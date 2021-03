Das urban-gardening-Projekt auf dem Gelände des ehemaligen "Rotkäppchen" ist im Entstehen. (Roland Scheitz)

Auf der jüngsten, digitalen Sitzung des Fachausschusses Soziales, Kultur, und Wirtschaft des Beirates Östliche Vorstadt wurde die Vergabe von Globalmitteln beschlossen. „Shelter international“, die Organisation für Jugend-Engagement und -Empowerment sowie Diversity hatten einen Antrag über insgesamt 5200 Euro für die Realisierung eines Workshop-Projektes gestellt. Der Beirat Mitte bewilligte 1300 Euro, dieselbe Summe wurde auch von der Östlichen Vorstadt bewilligt.

Auf allgemeinen Anklang stieß die Zwischennutzung des lange brach liegenden Grundstücks an der Humboldtstraße, auf dem einst das Lokal „Rotkäppchen“ stand. Dort haben engagierte Nachbarn das Urban-gardening-Projekt Rotkäppchens Garden ins Leben gerufen. Für dieses komplett ehrenamtliche Projekt beantragt worden waren 2950 Euro. Zwar merkte Frank Ballschmiede (Grüne) an, dass das Garten-Projekt ja direkt auf der Grenze zwischen Mitte und Östlicher Vorstadt liege. Von den anderen Mitgliedern wurde argumentiert, dass das Globalmittel-Budget von Mitte in diesem Jahr sehr knapp bemessen sei. Die Ausschuss-Mitglieder einigten sich schließlich auf 2000 Euro, mit Rücksicht darauf, dass noch weitere Anträge abgearbeitet werden mussten.

Einen weiteren Antrag haben die Bremer Kanuwanderer eingereicht, die in Corona-Zeiten für vermehrte Freiluft-Aktivitäten die Ausrüstung von Jugendlichen mit Paddeln und wasserfesten Jacken aufgestockt haben. Von den beantragten 2160 Euro wurden 1500 Euro bewilligt. Und auch der Bremer Turnverein von 1877 hat einen Antrag zwecks Sanierung der Umkleiden gestellt und zwar über 5582 Euro. Bei allen großen Sympathien sagte Peter Kadach (CDU), plädiere er für die Bewilligung von 2000 Euro. Annika Port (Die Linke) merkte an, dass es ja eigentlich traurig sei, dass Sportvereine Anträge auf Globalmittel stellen müssten, um Renovierungsarbeiten durchführen zu können.

Ein weiterer Globalmittel-Kandidat: Das „Theater, aber andersrum“, das einen Antrag über 3000 Euro für das stadtweite Projekt „Bremer Kultur ohne Grenzen“ gestellt hat. Mitte hat dafür bereits 1000 Euro bewilligt, die Östliche Vorstadt zog mit der gleichen Summe nach. Allerdings monierte Oliver Schmolinski (SPD), weshalb die Theatermacher nicht auch in anderen Stadtteil Anträge gestellt hätten. Schließlich beantragte das Bürgerhaus Weserterrassen zur Realisierung seines Ferien-Programmes 2930 Euro. Es wurden 2000 Euro gewährt.

Noch ein Antrag kam von der Initiative zum Gedenken an Laye-Alama Condé. Mit dem beantragten Geld von 1700 Euro möchte die Initiative eine professionelle Web-Site gestalten lassen, um das Schicksal Condés für die Nachwelt zu dokumentieren. Der Asylbewerber aus Sierra Leone war um die Jahreswende 2004/2005 bei einem Brechmitteleinsatz in Polizeigewahrsam zu Tode gekommen. Der Beirat Mitte steuert 250 Euro bei. Über die Höhe des Beitrages, den der Beirat Östliche Vorstadt beisteuern soll, entbrannte ein kleiner Disput. Annika Port (Linke) plädierte dafür, den Rest von 1450 Euro zu bezahlen. Dagegen protestierte Peter Kadach (CDU) und sagte, dass er das so nicht mittragen könne. „Soll das ein Persilschein für einen Drogendealer sein?“ fragte er, räumte aber auch ein, dass dort „ein schreckliches Unglück passiert ist und Fehler gemacht wurden.“ Kadach bot nach einer Debatte schließlich an, dass er sich der Stimme enthalten würde, sobald die bewilligte Summe unter 1000 Euro bleibe. Anderenfalls hätte der Beirat über diesen Antrag befinden müssen. Unter dem Aspekt des Zeitdruck-Argumentes stimmte schließlich auch Port zu.

Auch die Veranstaltungs-Reihe „Zukunft ist bunt“ hat zwecks Realisierung eines Workshops 3800 Euro beantragt. Der Beirat Mitte steuert 1500 Euro dazu bei. Die gleiche Summe kommt nun vom Beirat Östliche Vorstadt.

Zur Sache

Eigens für Globalmittel-Anträge, die für Projekte gestellt wurden, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise entstanden sind oder durch diese behindert wurden, hatten die Stadtteil-Parlamentarier beschlossen, einen Teil der Globalmittel für einen gesonderten Corona-Topf zurückzustellen. Gleiches gilt für Projekte gegen rechte Gewalt, für die ebenfalls ein Sonder-Topf zurückgestellt wurde. Beide Töpfe sind mit der Vergabe der Globalmittel aus der aktuellen Sitzung inzwischen ausgeschöpft.