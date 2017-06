Bremens meistgehasster Kreisel: Der Stern wird derzeit umgebaut. (Christian Walter)

Wer auf der Parkallee stadtauswärts in Richtung Stern unterwegs ist, kommt nicht weit – jedenfalls nicht, wenn er sich an die Straßenverkehrsordnung hält. Denn der Stern ist hier im Zuge der Umbaumaßnahme dichtgemacht worden und wird es auch noch einige Wochen lang bleiben. Anwohner beobachten nun seit einiger Zeit, dass sich Autofahrer ihren ganz eigenen Weg von der Park- zur Hollerallee bahnen. Sie biegen von der Parkallee in die Parkstraße und nehmen über die Franz-Liszt-Straße Kurs auf die Hollerallee. Dass sie die Einbahnstraße zu diesem Zweck in entgegengesetzte Richtung fahren, nehmen sie dabei billigend in Kauf.

Anwohner suchen das Gespräch

Anwohnerin Meike Baasen ärgert das maßlos. „Diese Wild-West-Mentalität ist nicht hinzunehmen“, sagt sie. „Schließlich wohnen hier im Quartier viele junge Familien, und es sind entsprechend viele Kinder auf den Straßen unterwegs.“ Vor einigen Tagen erst habe sie einen Konvoi von fünf Autos beobachtet, der in entgegengesetzter Richtung in der Einbahnstraße unterwegs war. „Da die Straße relativ gut einsehbar ist, hat es bisher noch keine Zusammenstöße gegeben“, erzählt Baasen.

Den Falschfahrern bleibe aber nicht erspart, sich langsam an den Fahrern, die sich verkehrsgerecht verhalten, vorbeizuzwängen, was für erheblichen Unmut sorge – und zwar nicht nur bei den Fahrzeuginsassen, so Baasen. Auch viele Anwohner gerieten inzwischen regelrecht in Rage, wenn sie einen Falschfahrer zur Rede stellten. Verständlich, findet sie, insbesondere wenn es sich um Eltern kleiner Kinder handelt.

Meike Baasen selbst sucht ebenfalls unermüdlich das Gespräch, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Dabei habe sie es in der Regel mit drei Antworttypen zu tun, wie sie erzählt. „Die einen haben nicht gewusst, dass es sich um eine Einbahnstraße handelt und sind zum ersten Mal hier, die anderen erwidern, dass sie keine andere Möglichkeit sehen, und wieder andere gucken einfach weg und sagen gar nichts“, fasst die Anwohnerin ihre Begegnungen zusammen. Hinterm Steuer säßen dabei sowohl Männer als auch Frauen, betont sie.

Effektive Lösungen gesucht

Als effektivste Lösung für das Problem würde die Anwohnerin einen Blitzer im Kreuzungsbereich der Parkstraße und Franz-Liszt-Straße favorisieren. Wenn es ans Geld gehe, stelle sich Einsicht bekanntlich am schnellsten ein, sagt sie. Zur Not fände sie auch eine Umkehrung der Fahrtrichtung für die Zeit der Baumaßnahme am Stern vertretbar, wenngleich es ihr vom Prinzip her widerstrebe, den dreisten Autofahrern nachzugeben. „Aber es wäre immer noch sicherer als so, wie es im Moment läuft“, sagt die Anwohnerin.

Als Mitglied der SPD-Beiratsfraktion hat Baasen das Problem jetzt auf der jüngsten Sitzung des Schwachhauser Stadtteilparlaments angesprochen. Unter den Gästen war auch Polizeirevierleiter Andreas Bellmann, dem diese Schilderungen keineswegs neu waren. „Wir haben dort mehrfach Verstöße festgestellt und auch geahndet“, berichtete er. Eine regelmäßige Kontrolle sei aber aus personellen Gründen nicht zu leisten.

Es habe auch schon einen Vor-Ort-Termin mit dem Amt für Straßen und Verkehr (ASV) gegeben, um über Lösungen zu sprechen, so der Polizeirevierleiter. „Um einen Begegnungsverkehr auf Zeit zuzulassen, ist die Straße nicht breit genug“, erklärte Bellmann. Die Möglichkeit, die Einbahnstraßenrichtung temporär umzukehren, wolle das ASV prüfen. Das ist inzwischen geschehen, wie Sprecher Martin Stellmann auf Nachfrage berichtet. Sein Urteil kommt Falschfahrern allerdings nicht entgegen: „In der Franz-Liszt-Straße wird es zunächst keine Änderungen geben“, teilt er mit. „Die Falschfahrer sind zumeist ortskundig und im Bewusstsein ihres Fehlverhaltens.“ Die Lösung sei daher nicht, dem Problem mit verkehrlichen Änderungen zu begegnen.