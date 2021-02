Als es um die Haushaltsanträge im Bereich Bildung ging, lag das Hauptaugenmerk des Beirats Oberneuland auf der Oberschule Rockwinkel. (PETRA STUBBE)

Die Oberschule Rockwinkel stand beim Beirat Oberneuland jetzt im Fokus, als es um die Haushaltsanträge für den Doppelhaushalt 2022/2023 im Bereich Bildung ging. Das Stadtteilparlament forderte sowohl für den Ausbau der Schule zur Fünfzügigkeit, als auch für den Bau einer Mensa im Zuge des geplanten Ausbaus zur teilgebundenen Ganztagsschule, die entsprechenden Mittel in den Haushalt einzustellen.

Bereits seit 2015 werden an der Oberschule Rockwinkel jährlich fünf neue Klassen eingeschult, weshalb nach und nach immer mehr Differenzierungsräume – darunter zwei PC-Räume – zu Klassenzimmern umgewidmet worden seien, lautete die Begründung des Beirats für den zusätzlichen Raumbedarf. Da die Oberschule laut Schulstandortplanung bis 2025 zur teilgebundenen Ganztagsschule ausgebaut werden soll, benötige sie darüber hinaus eine Mensa, um ihren Schülern gemäß Ganztagsverordnung perspektivisch ein warmes Mittagessen anbieten zu können, betonte der Beirat Oberneuland.

Ein weiteres Problem an der Schule ist aus Sicht des Beirats der chronische Mangel an Sporthallenzeiten, der dringend behoben werden müsse. Er forderte deshalb, auch für den Bau einer teilbaren oder zweigeschossigen Turnhalle Haushaltsmittel bereitzustellen. Aktuelle können in der Turnhalle der Oberschule lediglich die Klassen 5 bis 7 unterrichtet werden, da die Kapazitäten für weitere Jahrgänge nicht ausreichend seien, kritisierte der Beirat.

Schüler auch aus anderen Stadtteilen

Ein Thema, das regelmäßig auf der Tagesordnung des Bildungsausschusses steht, ist die fehlende Stelle für einen Schulsozialarbeiter an der Oberschule Rockwinkel. Auch dafür hat der Beirat jetzt Haushaltsmittel gefordert. Die derzeit 1017 Schüler und bis zu 20 Geflüchteten stammen nicht nur aus Oberneuland, sondern ebenso aus Borgfeld, Horn-Lehe, Osterholz und Sebaldsbrück, hieß es in dem Antrag. Obwohl der Sozialindex grundsätzlich überdurchschnittlich sei, gebe es immer wieder Schüler, die dringend Unterstützung durch einen Schulsozialarbeiter benötigten. An der ganzen Schule gebe es derzeit aber weder einen Raum, noch eine Bezugsperson für diese Schüler, kritisierte der Beirat. Das führe für die betroffenen Schüler mitunter zur Verschlechterung ihrer sowieso schon beeinträchtigten Möglichkeiten und belaste zudem die gesamte Klasse und insbesondere die Lehrer, hieß es in dem Beschluss.