vorhandene Genehmigung galt nicht für den Umfang der vorgefunden Arbeiten.

Legal und fachmännisch geht anders: So wie bei dieser Absperrung an einer Baustelle in der Leher Heerstraße jedenfalls nicht, sagt die Polizei. (Timo Thalmann, Polizei Bremen)