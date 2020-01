Vereinsmitglieder und Gäste freuen sich über den 40- Geburtstag des Freundeskreis Ichon-Park: Eva-Maria Frick (von links), Edmund Mevissen, Alexander Künzel, Margrit Groll, Tamina Kreyenhop, Matthias Kook und Ellen Wagener. (Magali Trautmann)

Den Verein Freundeskreis Ichon-Park in Oberneuland kennen weitaus weniger als die Villa Ichon am Goetheplatz. Das sei schade, bedauert Margrit Groll, denn die vom Freundeskreis angebotenen Veranstaltungen seien offen für alle Bürger und überdies kostenlos. In diesem Jahr feiert der Verein sein 40-jähriges Bestehen. Bei seiner Gründung im Jahr 1980 habe er es sich „zur Aufgabe gestellt, das Herrenhaus im Ichon-Park durch Veranstaltungen unterschiedlichster Art so attraktiv zu machen, dass es für alle Mitbürger und die Bewohner der Stiftungsresidenz zu einem reizvollen Treffpunkt wird“, beginnt die amtierende Vorsitzende ihre Rede.

Von den 70 Mitgliedern des Vereins ist etwa die Hälfte anwesend. Wobei die Bewohner der Stiftungsresidenz den kürzesten Weg hatten, denn die Seniorenwohnungen der Bremer Heimstiftung im 70er-Jahre-Anbau sind durch einen überdachten Gang mit dem Herrenhaus verbunden. Die monatliche Veranstaltung in der Villa sei „ein kleines Highlight“ für die Bewohner, sagt Hauswirtschaftsleiterin Birgit Nowak. Von den rund 100 Bewohnern zeigen sich „viele kulturell interessiert“.

Die weiße Villa von 1843 mit den bodentiefen Rundbogenfenstern des Klassizismus, in der das 40-jährige Bestehen gefeiert wird, erstrahlt innen wie außen in vollem Glanze. Kronleuchter und Wandlampen sind hell erleuchtet, runde Tische in den beiden Hauptsälen, dem Pompejisaal und dem grünen Salon, festlich gedeckt. Die Säle machen ihren pompösen Namen alle Ehre – der eine durch italienische Fresken, Statuen und Reliefs, der andere durch überbordende Wand- und Deckenmalereien mit grünen Schlingpflanzen.

Die ehemalige Sommerresidenz einer wohlhabenden Bremer Kaufmannsfamilie ist heute Alten- und Kulturzentrum zugleich. Die Initiative hierzu gehe auf die Bremer Heimstiftung und die ehemalige Senatorin für Soziales, Annemarie Mevissen, zurück, erklärt Groll. „Die Sparkasse Bremen stiftete den Flügel und der Freundeskreis begann in der Villa mit regelmäßigen Konzerten, Vorträgen und Lesungen.“ Von der „Vielzahl und Vielfältigkeit der Veranstaltungen“ und davon, „mit welcher Begeisterung die Künstler in dieser wunderschönen Villa auftraten,“ zeugen die von Beginn an über 20 Jahre von Ruth Elisabeth van Beeck gestalteten Gästebücher“, so Groll. Das sei noch heute so. Pianistin Bettina Fischer stimmt an eben jenem Flügel ein, im Flur liegen die genannten Gästebücher zur Einsicht aus: Den Auftakt machte am 21. März 1980 „ein Kammerkonzert mit Maria Grevesmühl, Violine, und Konrad Meister am Flügel mit Werken von Mozart, Brahms, Bartok und Reger“.

Heinrich Frick, langjähriger Präsident des Verbandes der Bremer Sparkassen, habe sich für den Verein stark gemacht, erzählt seine Frau Eva-Maria Frick. Frick sitzt an einem der runden Tische im grünen Salon. Sie gehört neben Ellen Wagener zu den wenigen Gründungsmitgliedern, die erschienen sind. „Wir sind die Urgesteine“, witzelt Wagener in ihrer kurzen Antwort auf Grolls Rede. Sie werde 80 Jahre und wünsche dass auch dem Freundeskreis, der, im Gegensatz zu ihr, nicht gealtert sei. Außerdem solle er weiter „buntes Leben in die Residenz reinbringen“. Alexander Künzel, Seniorvorstand der Bremer Heimstiftung, pflichtet ihr bei: „Ich gratuliere dem Vereinskind, das mit 40 Jahren in den besten Jahren ist“ und „danke ihm, dass er die Häuser geöffnet hat, in den Stadtteil integriert ist und Kultur hereinlässt“. Der Freundeskreis „hat Kulturvermittlung und das Zusammenleben von Nachbarn und Bürgern vorgelebt“ und das, „wird heute gewürdigt“.

Zu den Gästen des Abends zählen Oberneulands Ortsamtsleiter Matthias Kook, sowie Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU). Der Verein sei „eine Bereicherung für den Stadtteil“, befindet Kreyenhop. Kook zeigt sich „beeindruckt von dem Programm“ und dem „fantastischen Ambiente, passend zu den Veranstaltungen. Manchmal liegt das Gute nicht in der Ferne.“ Gut seien zum Beispiel die Luzia-Sängerinnen aus Schweden gewesen, erinnert sich Stefanie Farwick, die Groll bei Veranstaltungen zur Hand geht.

Weitere Informationen

Auf dem Programm für dieses Jahr stehen am 6. Februar ein Vortrag von und mit Folkert Lenz über Chile, am 12. März das Duo Klavitarre Jolanta und Maciej Ziemski, am 2. April „Romantische Hausmusik“, am 7. Mai „Melodien und romantische Lieder von Michel Legrand“ und am 4. Juni das Dupiogalle, jeweils um 19.30 Uhr. Alle Veranstaltungen werden im Herrenhaus der Stiftungsresidenz Ichon-Park, Oberneulander Landstraße 70, veranstaltet. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.