Torsten Richard (petra stubbe)

Der Schock sitzt tief bei Torsten Richard Steinfurt. Erst im Dezember 2018 hatte er die Galerie 64 in der Benquestraße 64/Ecke Wachmannstraße wieder neu eröffnet. Nun flatterte ihm kürzlich aus heiterem Himmel die Kündigung der Vermieterin ins Haus. Die Argumentation der Witwe des Galeriegründers Thomas Wedemeyer: Sie wolle das Haus verkaufen, mit dem Tod ihres Mannes sei die Galerie ohnehin für sie gestorben gewesen.

Diese Argumentation hat Steinfurt quasi kalt erwischt. Denn es sei der Herzenswunsch seines Freundes Thomas Wedemeyer gewesen, dass er die Galerie 64 weiterführen sollte. Dieses Versprechen hatte er ihm bei einem Werder-Spiel abgenommen. Und dieses Versprechen hat Steinfurt dem im September vergangenen Jahres viel zu früh verstorbenen Thomas Wedemeyer gern erfüllt. Zugunsten der Galerie 64 gab er ein anderes Objekt in Bremerhaven auf, für das die Verträge schon in trockenen Tüchern waren. „Dass ich mit unserer Arbeit zufrieden sein kann, zeigt auch die gute Publikumsresonanz. Hier ist es immer voll“, betont Steinfurt. Zumal er in der Galerie auch einen Art Club etabliert hat, in dem regelmäßig musikalische, literarische und schauspielerische Veranstaltungen zu erleben sind.

„Dass sich die Situation nun so entwickelt hat, ist für mich wie ein Schlag in die Magengegend“, seufzt der Galerist resigniert, der sich mit der Galerie Feldstraße 79 schon vor Jahren in der Szene etabliert hat. Einigermaßen vor den Kopf gestoßen ist Torsten Richard Steinfurt nun auf der Suche nach einer Ersatzgalerie, schaut sich jetzt Objekte in der Nachbarschaft des Café Heinrich in der Nähe des Metropol Theaters oder an der Parkallee an und hofft, dort handelseinig zu werden. „Ich bin für alles offen“, betont er.

Gerne würden die Mitglieder des Kulturkatasters Schwachhausen sehen, dass der Galerist in Schwachhausen bleibt. Sie hätten auch schon eine Solidaritätsadresse mit vielen Unterschriften an die Vermieterin geschickt. Doch die ließ sich nicht erweichen und durch ihren Anwalt gar eine Zwangsräumung ankündigen. „Dabei habe ich immer pünktlich meine Miete bezahlt“, beteuert der Galerist. Regulär läuft Steinfurts Vertrag noch bis Mai 2020. „Es gibt keine Grundlage dafür, mich hier früher herauszuwerfen“, sagt der Galerist. Noch bis Sonntag, 29. September, ist in der Galerie eine Ausstellung mit Werken von Werner Hoffacker zu sehen. Die Galerie 64, Benquestraße 64, ist montags und dienstags geschlossen und mittwochs bis sonntags von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Bei Werder-Spielen bleibt sie geschlossen.