Lichtschwertkämpfer vom Saberproject sorgten im japanischen Garten für Basic Spins und X-Wirbel. (PETRA STUBBE)

„Ach, Du bist nur die Stimme?“ Der kleine Junge wirkt irritiert, „nicht der Schauspieler?“ „Nee, der lebt in Amerika“, antwortet Florian Clyde gelassen. Offensichtlich beantwortet er diese Frage nicht zum ersten Mal. „Hast Du auch die Geräusche gemacht?“ will der Junge weiter wissen. „Nicht alle. Jetzt noch ein Foto?“, wechselt Clyde das Thema und stellt sich vor die Fotoleinwand. Das Weltall und der Mond sind darauf zu sehen. „Ja!“, freut sich der Junge und stellt sich dazu, das Lichtschwert in der Hand. Ein Foto mit der Stimme von Han Solo will er dann doch haben. Und das Autogramm der Stimme auch. Ebenso die von Clydes Kollegen, Bern Collaço und Alan Austin, die wirklich Schauspieler am Set von „Star Wars“ waren, dafür ohne Stimme und in ihren schneeweißen „Stormtrooper“-Kostümen nicht zu erkennen. Das tut dem Starkult um die Helden von George Lucas‘ Science Fiction-Welten aber keinen Abbruch. Außerdem war Austin beim Dreh der fünften Episode von Star Wars in den 1970er Jahren das Double von Harrison Ford (dem erwachsenen Han Solo) – von hinten und für die Hände. Die Fans stehen Schlange während der Autogrammstunde in der Botanika, viele in den Kostümen ihrer Vorbilder.

Cosplayer, also Fans, die ihre Lieblingsfiguren originalgetreu nachstellen, seien eben eine „spezielle Gruppe von Menschen“, weiß Sylvia Schuchardt, Mitorganisatorin von „Botanika goes space – reloaded“. Sie hätten alle einen „sympathischen Spleen“. Im Raumfahrtjahr 2018 sei die Sonderausstellung der Botanika, „Irdische Außerirdische“, so erfolgreich gewesen, dass sie beschlossen hätten, in diesem Jahr ein zweites Event wieder mit Cosplayern auszurichten. Wie eine große Familie treffen diese sich auch immer wieder auf ähnlichen Veranstaltungen (Conventions), oder kurz „Cons“. Und wie bei Familientreffen reihen sie sich immer wieder gerne für Fotosessions auf – Cosposer wäre daher wohl auch eine treffende Bezeichnung. Aber nicht alle Cosplayer stehen in ihren zum Teil Furcht einflößenden Kostümen nur für Fotos rum und winken mit Plüschtieren, um Kinder nicht allzu sehr zu verschrecken, einige stellen auch ganze Handlungsabläufe aus Filmen nach oder entwickeln diese weiter. Zu Letzteren zählt das Team vom „Saberproject“, das zum zweiten Mal in der Botanika dabei ist, und Lichtschwert-Workshops anbietet. In einer eigens dafür abgesperrten Kampfarena im dafür passend gewählten japanischen Garten vollführen sie bemerkenswerte Choreographien, die durch das Star Wars-typische Britzeln der aufeinander schlagenden Schwerter akustisch untermalt werden. Den Workshopteilnehmern bringen sie den „Basic Spin“ bei und einige Wirbeltechniken wie den „X-Wirbel“, erklärt Teammitglied Stefan Müller. Der Gründer des Teams Tim Dagott und der Lichtschwertbaumeister Markus Hanke wirbeln ihre Schwerter wie wild im Kreis um sich herum, ohne sich dabei zu berühren. Das sei der „Sinnlos-Wirbel“, erklärt Müller, „der bringt nichts, sieht aber schön aus“. Den Namen hätte das Team selbst erfunden und dies dem echten Stuntman und Choreographen der Lichtschwertkämpfe aus Star Wars, Nick Gillard, erzählt, der davon so angetan war, dass dies nun die offizielle Bezeichnung sei.

Bei den beeindruckenden Choreographien des Saberprojects geraten die Teilnehmer ganz schön ins Schwitzen. Abkühlen können sie sich bei der Lesung von Janine Lancker, die aus ihrem Buch mit dem vielversprechenden Titel „Was Besseres als den Tod findest du im All“ vorträgt, oder mit Drinks und Speisen des Star Smutje Tim Beutler. Im lichtdurchfluteten Foyer der Botanika braut Beutler außerirdische Cocktails aus der Serie „Star Trek“ zusammen – alkoholfrei, wie er betont, da „Replikatoren keinen Alkohol herstellen“. Außerdem gibt es bei dem sympathischen Star Smutje für Trekkies wohl vertraut klingende Gerichte wie klingonischen Kaffee und bajoranisches Hasparat. Mutige vor – Hasparat schmeckt scharf und außerirdisch lecker.

Neben Beutler sind diverse Stände aufgereiht, mit Merchandising Produkten aus Filmen und Serien. Feilgeboten von gemeinnützigen Vereinen wie dem „Imperathomas“, der „für die Kinder gegen den Krebs“ kämpft, oder die „German Garrision“. Der nach eigenen Angaben „weltgrößte Star-Wars-Kostümklub“ sammelt Geld für gute Zwecke nach dem Motto „Bad guys doing good“. Im hintersten Teil der Ausstellungsräume findet sich schließlich „Der spackigste Treffpunkt für alle Science-Fiction-Fans in Bremen und Umzu“: der Stand von Star Trek Fans der ersten Stunde, die sich einmal im Monat für ein „Trek Dinner“ treffen. Was es dort zu essen gibt, darüber darf spekuliert werden. An den Ständen entlang schlendern Cosplayer, darunter André und Jasmin, kostümiert als Darth Vader und Anakin Skywalker. Die beiden haben sich über das Cosplaying kennen und lieben gelernt – letztes Jahr hat André sogar auf einer Con als Darth Vader um Jasmins Hand angehalten. Nun sind sie nicht nur Mitglieder des virtuellen Imperialen Zentrums Weser-Ems (IZWE), sondern auch wirklich verlobt.