So sollen die fertigen Gebäude aussehen. Für die Mitte ist ein Marktplatz geplant. (fr)

Zehn Jahre hat es gedauert, bis Stadtplanerin Josefa Weth den Oberneulandern diese Mitteilung machen konnte. Laut Weth kauft Edeka das gesamte Gelände und betreibt alle Gebäude in Eigenregie. 148 Parkplätze werden den Kunden laut der Planerin zur Verfügung stehen. Aber nicht nur: Auch den Kunden, die in der Mühlenfeldstraße einkaufen wollen, betonte Weth. So sei es vertraglich festgelegt. Zudem werde es weder Parkgebühren noch eine Schranke für die Zeit nach Ladenschluss geben.

Angrenzend an den Edeka ist ein Drogeriemarkt geplant, außerdem eine Bäckerei mit Café. In den zwei benachbarten kleineren Gebäuden auf der anderen Seite des künftigen Marktplatzes sollen ein Bekleidungsgeschäft, ein Spielwarenladen, ein Sport- und Camping-Shop und ein Anbieter für medizinische Artikel einziehen, so der Plan. Mietverträge sind noch keine unterschrieben, betonte Weth. Man hoffe, wie es seinerzeit der Wunsch des Beirats und der Bürger war, dass sich vorrangig Interessenten aus dem Stadtteil finden. Die Hauptzufahrt zum Areal soll an der Rockwinkeler Heerstraße liegen, eine kleinere an der Mühlenfeldstraße. Mit dem Baubeginn rechne man derzeit Ende 2018 oder Anfang 2019.

Entwürfe stoßen optisch auf Begeisterung

Optisch stießen die aktuellen Entwürfe des Düsseldorfer Büros RKW Architektur bei den anwesenden Bürgern auf durchwachsene Begeisterung. Viele von ihnen hatten noch den Entwurf des Architekten Martin Pampus vor Augen, der ihnen seinerzeit beispielhaft im Rahmen der Bürgerbeteiligung präsentiert worden war. Dort hatte man sich nämlich zuvor auf einen ländlichen Charakter verständigt, zum Beispiel in Scheunen-Optik. Dieser Vorgabe habe Pampus’ Entwurf weit mehr entsprochen, als das nun präsentierte dreigiebelige Gebäude, das zudem deutlich größer und höher zu sein scheine, kritisierte ein Bürger. Weth entgegnete, der Investor unterschreite die maximal erlaubte Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern, und die Höhe liege bei etwas über acht Metern. Der Vergleich mit Pampus’ Modell sei zudem schwierig, da dieses lediglich 800 Quadratmeter Verkaufsfläche vorgesehen habe. „Für 800 Quadratmeter hätten wir aber keinen Investor gefunden“, betonte sie. Die Kritik an der Optik sei für sie nicht nachvollziehbar. Das Gebäude erfülle im Wesentlichen alle Kriterien, alles andere sei Geschmackssache.

Für den Edeka-Supermarkt sind 1057 Quadratmeter vorgesehen. Rechts daneben soll der Marktplatz entstehen, an dem auch die beiden anderen Gebäude liegen sollen. (fr)

Fast nebenbei ergab sich am Abend der Präsentation für die Bürger noch eine völlig unerwartete Perspektive. Im Zuge des Nahversorgungskonzepts habe man den Planungsbereich um die angrenzende Festwiese und den südlichen Teil der Mühlenfeldstraße erweitert, berichtete Weth. Aktuell verdichteten sich nun die Anzeichen, dass auf der Festwiese südlich der Rockwinkeler Heerstraße in absehbarer Zeit eine Kita entstehen könnte. Der Vorstand der Lür-Kropp-Stiftung habe eingewilligt, Kita-Trägern diese Fläche anzubieten. Entsprechend werde sie künftig als Fläche für Gemeinbedarf ausgewiesen. Die Einfahrt zur Kita soll Weth zufolge von der Zufahrt des Nahversorgungszentrums abzweigen, um Staus auf der Rockwinkeler Heerstraße zu vermeiden.

Da jüngsten Erhebungen zufolge bis 2020 insgesamt 21 neue Kita-Gruppen im Stadtteil benötigt werden, kam diese Nachricht bei den Bürgern gut an, wenn auch nicht bei allen. Einige empfanden die so entstehende Ballung der Einrichtungen in diesem Teil Oberneulands nicht optimal und plädierten für eine neue Standortsuche.

Fragen zu zukunft anderer Geschäfte

Am künftigen Standort des Nahversorgungszentrums wird derzeit noch Ball gespielt. Auf Initiative des Bürgervereins war hier vor einiger Zeit ein Bolzplatz entstanden, um dessen Perspektive sich nun einige Bürger sorgen. Was das angehe, sei man „in guten Verhandlungen“, erklärte Weth. Man habe dem Betreiber des am Rande befindlichen Funkmastes angeboten, diesen dort, anders als zunächst geplant, stehenlassen zu dürfen – im Gegenzug würde der Betreiber die Verlegung des Bolzplatzes auf die Festwiese neben die künftige Kita finanzieren, stellte sie in Aussicht. Man sei in Verhandlung und guter Dinge.

Im weiteren Verlauf des Abends regte ein Bürger an, ein stärkeres Augenmerk auf den Gemeinschaftscharakter zu legen und in dem Gebiet rund um den Nahversorger ein Bürgerhaus einzuplanen. Mit dieser Idee renne er sowohl beim Ortsamt als auch beim Beirat offene Türen ein, betonte Ortsamtsleiter Jens Knudtsen. „Wir sind an dem Thema dran“, erklärte er.

Der Lageplan mit den drei Gebäuden. Darüber der Spar-Markt, in der Kurve wo die Rockwinkeler Heerstraße (links) und die Mühlenstraße (rechts) aufeinandertreffen. (fr)

Ein weiterer Bürger erkundigte sich besorgt nach der Perspektive für den benachbarten Sparmarkt. Ein Mitglied der Betreiberfamilie berichtete daraufhin, dass der Markt wegen Ruhestands in absehbarer Zeit geschlossen werde. Stefan Schwecke, Mitarbeiter der Edeka Immobilien GmbH, betonte in diesem Zusammenhang, dass man dem Spar-Betreiber das Angebot gemacht habe, den neuen Edeka-Markt zu übernehmen, dieser aber abgelehnt habe.

Pläne für Festwiese sollen folgen

Bezüglich der Pläne für das Umfeld des Nahversorgers kündigte Josefa Weth an, in der zweiten Jahreshälfte erneut beim Beirat vorstellig zu werden. Dann werde es um die mögliche Bebauung der Festwiese und den Ausbau der Mühlenfeldstraße gehen. Der gehe hinsichtlich des Rad- und Fußwegausbaus unter Umständen mit Eingriffen in die Grundstücksverhältnisse einher, kündigte sie an. Überdies sei die Mühlenfeldstraße noch nicht abschließend abgerechnet worden, was eine finanzielle Beteiligung der betroffenen Anwohner bedeuten würde.

Das Kapitel Sportplatz-Bebauung hat bereits 2007 seinen Anfang genommen, als Josefa Weth den Planfeststellungsbeschluss im Beirat vorgestellt hatte. 2010 hagelte es massive Kritik gegen das geplante Einzelhandelskonzept – es wurden 2500 Unterschriften dagegen gesammelt. Später folgte eine Zukunftswerkstatt, deren Ergebnisse Anfang 2014 in eine Bürgerbeteiligung zum Bebauungskonzept einflossen.