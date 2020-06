„Kinoabend“ in der Schule: Lehrerin Anja Schäfer (hinten, Mitte) mit einem Teil der Teams der 10. Klasse Französisch beim virtuellen Sprachenfest. (PETRA STUBBE)

Eigentlich hätten sie in Berlin sitzen sollen. Irgendwo in einer Festhalle, zusammen mit vielen Schülern aus den anderen Bundesländern. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders. Die Schülerinnen und ein Schüler des Kippenberg-Gymnasiums haben sich am späten Nachmittag mit Abständen im Schulgebäude an der Schwachhauser Heerstraße versammelt, um das Finale des Bundeswettbewerb Fremdsprachen zu verfolgen.

Anja Schäfer ist die Vorfreude anzumerken. Vor einem halben Jahr hat die Französischlehrerin des Grundkurses der Jahrgangsstufe 10 (E-Phase) insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler ins Rennen geschickt. Fünf Kleingruppen entwickelten französischsprachige Hörspiele. Im Januar erfolgte die Einsendung, im Frühjahr ging es in die Vorrunden. Am Ende konnten sich zwei der Kippenberg-Gruppen unter 57 Konkurrenten-Teams im Land Bremen durchsetzen und sich für das bundesweite Finale qualifizieren.

Schäfer rückt den Laptop zurecht, der Beamer leuchtet ein Rechteck über der Tafel. Noch wenige Minuten bis zur Liveübertragung der Siegerehrung. Auf dem Lehrerpult stehen kleine Tütchen mit Trinktüten und Naschereien für die 15- und 16-Jährigen. Für den „Kinoabend“, wie Schäfer es lachend nennt. Die Snacks haben die Farben der französischen Flagge, Blau, Weiß, Rot. Die Trikolore hängt über der Tafel.

Die Schüler präparieren sich noch rasch. Laut Plan sollen sie live zugeschaltet werden. Sie bemalen oder bekleben weiße Mundschutze, passend zu ihren Rollen in den Hörspielen. Bei der Themenwahl ließ ihnen Schäfer freie Hand. Mit lediglich zwei Bedingungen steckte sie den Rahmen: Mit einem Sprichwort als Grundlage sollte ein Thema gesellschaftskritisch beleuchtet werden.

Frieda Gastell, Alisa Hrudnik, Emma Kletke und Elisa Klimm haben sich mit der Rolle von lesbischen Paaren in der Gesellschaft auseinandergesetzt. Das Stimmungsbild ergaben im Vorfeld Umfragen in der Schule und im privaten Bereich. „Das war eine sehr interessante Erfahrung“, schwärmt Emma Kletke. Sie und ihr Team waren begeistert vom allgemein offenen Umgang mit dem Thema, gemäß dem zugrunde liegenden Sprichwort „La peur est mauvaise conseillère“ (Angst ist ein schlechter Ratgeber).

Amelie Klingenberg, Philine König, Runa Lacher und Max Peters gingen der Frage nach, ob Geld wirklich nicht stinkt („L’argent n’a pas d’odeur“). Mit einem Blick auf die Kleidungsindustrie und die Ausbeutung billiger Arbeitskräfte in Bangladesch können sich Hörer ihres Beitrags da am Ende nicht mehr sicher sein.

In den Hörspielen der Teilnehmer steckt viel Arbeit. Vom Konzept, der Recherche und einer schriftlich ausgearbeiteten Reflexion abgesehen, waren die Teams einen halben Tag mit der technischen Umsetzung befasst. Profis der Makemedia Studios des Landesinstituts für Schule Bremen gaben ihr Know-how an die Schüler weiter und wiesen sie im Tonstudio an den Mischpulten und Aufnahmegeräten ein.

Gerade noch rechtzeitig kommt die letzte Schülerin in den Klassenraum gehetzt. Das Notebook hat noch 68 Prozent. Die Spannung liegt bei 100 Prozent. Punkt 18 Uhr beginnt die Freischaltung, das erste digitale Sprachenfest beginnt. Festredner erscheinen, sind mal besser, mal schlechter zu hören, am heimischen Schreibtisch vor mit Büchern gefüllten Holzregalen oder sendungsträchtigen Plakaten. Die Übertragung hat ihre Macken, aber nur kleine. Es wird sich das Treppchen hochgearbeitet. Erst sind die Drittplatzierten an der Reihe. Sieben sind es in diesem Jahr. Anerkennender Applaus im Klassenraum für jeden Teilnehmer. Auf der Zoom-Schaltung mit vielen Rednerköpfen hat sich hartnäckig ein Schüler einer anderen Schule eingeloggt. Sein Bild erscheint minutenlang, ausgerechnet genau in der Mitte. Kleine Pannen sorgen für Schmunzeln und Lachen, doch dann wird es ernst.

Elisa (links) und Feline zeigen die Trikolore, die französische Fahne. (PETRA STUBBE)

Es geht eine Stufe höher Richtung Siegerpodest. Drei Teams erhalten den zweiten Preis. „Keine leichte Entscheidung“, „hohe gestalterische und inhaltliche Qualität“, „viel Herzblut“. Während sich die Jury begeistert, drücken die Gymnasiasten auf ihren Plätzen den Rücken immer gerader.

Beiträge zu Zukunftsvisionen, Klimaschutz und Handynutzung bekommen eine Auszeichnung. Auch die Playmobil-Nachrichtensendung oder eine Castingshow in der Antike seien großartig gewesen, urteilt das Entscheidungsgremium vom Ausrichter Bildung und Begabung mit Sitz in Bonn.

Dann, viel zu schnell und ein bisschen unerwartet wird Bremen aufgerufen, „Angst ist ein schlechter Ratgeber“. Schäfer eilt zum Notebook, schaltet sich in Sekundenschnelle ein. Eine Stadtkulisse mit den Stadtmusikanten als Hintergrund erscheint in der Zoom-Ansicht für alle Teilnehmer. Schnell springen ein paar Schüler auf, kurzes Jubeln, für alle sichtbar auf der Zoom-Ansicht, dann geht es weiter mit den Ehrungen.

Am Ende siegt Bayern mit einer Zeitreise von Marie Curie und Ludwig XIV. In Bremen bleibt das Strahlen auf den Gesichtern im Klassenraum. „Das ist ganz toll!“, kommentiert Schäfer mit Blick zu den Schülern. „Ihr könnt stolz sein.“ Das sind sie – ob zweitplatziert oder nicht ausgezeichnet.

Anna Wilkens, Landesbeauftragte für den Bundeswettbewerb, ist hochzufrieden mit dem Ergebnis: „Von 32 Finalisten im Bundesentscheid Platz zwei, das ist eine sehr gute Leistung.“ Die Gewinner erhielten nun einen Pokal und eine Geldprämie, vermutlich in Höhe von 200 Euro.

Für Schäfer spielt das eine Nebenrolle. Die Lehrerin mit Zweitfach Kunst hat den Fokus bei dem Projekt auf die Kreativität gesetzt, auf die Begegnung bei der fremdsprachlichen Arbeit im Team und eine kritische Reflexion des Arbeitsprozesses. Kurz gefasst: Der Weg war das Ziel. Und das hätten alle erreicht.

Weitere Informationen

Nähere Informationen zum Bundeswettbewerb Fremdsprachen, unter anderem für die Bewerbung für das Jahr 2021 gibt es im Internet unter www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de.